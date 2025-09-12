Wirtschaft
Grüne fordern nach Drohnen-Vorfall Sanktionspaket gegen Russland
Foto: Grünen-Parteitag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Drohnen-Vorfall in Polen fordern die Grünen ein neues Sanktionspaket gegen Russland. "Aus meiner Sicht muss jetzt wirklich mehr passieren. Das bedeutet nicht nur starke Worte zu finden, sondern eben auch bei den Sanktionen beispielsweise weiterzugehen", sagte Grünen-Chef Felix Banaszak am Freitag RTL und ntv.
Deutschland importiere in der Europäischen Union immer noch russisches LNG und Urane. "Da ist noch vieles möglich an einer solchen Stelle", sagte Banaszak. "Und das Wichtigste ist jetzt, dass wir insgesamt konsequenter werden in der Unterstützung der Ukraine. Es ist offensichtlich so, dass nur Entschlossenheit, Klarheit, eine gewisse Härte und Robustheit Russland in irgendeiner Form beeindrucken."
Das Allerwichtigste sei, dass es eine möglichst abgestimmte Antwort der EU, der Nato- Staaten gebe. "Deswegen besorgt es mich ein bisschen, dass aus den USA an dieser Stelle wieder nur sehr vorsichtige Worte kommen", sagte der Grünen-Chef.
Deutschland importiere in der Europäischen Union immer noch russisches LNG und Urane. "Da ist noch vieles möglich an einer solchen Stelle", sagte Banaszak. "Und das Wichtigste ist jetzt, dass wir insgesamt konsequenter werden in der Unterstützung der Ukraine. Es ist offensichtlich so, dass nur Entschlossenheit, Klarheit, eine gewisse Härte und Robustheit Russland in irgendeiner Form beeindrucken."
Das Allerwichtigste sei, dass es eine möglichst abgestimmte Antwort der EU, der Nato- Staaten gebe. "Deswegen besorgt es mich ein bisschen, dass aus den USA an dieser Stelle wieder nur sehr vorsichtige Worte kommen", sagte der Grünen-Chef.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RTL Group - 861149 - LU0061462528
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RTL Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Erdman schrieb 09.09.25, 10:07
mitdiskutieren »
Der freiwillige Rückkauf nach dem Dutch Verfahren ist ein Witz.
Wer da mit macht, sollte nur zum Höchstkurs andienen. Dann muss RTL das auch bezahlen.
Oder gibt es Aktionäre, die so klamm sind, für 30,85 anbieten zu müssen?
Preisspanne von minimal EUR 30,85 bis maximal EUR 37,85 je Aktie;
ein Rückkauf ist auch ohne Preisangabe möglich, dabei akzeptieren Sie den noch von der
Gesellschaft festzulegenden Preis. Preisangabe in Schritten zu EUR 0,50
Vorbehalt das Angebot ist gültig für maximal 4.000.000,00 Aktien; es kann zu einer Zuteilung kommen
weitere Informationen
https://company.rtl.com/export/sites/rtlunited/en/media/overview/press-releases-and-news/rtl-group-buyback-2025/
smallvalueinvestor schrieb 03.09.25, 21:52
mitdiskutieren »
Was schreibst du für einen Quatsch?
Verstehe nicht die Leute, die ohne Sinn und Verstand hier etwas raushauen.
Der Verkauf hat ca 1,1 Mrd Euro gebracht. Der Rückkauf kostest ca 150 Mio Euro.
5 Euro Sonderdivi kommt und kostet ca 750 Mio.
Alles Paletti. Begrüße ausdrücklich den ARK
VG
smallvalueinvestor
Roberto24 schrieb 26.08.25, 12:08
Ob das erfolgreicher wird bezweifle ichmitdiskutieren »
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte