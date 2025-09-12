IRONMAN und Experience Oman kündigen eine bahnbrechende globale Partnerschaft an, die eine bedeutende Plattform bietet, um den Oman als bedeutende Abenteuerdestination und Gastgeber von IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Veranstaltungen hervorzuheben

- Experience Oman wird „Official Global Destination"-Partner und Global Premier Partner der IRONMAN- und IRONMAN 70.3 Global Series, was zu einer Ausweitung der IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Präsenz in Oman führt; Muscat wird Gastgeber des ersten IRONMAN-Rennens über die volle Distanz in der Region; der IRONMAN 70.3 Muscat-Triathlon wird ab 2026 zur IRONMAN 70.3 Middle East Championship

- Neue Partnerschaft bringt die IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaft 2029 nach Muscat, Oman, und ernennt Experience Oman zum Namenspartner der globalen IRONMAN Pro Series ab 2026 sowie zum Titelpartner aller IRONMAN und IRONMAN 70.3 Rennen in Oman

MUSCAT, Oman und TAMPA, Fla., 12. September 2025 /PRNewswire/ -- IRONMAN, der Weltmarktführer im Triathlon, und Experience Oman, der Werbezweig des Ministeriums für Kulturerbe und Tourismus, gaben heute eine umfassende und facettenreiche globale Partnerschaft bekannt, durch die Experience Oman zur „Official Global Destination" und zum Global Premier Partner des IRONMAN und des IRONMAN 70.3 Global Series bis zum Jahr 2030 wird. Darüber hinaus erhält Experience Oman die Namensrechte für die IRONMAN Pro Series ab 2026 sowie für alle IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Rennen im Oman.

Die Partnerschaft stellt eine der größten Investitionen dar, die der Oman jemals in den Sporttourismus getätigt hat, und signalisiert die Stärke der Marke IRONMAN, um die Vision 2040 des Oman mit Leben zu erfüllen und zu einem führenden Ausdauersportziel auf globaler Ebene zu werden.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Muscat, Oman, Gastgeber des IRONMAN 70.3 World Championship Triathlons 2029 und Heimat des ersten IRONMAN Triathlons über die volle Distanz in der Region sein, der ab Dezember 2026 jährlich stattfinden wird.

Scott DeRue, Chief Executive Officer der IRONMAN Group, kommentierte: „Wir sind begeistert, mit Experience Oman zusammenzuarbeiten, um Weltklasse-Rennerlebnisse in der Region anzubieten und die unglaubliche Schönheit, Kultur und Geschichte des Omans zu präsentieren. Es ist wirklich ein einzigartiges Abenteuerziel, das perfekt zu unserer globalen Ausdauergemeinschaft passt. Mit dieser spannenden Partnerschaft schlagen wir ein neues Kapitel auf, indem wir unsere Präsenz in der Region ausbauen und durch unsere inspirierenden und lebensverändernden Erfahrungen das reiche kulturelle Erbe und die herzliche Gastfreundschaft des Omans unseren Athleten weltweit näher bringen."