    SK hynix - Aktie steigt kräftig - 12.09.2025

    Am 12.09.2025 ist die SK hynix Aktie, bisher, um +4,26 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SK hynix Aktie.

    SK hynix ist ein führender Halbleiterhersteller, spezialisiert auf DRAM- und NAND-Flash-Speicher, mit starker Marktstellung und innovativen Technologien.

    SK hynix Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.09.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die SK hynix Aktie. Mit einer Performance von +4,26 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die SK hynix Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +31,01 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um +23,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +27,29 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SK hynix +76,20 % gewonnen.

    SK hynix Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +23,02 %
    1 Monat +27,29 %
    3 Monate +31,01 %
    1 Jahr +84,25 %

    Informationen zur SK hynix Aktie

    Es gibt 690 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 138,93 Mrd. wert.

    SK Hynix auf 25-Jahreshoch: Neuer Chip treibt KI-Boom und sorgt für Kursrallye


    SK Hynix meldet mit einem HBM4 einen Ki-Chip-Durchbruch. Die Aktie erreicht daraufhin ein 25-Jahreshoch. Auch Alibaba und Baidu steigen zweistellig – der KI-Boom sorgt für neue Fantasie an den Börsen Asiens.

    SK hynix Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SK hynix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SK hynix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SK hynix

    ISIN:US78392B1070WKN:A1JWRE



