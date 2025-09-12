Boden im Aufbau

Aus technischer Sicht befindet sich die Adobe-Aktie knapp oberhalb der Verlaufstiefs aus 2022 von 274,73 US-Dollar um 330,00 US-Dollar gerade im Begriff, einen Doppelboden auszubilden und damit den Grundstein für eine längere Anstiegsphase im weiterhin seit Anfang 2024 bestehenden Abwärtstrend zu legen. Sollte sich der KI-Hype auch bei Adobe im Zahlenwerk manifestieren, würde dies eine solide Grundlage für einen Rallyeauftakt liefern und ein Long-Investment sehr attraktiv gestalten.

Dank einer starken Nachfrage nach Software von Adobe mit Elementen der KI hat der Konzern seine Geschäftsziele für 2025 angehoben. Der Umsatz soll nun zwischen 23,65 und 23,70 Mrd. US-Dollar liegen und der bereinigte Gewinn je Aktie bei 20,80 bis 20,85 US-Dollar. Nachbörslich liegt die Aktie um rund vier Prozent zu. Kleiner Reminder, im abgelaufenen Quartal übertraf der Umsatz mit 5,99 Mrd. US-Dollar die Analystenerwartungen von 5,91 Mrd. US-Dollar.

Höheres Tief ausgebildet

Die gesamte Kursentwicklung seit 2020 lässt sich nur auf Wochenbasis in Gänze gut auswerten und birgt bei einem Sprung über die Barriere von 415,00 US-Dollar die Möglichkeit für einen erfolgreichen Abschluss des im Aufbau befindlichen Doppelbodens. Aus dem Stand heraus könnte aber bereits oberhalb von 365,00 US-Dollar ein vorsichtiges Long-Investment mit einem Ziel bei 415,00 US-Dollar eingegangen werden. Einen echten Durchbruch dürfte bei Adobe aber erst die Beendigung des laufenden Abwärtstrends mit sich bringen. Die Chance in einem sehr frühen Stadium an einem Rallyeauftakt zu partizipieren, liegt jetzt auf dem Tisch! Eine Abwärtstrendfortsetzung unterhalb von 330,00 US-Dollar würde allerdings unweigerlich weitere Rückfallrisiken zurück auf 274,73 US-Dollar aufdecken.

Adobe Inc. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Unter der Annahme der Ausbildung eines Doppelbodens würde sich ein Long-Investment bereits ab 365,00 US-Dollar auszahlen und im Anschluss Aufwärtspotenzial auf 415,00 US-Dollar sowie den dort befindlichen EMA 50 auf Wochenbasis freisetzen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN MJ0JM4 ergibt sich aus dem Stand heraus eine Renditechance von 165 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 0,87 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das aktuelle Wochentief nicht überschreiten, zur Orientierung ergibt sich ein Stopp-Kurs im Schein von 0,22 Euro. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Wochen bis Monate einplanen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MJ0JM4 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,32 - 0,33 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 329,1471 US-Dollar Basiswert: Adobe Inc. KO-Schwelle: 329,1471 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 350,55 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 0,87 Euro Hebel: 9,1 Kurschance: + 165 Prozent Börse Frankfurt

