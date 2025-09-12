Zentiva, ein führendes europäisches Generikaunternehmen, gibt den Verkauf von Advent an GTCR bekannt

Seitdem Advent im Jahr 2018 Zentiva von Sanofi übernommen hat, arbeitet das Unternehmen eng mit dem Managementteam zusammen, um das Geschäft erfolgreich umzugestalten. Gleichzeitig wurden Investitionen getätigt, um das Arzneimittelportfolio und die Produktionskapazitäten von Zentiva sowohl organisch als auch durch gezielte Fusionen und Übernahmen zu erweitern. Durch dieses Transformationsprogramm hat sich Zentiva zu einem äußerst erfolgreichen eigenständigen Unternehmen mit einem starken Fokus auf operative Exzellenz und F&E-Kompetenzen entwickelt, das Millionen von Patienten in ganz Europa versorgt.

PRAG, LONDON und CHICAGO, 12. September 2025 /PRNewswire/ -- Zentiva, ein führendes europäisches Generikaunternehmen, Advent und GTCR – zwei weltweit führende Private-Equity-Investoren – geben heute den Verkauf von Zentiva durch Advent an GTCR bekannt.

GTCR ist ein führendes Private-Equity-Unternehmen mit langjähriger Erfahrung im Gesundheitssektor und fundierter Fachkompetenz insbesondere in der Pharmaindustrie. In den letzten 20 Jahren hat GTCR in verschiedene führende Plattformen investiert und Dutzende von Akquisitionen in diesem Bereich getätigt. Mit seiner Erfolgsbilanz in der Pharmabranche und seinem Fokus auf Partnerschaften mit Managementteams zum Aufbau marktführender Unternehmen durch organisches Wachstum, Produktinnovation und strategische Übernahmen ist GTCR gut positioniert, um Zentiva in dieser nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.

Steffen Saltofte, Geschäftsführer von Zentiva, erklärte: „Advent war ein hervorragender Partner auf dem Weg der Transformation von Zentiva. Ihr Engagement, in unsere Kompetenzen, unsere Pipeline und unsere Herstellungsbasis zu investieren, hat maßgeblich zu unserem Wachstum beigetragen und dafür gesorgt, dass wir Millionen von Patienten in ganz Europa besser versorgen können. Wir freuen uns darauf, diese Dynamik im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit GTCR weiter auszubauen, um weiteres Wachstum zu gewährleisten und den Zugang zu hochwertigen, erschwinglichen Medikamenten zu erweitern."

Tom Allen, geschäftsführender Direktor bei Advent, erklärte: „Als wir Zentiva 2018 von Sanofi erworben haben, erkannten wir die Möglichkeit, einen unabhängigen europäischen Marktführer für erschwingliche Medikamente aufzubauen. Durch die aktive Zusammenarbeit mit dem Managementteam und Investitionen in die Kompetenzen des Unternehmens hat Zentiva seinen Umsatz und sein EBITDA mehr als verdoppelt und damit eine solide Grundlage für die Zukunft geschaffen. Zentiva ist ein hervorragendes Beispiel für die Fähigkeit von Advent, nicht zum Kerngeschäft gehörende Unternehmensbereiche herauszulösen und in florierende, marktführende Unternehmen zu transformieren. Wir sind stolz auf das Erreichte und zuversichtlich, dass Zentiva unter der Eigentümerschaft von GTCR weiterhin hervorragende Leistungen erbringen wird."