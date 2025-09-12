Cumulocity als führendes Unternehmen im Gartner® Magic Quadrant(TM) für globale industrielle IoT-Plattformen 2025 ausgezeichnet
Düsseldorf (ots) - Cumulocity ist stolz darauf, bekannt geben zu dürfen, dass
das Unternehmen zum vierten Mal in Folge als "Leader" im Gartner® Magic
Quadrant(TM) für globale industrielle IoT-Plattformen 2025 ausgezeichnet wurde.*
"Diese fortwährende Anerkennung durch Gartner erfüllt unser gesamtes Team mit
großem Stolz und unterstreicht unserer Meinung nach die Position von Cumulocity
als einziger unabhängiger Marktführer", erklärte Bernd Groß, CEO von Cumulocity
. "Für uns ist unsere Position als Leader im Gartner® Magic Quadrant(TM) ein
Beweis für unsere Fähigkeit, innovativ zu sein und schnell Mehrwert für Kunden
weltweit zu schaffen."
das Unternehmen zum vierten Mal in Folge als "Leader" im Gartner® Magic
Quadrant(TM) für globale industrielle IoT-Plattformen 2025 ausgezeichnet wurde.*
"Diese fortwährende Anerkennung durch Gartner erfüllt unser gesamtes Team mit
großem Stolz und unterstreicht unserer Meinung nach die Position von Cumulocity
als einziger unabhängiger Marktführer", erklärte Bernd Groß, CEO von Cumulocity
. "Für uns ist unsere Position als Leader im Gartner® Magic Quadrant(TM) ein
Beweis für unsere Fähigkeit, innovativ zu sein und schnell Mehrwert für Kunden
weltweit zu schaffen."
Cumulocity unterstützt Kunden dabei, Geräteflotten und Anlagen zu verbinden und
zu verwalten und macht Industriedaten zugänglich und nutzbar. Dadurch können
sich Unternehmen in Bereichen wie digitale Dienste, betriebliche Effizienz und
neue Geschäftsmodelle differenzieren und innovativ sein.
Dr. Jürgen Krämer, CPO von Cumulocity , ist der Ansicht, dass der Bericht die
Entwicklung des Unternehmens zu einem führenden AIoT-Powerhouse widerspiegelt
und dessen Fähigkeiten hervorhebt, industrielle Daten aus heterogenen Geräten
und Systemen über eine offene, unabhängige und skalierbare Plattform für
intelligente vernetzte Produkte und automatisierte Abläufe zu erschließen. Er
sagte: "In der heutigen KI-gesteuerten Welt ist der Zugriff auf hochwertige
Echtzeitdaten von größter Bedeutung. Unsere Kunden verlangen
End-to-End-Datenoperationen mit Echtzeit-Transparenz und intelligenter
Ausführung. Genau darum geht es bei der Kombination von KI und IoT."
Die Cloud-unabhängige Plattform von Cumulocity mit offenen
Integrationsmöglichkeiten befreit Kunden von der Bindung an bestimmte Lösungen.
Dank leistungsstarker Self-Service-Funktionen, die in unsere sichere und robuste
Plattform integriert sind, können sich Kunden auf die Generierung von
Geschäftswert konzentrieren, anstatt technische Herausforderungen zu lösen.
Kunden können Geräte verbinden und verwalten, schnell IoT-Apps entwickeln,
IoT-Daten unternehmensweit analysieren und nutzen sowie IoT auf der Edge, in der
Cloud und/oder vor Ort betreiben.
Eine kostenlose Kopie des Berichts "Gartner® Magic Quadrant(TM) for Global
Industrial IoT Platforms 2025" finden Sie hier
(https://www.cumulocity.com/knowledge-hub/analyst-reports/) .
Gartner® Magic Quadrant(TM) for Global Industrial IoT Platforms, 2025 by Scot
Kim, Sudip Pattanayak, Emil Berthelsen, Sushovan Mukhopadhyay, Wam Voster, Akhil
Singh
Gartner Disclaimer : Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten
genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt
Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder
anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungsberichte von Gartner geben die
Meinungen der Forschungsorganisation Gartner wieder und sollten nicht als
Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche
oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschungsergebnisse ab,
einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für
einen bestimmten Zweck.
GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc.
und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC
QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen
Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte
vorbehalten.
*Cumulocity war Teil der Software AG, als diese von 2021 bis 2024 als führendes
Unternehmen im Magic Quadrant für industrielle IoT-Plattformen ausgezeichnet
wurde.
