Kursverluste zu Handelsbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Die gesunkene Aussicht auf Leitzinssenkungen in der Eurozone belastete die Staatsanleihen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,24 Prozent auf 128,83 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,69 Prozent.

Die Aussagen von EZB-Präsidentin Christin Lagarde vom Vortag wirkten nach. Sie dämpfte die Erwartungen an weitere Leitzinssenkungen. "Die bedeutendste Änderung in Lagardes Pressekonferenz war wohl die Risiko-Einschätzung zur Wirtschaft, die von 'negativ tendierend' zu 'ausgewogener' angehoben wurde", kommentierten die Experten der Commerzbank. "Die anfängliche Begeisterung über die moderaten Inflationsprojektionen wurde damit mehr als revidiert."