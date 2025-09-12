KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank verlängert Kreditlinie für die Trading Hub ...

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    • KfW IPEX-Bank verlängert Kreditlinie für THE.
    • Unterstützung der Gasversorgung und Wasserstoffnetz.
    • THE übernimmt zentrale Rolle im deutschen Gasmarkt.

    KfW IPEX-Bank verlängert Kreditlinie für die Trading Hub Europe GmbH Frankfurt am Main (ots) -

    - Beitrag zur Sicherstellung der Gasversorgung für Deutschland - Aufbau des deutschlandweiten Wasserstoff-Kernnetzes

    Die KfW IPEX-Bank prolongiert die seit 2022 bestehende Kreditlinie für die Trading Hub Europe GmbH ("THE"). Es handelt sich um die dritte Verlängerung unter Beibehaltung des bestehenden Bankenkonsortiums aus Commerzbank, Deutsche Bank, LBBW, BayernLB, DZ BANK, NORD/LB sowie UniCredit. Die KfW IPEX-Bank agiert seit Begebung der Kreditlinie als Sole Mandated Lead Arranger, Bookrunner und Agent.

    "Dieses Mandat untermauert die hervorragende Kundenbeziehung, die wir mit unserer Kundin THE pflegen" sagt Aida Welker , Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Wir unterstützen THE seit vielen Jahren und damit auch die Versorgungssicherheit in Deutschland, die für Bevölkerung und Wirtschaft essenziell ist. Darüber hinaus tragen wir zum Bau des deutschlandweiten Wasserstoff-Kernnetzes und somit zur Transformation der Energieversorgung bei."

    THE hat in ihrer Aufgabe als Gas-Marktgebietsverantwortlicher (MGV) eine Kernfunktion im deutschen Gasmarkt inne. Zudem übertrug die Bundesnetzagentur 2024 die Finanzierung des Wasserstoff-Kernnetzes bzw. die Führung des Amortisationskontos an die von THE im Mehrheitsbesitz gehaltene H2 Amortisationskonto GmbH; mit der Finanzierung des Amortisationskontos wurde wiederum die KfW beauftragt (Kreditlinie i.H.v. EUR 24 Mrd.).

