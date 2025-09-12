    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Cumulocity als führendes Unternehmen im Gartner® Magic Quadrant(TM) für globale industrielle IoT-Plattformen 2025 ausgezeichnet

    Düsseldorf (ots) - Cumulocity ist stolz darauf, bekannt geben zu dürfen, dass
    das Unternehmen zum vierten Mal in Folge als "Leader" im Gartner® Magic
    Quadrant(TM) für globale industrielle IoT-Plattformen 2025 ausgezeichnet wurde.*

    "Diese fortwährende Anerkennung durch Gartner erfüllt unser gesamtes Team mit
    großem Stolz und unterstreicht unserer Meinung nach die Position von Cumulocity
    als einziger unabhängiger Marktführer", erklärte Bernd Groß, CEO von Cumulocity
    . "Für uns ist unsere Position als Leader im Gartner® Magic Quadrant(TM) ein
    Beweis für unsere Fähigkeit, innovativ zu sein und schnell Mehrwert für Kunden
    weltweit zu schaffen."

    Cumulocity unterstützt Kunden dabei, Geräteflotten und Anlagen zu verbinden und
    zu verwalten und macht Industriedaten zugänglich und nutzbar. Dadurch können
    sich Unternehmen in Bereichen wie digitale Dienste, betriebliche Effizienz und
    neue Geschäftsmodelle differenzieren und innovativ sein.

    Dr. Jürgen Krämer, CPO von Cumulocity , ist der Ansicht, dass der Bericht die
    Entwicklung des Unternehmens zu einem führenden AIoT-Powerhouse widerspiegelt
    und dessen Fähigkeiten hervorhebt, industrielle Daten aus heterogenen Geräten
    und Systemen über eine offene, unabhängige und skalierbare Plattform für
    intelligente vernetzte Produkte und automatisierte Abläufe zu erschließen. Er
    sagte: "In der heutigen KI-gesteuerten Welt ist der Zugriff auf hochwertige
    Echtzeitdaten von größter Bedeutung. Unsere Kunden verlangen
    End-to-End-Datenoperationen mit Echtzeit-Transparenz und intelligenter
    Ausführung. Genau darum geht es bei der Kombination von KI und IoT."

    Die Cloud-unabhängige Plattform von Cumulocity mit offenen
    Integrationsmöglichkeiten befreit Kunden von der Bindung an bestimmte Lösungen.
    Dank leistungsstarker Self-Service-Funktionen, die in unsere sichere und robuste
    Plattform integriert sind, können sich Kunden auf die Generierung von
    Geschäftswert konzentrieren, anstatt technische Herausforderungen zu lösen.
    Kunden können Geräte verbinden und verwalten, schnell IoT-Apps entwickeln,
    IoT-Daten unternehmensweit analysieren und nutzen sowie IoT auf der Edge, in der
    Cloud und/oder vor Ort betreiben.

    Eine kostenlose Kopie des Berichts "Gartner® Magic Quadrant(TM) for Global
    Industrial IoT Platforms 2025" finden Sie hier
    (https://www.cumulocity.com/knowledge-hub/analyst-reports/) .

    Gartner® Magic Quadrant(TM) for Global Industrial IoT Platforms, 2025 by Scot
    Kim, Sudip Pattanayak, Emil Berthelsen, Sushovan Mukhopadhyay, Wam Voster, Akhil
    Singh

    Gartner Disclaimer : Gartner unterstützt keine der in seinen Forschungsberichten
    genannten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und empfiehlt
    Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder
    anderen Auszeichnungen auszuwählen. Die Forschungsberichte von Gartner geben die
    Meinungen der Forschungsorganisation Gartner wieder und sollten nicht als
    Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche
    oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschungsergebnisse ab,
    einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für
    einen bestimmten Zweck.

    GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc.
    und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international, und MAGIC
    QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen
    Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte
    vorbehalten.

    *Cumulocity war Teil der Software AG, als diese von 2021 bis 2024 als führendes
    Unternehmen im Magic Quadrant für industrielle IoT-Plattformen ausgezeichnet
    wurde.

    Über Cumulocity

    Cumulocity wurde 2012 gegründet und ist eine weltweit führende industrielle
    IoT-Plattform, die Self-Service-Geräteverwaltung und
    Low-Code-Anwendungsentwicklung für einen schnellen ROI bietet. Die Cloud-native
    Plattform ermöglicht es Unternehmen, einen "Buy & Build"-Ansatz zu verfolgen und
    die Markteinführungszeit für neue, differenzierende digitale Dienste zu
    verkürzen. Cumulocity ist die erste Wahl für Hersteller von Industrieanlagen und
    wird von führenden Unternehmen weltweit für den Betrieb ihrer intelligenten und
    vernetzten Produkte eingesetzt. Cumulocity ist als Cloud-, On-Premises-, Edge-
    und Hybrid-Lösung verfügbar.

    Pressekontakt:

    Yannik Sulzbacher
    mailto:cumulocity@piabo.net
    +49 162 6132846

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125624/6116177
    OTS: Cumulocity




