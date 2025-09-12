Immobilien-Preisspiegel für 1.000 Städte / LBS-Heft "Markt für Wohnimmobilien 2025" liefert Kurzanalysen zu Teilmärkten und Einflussfaktoren (FOTO)
Berlin (ots) - Wie hoch sind die Baulandpreise in Bremen, Bergisch-Gladbach,
Barsinghausen oder Brieselang? Was kosten gebrauchte Einfamilienhäuser im
Vergleich zu neuen? Bleibt der Wohnungsmarkt weiter angespannt oder beruhigen
sich bald Mieten und Preise? Und wie haben sich die Finanzierungskonditionen
entwickelt? Orientierung bei diesen und vielen weiteren Fragen bietet die
Publikation " Markt für Wohnimmobilien
(https://www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.de/) ", die jüngst von den
Landesbausparkassen (LBS) herausgegeben wurde.
Die jährlich erscheinende Broschüre ist konzipiert für den schnellen Zugriff auf
die wichtigsten Zahlen zum Wohnungsmarkt. Sie enthält neben kurzen Analysen der
Teilmärkte für Eigenheime, Eigentumswohnungen und Bauland auch aktuelle Daten
zur Bautätigkeit, zum Wohnungs- und Vermögensbestand sowie zur
Wohneigentumsbildung. Ein eigenes Kapitel widmet sich dem Themenkomplex
"Wohneigentum und Klimaschutz". Grafisch aufbereitet und mit kurzen
Erläuterungstexten versehen sind außerdem die relevanten gesamtwirtschaftlichen
Einflussgrößen, etwa die Entwicklung von Einkommen und Sparquote sowie
Baupreisen und Mieten.
Am Heftende befindet sich der LBS-Immobilien-Preisspiegel für rund 1.000 Städte
und Gemeinden, darunter 80 Großstädte. Die Faltblätter geben einen Überblick
über die Marktlage im Neubau und Bestand, wobei jeweils Preisspannen und der am
häufigsten anzutreffende Kaufpreis angegeben sind. Basis für den Preisspiegel
sowie für die Einschätzungen zur weiteren Entwicklung ist auch 2025 die
traditionelle Umfrage der Landesbausparkassen unter 400 Immobilienvermittlern
von LBS und Sparkassen.
Die wichtigsten Erkenntnisse der diesjährigen Umfrage sind hier zusammengefasst:
"Markt für Wohnimmobilien: Talfahrt der Preise beendet" (https://presse.lbs.de/p
ressemitteilungen/markt-fuer-wohnimmobilien-talfahrt-der-preise-beendet-3395951)
Das kleine Nachschlagewerk kann unter
https://www.lbs-markt-fuer-wohnimmobilien.de/bestellen/ heruntergeladen oder
auch bestellt werden. Bestellungen sind unter Angabe des Stichworts
"Immobilienmarkt 2025" auch direkt per E-Mail möglich: mailto:lbs@druckcenter.de
Die Immobiliengesellschaften der Landesbausparkassen (LBS-I) und Sparkassen sind
mit einem Objekt-Umsatz von 7,5 Milliarden Euro im Jahr 2024 die größte Gruppe
gewerblicher Wohnimmobilienvermittler in Deutschland. Ihre Einschätzungen sind
zu einem wichtigen Indikator für die künftige Entwicklung auf dem Wohnungs- und
Baulandmarkt geworden.
Pressekontakt:
Dr. Ivonn Kappel
Referat Presse
Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen
Tel.: 030 20225-5398
Fax : 030 20225-5395
E-Mail: mailto:ivonn.kappel@dsgv.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/35604/6116169
OTS: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)
