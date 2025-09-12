    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEckert & Ziegler AktievorwärtsNachrichten zu Eckert & Ziegler

    Eckert & Ziegler nach Hochstufung gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Analystenstimme hebt Eckert & Ziegler auf "Buy"
    • Aktien steigen um bis zu 4,5%, schließen bei +1,6%
    • Potenzial durch Telix-Studie im Prostata-Krebsbereich
    Foto: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Eckert & Ziegler haben am Freitag von einer optimistischen Analystenstimme profitiert. Alexander Galitsa von Hauck Aufhäuser Investment Banking stufte den Strahlen- und Medizintechnikkonzern von "Hold" auf "Buy" nach oben. Die Papiere kletterten daraufhin im Kleinwerte-Index SDax um bis zu 4,5 Prozent höher, standen zuletzt aber nur noch 1,6 Prozent bei 17,39 Euro im Plus.

    Trotzdem gelang ihnen der Sprung über die 21-Tage-Linie, einem charttechnischen Indikator für den kurzfristigen Trend. Damit ging die jüngste Erholung von der vorherigen Konsolidierung nach den Halbjahreszahlen Anfang August weiter. Seit Jahresbeginn haben die Aktien immer noch gut 17 Prozent zugelegt.

    Galitsa verwies auf eine Studie des Pharmaunternehmens Telix im Prostata-Krebsbereich. Sollte diese erfolgreich sein und in der Diagnostik adaptiert werden, könnte die Nachfrage nach den sogenannten GA-68-Generatoren von Eckert & Ziegler steigen. Der Analyst sprach von beträchtlichen Möglichkeiten. Kurzfristig bleibe der Anlagehintergrund aber von Herausforderungen geprägt./niw/men

    ISIN:DE0005659700WKN:565970

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Eckert & Ziegler Aktie

    Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 17,47 auf Tradegate (12. September 2025, 10:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Eckert & Ziegler Aktie um +2,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Eckert & Ziegler bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..

    Eckert & Ziegler zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +20,83 %/+302,76 % bedeutet.




    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
