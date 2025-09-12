Grüne fordern nach Drohnen-Vorfall Sanktionspaket gegen Russland

Der freiwillige Rückkauf nach dem Dutch Verfahren ist ein Witz.

Wer da mit macht, sollte nur zum Höchstkurs andienen. Dann muss RTL das auch bezahlen.

Oder gibt es Aktionäre, die so klamm sind, für 30,85 anbieten zu müssen?





Preisspanne von minimal EUR 30,85 bis maximal EUR 37,85 je Aktie;

ein Rückkauf ist auch ohne Preisangabe möglich, dabei akzeptieren Sie den noch von der

Gesellschaft festzulegenden Preis. Preisangabe in Schritten zu EUR 0,50

Vorbehalt das Angebot ist gültig für maximal 4.000.000,00 Aktien; es kann zu einer Zuteilung kommen

https://company.rtl.com/export/sites/rtlunited/en/media/overview/press-releases-and-news/rtl-group-buyback-2025/