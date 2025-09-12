Gegen Korruption
Erste KI-Ministerin kommt aus Albanien
Es ist nicht der 01. April: Was wie ein Scherz klingt, ist in Albanien Realität: Die erste KI-Ministerin der Welt tritt ihr Amt an.
- Erste KI-Ministerin Diella in Albanien ernannt.
- Algorithmus soll öffentliche Ausschreibungen steuern.
- Ziel: Korruption in Albanien bis 2030 bekämpfen.
Kein Kalauer: Künftig sorgt laut Medienberichten der Algorithmus einer Künstlichen Intelligenz für die Vergabe öffentlicher Ausschreibungen Albaniens.
Ein virtueller Beamter hat die Vorteile der Unbestechlichkeit, so Premierminister Edi Rama. Er stellte am Donnerstag in Tirana Änderungen im Kabinett und Diella vor: So heißt die KI-Ministerin.
"Diella ist das erste Kabinettsmitglied, das nicht physisch anwesend ist, sondern virtuell von einer künstlichen Intelligenz erschaffen wurde", sagte Rama bei der Vorstellung seiner neuen künstlichen Kollegin. Sie werde dazu beitragen, Albanien zu einem Land zu machen, "in dem öffentliche Ausschreibungen hundertprozentig frei von Korruption sind".
Diella startete ursprünglich Anfang des Jahres als KI-gestützte virtuelle Assistentin auf der e-Albania-Plattform. Sie unterstützte Bürger und Untenehmen bei bürokratischen Prozessen. Dort erscheint sie in traditioneller albanischer Kleidung.
Albanien hat stark mit Korruption zu kämpfen. Premierminister Rami will Albanien bis 2030 in die EU führen. Aber die Geldwäsche ist in dem Balkanstaat ein drastisches Problem auf diesem Weg.
Albanien hat im Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 von Transparency International 42 von 100 Punkten erhalten. 0 Punkte heißt sehr korrupt, 100 Punkte ist die beste Punktzahl.
In der Rangliste liegt das Land damit auf Platz 80 von 180 Ländern. Übersetzt heißt das: 25 Prozent der Nutzer öffentlicher Dienstleistungen in Albanien haben in den letzten 12 Monaten Bestechungsgelder gezahlt. Zum Vergleich: Deutschland liegt bei 75 von 100 Punkten und damit auf Platz 15 von 180 untersuchten Ländern.
Also wäre KI in der Politik auch ein Modell für Deutschland? Nach aller Wahrscheinlichkeit nicht. Denn wer und wie die KI überprüft: Dazu gab es kein Wort von Rami.
Dass aber Prozesse im Zuge der Digitalisieung zum Abbau von Bürokratie verwendet werden könnte, scheint wahrscheinlicher. 95 Prozent aller Bürgerdienste laufen in Albanien bereits digital. Wir ziehen lieber eine Wartenummer und nehmen im Plastikstuhl Platz.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion