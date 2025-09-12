Gibt es bald einen neuen Giganten in diesem Milliardengeschäft?

Paramount Skydance will nach übereinstimmenden Medienberichten einen Kauf von Warner Bros. Discovery vorbereiten. Die Aktien von Warner Bros. Discovery stiegen nach der Nachricht um bis zu 30 Prozent, die von Paramount um 15 Prozent, da Investoren auf den Einstieg von Larry Ellison und eine Konsolidierung im Streaming-Markt setzen. Paramount und Warner Bros. lehnten es ab, den Bericht zu kommentieren.

Die geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery würde eine strategische Fortsetzung darstellen, hatte Skydance Media erst im Frühjahr für 8,4 Milliarden US-Dollar die operative Kontrolle über Paramount Global übernommen. Die Medienbranche befindet sich massiv unter Konsolidierungsdruck. Der Streamingbereich frisst die Margen, die Konkurrenz durch Netflix, Disney, Amazon und Apple ist gewaltig. Viele klassische Studios sehen daher alleine kaum eine Chance. Im Streaming-Markt hat Paramount Skydance im Q1 2025 einen Umsatz von 2,04 Milliarden US-Dollar erzielt. Der Marktanteil beträgt derzeit rund 9 Prozent – mit der möglichen Übernahme von Warner Bros. Studios könnte sich dieser in naher Zukunft vergrößern. Bei der Übernahme sollen alle Assets von Warner Bros. Discovery gekauft werden, dazu zählen Warner Bros. Filmstudios, HBO, CNN und das Discovery-Senderportfolio.

Finanziell wäre die Übernahme riesig: Warner Bros. Discovery ist ca. 30 Milliarden US-Dollar wert, trägt aber auch rund 30 Milliarden US-Dollar Nettoschulden. Paramount Skydance bringt lediglich 16 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung mit. Deshalb wäre die Akquisition nur mit massivem Cash-Einsatz der Familie Ellison möglich.

Analyst Douglas Arthur (Huber Research) hält die Übernahme für "machbar" – gerade weil die Ellisons über enorme private Mittel verfügen. Die geplante Akquisition befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium. Mittelfristig hängt alles davon ab, ob der Deal gelingt und wie er finanziert wird. Anleger sehen Potenzial, weil ein vereinter Konzern deutlich mehr Reichweite, Content und Marktmacht gegenüber Netflix & Disney und Co. hätte.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion