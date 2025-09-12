Cumulocity als führendes Unternehmen im Gartner® Magic Quadrant(TM) für globale industrielle IoT-Plattformen 2025 ausgezeichnet

Düsseldorf (ots) - Cumulocity ist stolz darauf, bekannt geben zu dürfen, dass

das Unternehmen zum vierten Mal in Folge als "Leader" im Gartner® Magic

Quadrant(TM) für globale industrielle IoT-Plattformen 2025 ausgezeichnet wurde.*



"Diese fortwährende Anerkennung durch Gartner erfüllt unser gesamtes Team mit

großem Stolz und unterstreicht unserer Meinung nach die Position von Cumulocity

als einziger unabhängiger Marktführer", erklärte Bernd Groß, CEO von Cumulocity

. "Für uns ist unsere Position als Leader im Gartner® Magic Quadrant(TM) ein

Beweis für unsere Fähigkeit, innovativ zu sein und schnell Mehrwert für Kunden

weltweit zu schaffen."







zu verwalten und macht Industriedaten zugänglich und nutzbar. Dadurch können

sich Unternehmen in Bereichen wie digitale Dienste, betriebliche Effizienz und

neue Geschäftsmodelle differenzieren und innovativ sein.



Dr. Jürgen Krämer, CPO von Cumulocity , ist der Ansicht, dass der Bericht die

Entwicklung des Unternehmens zu einem führenden AIoT-Powerhouse widerspiegelt

und dessen Fähigkeiten hervorhebt, industrielle Daten aus heterogenen Geräten

und Systemen über eine offene, unabhängige und skalierbare Plattform für

intelligente vernetzte Produkte und automatisierte Abläufe zu erschließen. Er

sagte: "In der heutigen KI-gesteuerten Welt ist der Zugriff auf hochwertige

Echtzeitdaten von größter Bedeutung. Unsere Kunden verlangen

End-to-End-Datenoperationen mit Echtzeit-Transparenz und intelligenter

Ausführung. Genau darum geht es bei der Kombination von KI und IoT."



Die Cloud-unabhängige Plattform von Cumulocity mit offenen

Integrationsmöglichkeiten befreit Kunden von der Bindung an bestimmte Lösungen.

Dank leistungsstarker Self-Service-Funktionen, die in unsere sichere und robuste

Plattform integriert sind, können sich Kunden auf die Generierung von

Geschäftswert konzentrieren, anstatt technische Herausforderungen zu lösen.

Kunden können Geräte verbinden und verwalten, schnell IoT-Apps entwickeln,

IoT-Daten unternehmensweit analysieren und nutzen sowie IoT auf der Edge, in der

Cloud und/oder vor Ort betreiben.



Eine kostenlose Kopie des Berichts "Gartner® Magic Quadrant(TM) for Global

Industrial IoT Platforms 2025" finden Sie hier

(https://www.cumulocity.com/knowledge-hub/analyst-reports/) .



Gartner® Magic Quadrant(TM) for Global Industrial IoT Platforms, 2025 by Scot

Kim, Sudip Pattanayak, Emil Berthelsen, Sushovan Mukhopadhyay, Wam Voster, Akhil

Singh



Gartner Disclaimer : Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten

genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt

Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder

anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungsberichte von Gartner geben die

Meinungen der Forschungsorganisation Gartner wieder und sollten nicht als

Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche

oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschungsergebnisse ab,

einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für

einen bestimmten Zweck.



GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc.

und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC

QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen

Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte

vorbehalten.



*Cumulocity war Teil der

Unternehmen im Magic Quadrant für industrielle IoT-Plattformen ausgezeichnet

wurde.



Über Cumulocity



Cumulocity wurde 2012 gegründet und ist eine weltweit führende industrielle

IoT-Plattform, die Self-Service-Geräteverwaltung und

Low-Code-Anwendungsentwicklung für einen schnellen ROI bietet. Die Cloud-native

Plattform ermöglicht es Unternehmen, einen "Buy & Build"-Ansatz zu verfolgen und

die Markteinführungszeit für neue, differenzierende digitale Dienste zu

verkürzen. Cumulocity ist die erste Wahl für Hersteller von Industrieanlagen und

wird von führenden Unternehmen weltweit für den Betrieb ihrer intelligenten und

vernetzten Produkte eingesetzt. Cumulocity ist als Cloud-, On-Premises-, Edge-

und Hybrid-Lösung verfügbar.



Pressekontakt:



Yannik Sulzbacher

mailto:cumulocity@piabo.net

+49 162 6132846



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125624/6116177

OTS: Cumulocity