Über Cumulocity
Cumulocity wurde 2012 gegründet und ist eine weltweit führende industrielle
IoT-Plattform, die Self-Service-Geräteverwaltung und
Low-Code-Anwendungsentwicklung für einen schnellen ROI bietet. Die Cloud-native
Plattform ermöglicht es Unternehmen, einen "Buy & Build"-Ansatz zu verfolgen und
die Markteinführungszeit für neue, differenzierende digitale Dienste zu
verkürzen. Cumulocity ist die erste Wahl für Hersteller von Industrieanlagen und
wird von führenden Unternehmen weltweit für den Betrieb ihrer intelligenten und
vernetzten Produkte eingesetzt. Cumulocity ist als Cloud-, On-Premises-, Edge-
und Hybrid-Lösung verfügbar.
Pressekontakt:
Yannik Sulzbacher
mailto:cumulocity@piabo.net
+49 162 6132846
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125624/6116177
OTS: Cumulocity
zu verwalten und macht Industriedaten zugänglich und nutzbar. Dadurch können
sich Unternehmen in Bereichen wie digitale Dienste, betriebliche Effizienz und
neue Geschäftsmodelle differenzieren und innovativ sein.
Dr. Jürgen Krämer, CPO von Cumulocity , ist der Ansicht, dass der Bericht die
Entwicklung des Unternehmens zu einem führenden AIoT-Powerhouse widerspiegelt
und dessen Fähigkeiten hervorhebt, industrielle Daten aus heterogenen Geräten
und Systemen über eine offene, unabhängige und skalierbare Plattform für
intelligente vernetzte Produkte und automatisierte Abläufe zu erschließen. Er
sagte: "In der heutigen KI-gesteuerten Welt ist der Zugriff auf hochwertige
Echtzeitdaten von größter Bedeutung. Unsere Kunden verlangen
End-to-End-Datenoperationen mit Echtzeit-Transparenz und intelligenter
Ausführung. Genau darum geht es bei der Kombination von KI und IoT."
Die Cloud-unabhängige Plattform von Cumulocity mit offenen
Integrationsmöglichkeiten befreit Kunden von der Bindung an bestimmte Lösungen.
Dank leistungsstarker Self-Service-Funktionen, die in unsere sichere und robuste
Plattform integriert sind, können sich Kunden auf die Generierung von
Geschäftswert konzentrieren, anstatt technische Herausforderungen zu lösen.
Kunden können Geräte verbinden und verwalten, schnell IoT-Apps entwickeln,
IoT-Daten unternehmensweit analysieren und nutzen sowie IoT auf der Edge, in der
Cloud und/oder vor Ort betreiben.
Eine kostenlose Kopie des Berichts "Gartner® Magic Quadrant(TM) for Global
Industrial IoT Platforms 2025" finden Sie hier
(https://www.cumulocity.com/knowledge-hub/analyst-reports/) .
Gartner® Magic Quadrant(TM) for Global Industrial IoT Platforms, 2025 by Scot
Kim, Sudip Pattanayak, Emil Berthelsen, Sushovan Mukhopadhyay, Wam Voster, Akhil
Singh
Gartner Disclaimer : Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten
genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt
Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder
anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungsberichte von Gartner geben die
Meinungen der Forschungsorganisation Gartner wieder und sollten nicht als
Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche
oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschungsergebnisse ab,
einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für
einen bestimmten Zweck.
GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc.
und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC
QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen
Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte
vorbehalten.
*Cumulocity war Teil der Software AG, als diese von 2021 bis 2024 als führendes
Unternehmen im Magic Quadrant für industrielle IoT-Plattformen ausgezeichnet
wurde.
Über Cumulocity
Cumulocity wurde 2012 gegründet und ist eine weltweit führende industrielle
IoT-Plattform, die Self-Service-Geräteverwaltung und
Low-Code-Anwendungsentwicklung für einen schnellen ROI bietet. Die Cloud-native
Plattform ermöglicht es Unternehmen, einen "Buy & Build"-Ansatz zu verfolgen und
die Markteinführungszeit für neue, differenzierende digitale Dienste zu
verkürzen. Cumulocity ist die erste Wahl für Hersteller von Industrieanlagen und
wird von führenden Unternehmen weltweit für den Betrieb ihrer intelligenten und
vernetzten Produkte eingesetzt. Cumulocity ist als Cloud-, On-Premises-, Edge-
und Hybrid-Lösung verfügbar.
Pressekontakt:
Yannik Sulzbacher
mailto:cumulocity@piabo.net
+49 162 6132846
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125624/6116177
OTS: Cumulocity
Autor folgen