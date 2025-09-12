Immobilien-Preisspiegel für 1.000 Städte / LBS-Heft "Markt für Wohnimmobilien 2025" liefert Kurzanalysen zu Teilmärkten und Einflussfaktoren (FOTO)

Berlin (ots) - Wie hoch sind die Baulandpreise in Bremen, Bergisch-Gladbach,

Barsinghausen oder Brieselang? Was kosten gebrauchte Einfamilienhäuser im

Vergleich zu neuen? Bleibt der Wohnungsmarkt weiter angespannt oder beruhigen

sich bald Mieten und Preise? Und wie haben sich die Finanzierungskonditionen

entwickelt? Orientierung bei diesen und vielen weiteren Fragen bietet die

Publikation " Markt für Wohnimmobilien

(https://www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.de/) ", die jüngst von den

Landesbausparkassen (LBS) herausgegeben wurde.



Die jährlich erscheinende Broschüre ist konzipiert für den schnellen Zugriff auf

die wichtigsten Zahlen zum Wohnungsmarkt. Sie enthält neben kurzen Analysen der

Teilmärkte für Eigenheime, Eigentumswohnungen und Bauland auch aktuelle Daten

zur Bautätigkeit, zum Wohnungs- und Vermögensbestand sowie zur

Wohneigentumsbildung. Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Themenkomplex

"Wohneigentum und Klimaschutz". Grafisch aufbereitet und mit kurzen

Erläuterungstexten versehen sind außerdem die relevanten gesamtwirtschaftlichen

Einflussgrößen, etwa die Entwicklung von Einkommen und Sparquote sowie

Baupreisen und Mieten.





Am Heftende befindet sich der LBS-Immobilien-Preisspiegel für rund 1.000 Städte

und Gemeinden, darunter 80 Großstädte. Die Faltblätter geben einen Überblick

über die Marktlage im Neubau und Bestand, wobei jeweils Preisspannen und der am

häufigsten anzutreffende Kaufpreis angegeben sind. Basis für den Preisspiegel

sowie für die Einschätzungen zur weiteren Entwicklung ist auch 2025 die

traditionelle Umfrage der Landesbausparkassen unter 400 Immobilienvermittlern

von LBS und Sparkassen.



Die wichtigsten Erkenntnisse der diesjährigen Umfrage sind hier zusammengefasst:

"Markt für Wohnimmobilien: Talfahrt der Preise beendet" (https://presse.lbs.de/p

ressemitteilungen/markt-fuer-wohnimmobilien-talfahrt-der-preise-beendet-3395951)



Das kleine Nachschlagewerk kann unter

https://www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.de/bestellen/ heruntergeladen oder

auch bestellt werden. Bestellungen sind unter Angabe des Stichworts

"Immobilienmarkt 2025" auch direkt per E-Mail möglich: mailto:lbs@druckcenter.de



Die Immobiliengesellschaften der Landesbausparkassen (LBS-I) und Sparkassen sind

mit einem Objekt-Umsatz von 7,5 Milliarden Euro im Jahr 2024 die größte Gruppe

gewerblicher Wohnimmobilienvermittler in Deutschland. Ihre Einschätzungen sind

zu einem wichtigen Indikator für die künftige Entwicklung auf dem Wohnungs- und

Baulandmarkt geworden.



