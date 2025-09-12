Baidu - Aktie mit Kurssprung - 12.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Baidu Aktie. Mit einer Performance von +4,93 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Baidu ist ein führendes chinesisches Technologieunternehmen, das sich auf Internetdienste und KI-Technologien spezialisiert hat. Es bietet die Baidu-Suchmaschine, KI-gestützte Sprachassistenten, Cloud-Dienste und autonome Fahrtechnologien an. Als Marktführer in der Internetsuche in China konkurriert es mit Alibaba, Tencent und Google. Baidus Alleinstellungsmerkmale sind seine fortschrittlichen KI-Technologien und Investitionen in autonomes Fahren.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Baidu investiert war, konnte einen Gewinn von +32,46 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +18,59 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +36,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Baidu +24,60 % gewonnen.

Baidu Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +18,59 % 1 Monat +36,59 % 3 Monate +32,46 % 1 Jahr +32,28 %

Informationen zur Baidu Aktie

Es gibt 278 Mio. Baidu Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,82 Mrd. wert.

SK Hynix meldet mit einem HBM4 einen Ki-Chip-Durchbruch. Die Aktie erreicht daraufhin ein 25-Jahreshoch. Auch Alibaba und Baidu steigen zweistellig – der KI-Boom sorgt für neue Fantasie an den Börsen Asiens.

Baidu Aktie jetzt kaufen?

Ob die Baidu Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Baidu Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.