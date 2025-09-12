    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Immobilien-Preisspiegel für 1.000 Städte / LBS-Heft "Markt für Wohnimmobilien 2025" liefert Kurzanalysen zu Teilmärkten und Einflussfaktoren (FOTO)

    Berlin (ots) - Wie hoch sind die Baulandpreise in Bremen, Bergisch-Gladbach,
    Barsinghausen oder Brieselang? Was kosten gebrauchte Einfamilienhäuser im
    Vergleich zu neuen? Bleibt der Wohnungsmarkt weiter angespannt oder beruhigen
    sich bald Mieten und Preise? Und wie haben sich die Finanzierungskonditionen
    entwickelt? Orientierung bei diesen und vielen weiteren Fragen bietet die
    Publikation " Markt für Wohnimmobilien
    (https://www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.de/) ", die jüngst von den
    Landesbausparkassen (LBS) herausgegeben wurde.

    Die jährlich erscheinende Broschüre ist konzipiert für den schnellen Zugriff auf
    die wichtigsten Zahlen zum Wohnungsmarkt. Sie enthält neben kurzen Analysen der
    Teilmärkte für Eigenheime, Eigentumswohnungen und Bauland auch aktuelle Daten
    zur Bautätigkeit, zum Wohnungs- und Vermögensbestand sowie zur
    Wohneigentumsbildung. Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Themenkomplex
    "Wohneigentum und Klimaschutz". Grafisch aufbereitet und mit kurzen
    Erläuterungstexten versehen sind außerdem die relevanten gesamtwirtschaftlichen
    Einflussgrößen, etwa die Entwicklung von Einkommen und Sparquote sowie
    Baupreisen und Mieten.

    Am Heftende befindet sich der LBS-Immobilien-Preisspiegel für rund 1.000 Städte
    und Gemeinden, darunter 80 Großstädte. Die Faltblätter geben einen Überblick
    über die Marktlage im Neubau und Bestand, wobei jeweils Preisspannen und der am
    häufigsten anzutreffende Kaufpreis angegeben sind. Basis für den Preisspiegel
    sowie für die Einschätzungen zur weiteren Entwicklung ist auch 2025 die
    traditionelle Umfrage der Landesbausparkassen unter 400 Immobilienvermittlern
    von LBS und Sparkassen.

    Die wichtigsten Erkenntnisse der diesjährigen Umfrage sind hier zusammengefasst:
    "Markt für Wohnimmobilien: Talfahrt der Preise beendet" (https://presse.lbs.de/p
    ressemitteilungen/markt-fuer-wohnimmobilien-talfahrt-der-preise-beendet-3395951)

    Das kleine Nachschlagewerk kann unter
    https://www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.de/bestellen/ heruntergeladen oder
    auch bestellt werden. Bestellungen sind unter Angabe des Stichworts
    "Immobilienmarkt 2025" auch direkt per E-Mail möglich: mailto:lbs@druckcenter.de

    Die Immobiliengesellschaften der Landesbausparkassen (LBS-I) und Sparkassen sind
    mit einem Objekt-Umsatz von 7,5 Milliarden Euro im Jahr 2024 die größte Gruppe
    gewerblicher Wohnimmobilienvermittler in Deutschland. Ihre Einschätzungen sind
    zu einem wichtigen Indikator für die künftige Entwicklung auf dem Wohnungs- und
    Baulandmarkt geworden.

    Pressekontakt:

    Dr. Ivonn Kappel
    Referat Presse
    Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen
    Tel.: 030 20225-5398
    Fax : 030 20225-5395
    E-Mail: mailto:ivonn.kappel@dsgv.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/35604/6116169
    OTS: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)




