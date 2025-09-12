Besonders beachtet!
Clara Technologies Aktie auf Höhenflug - 12.09.2025
Am 12.09.2025 ist die Clara Technologies Aktie, bisher, um +6,67 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Clara Technologies Aktie.
Clara Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.09.2025
Die Clara Technologies Aktie konnte bisher um +6,67 % auf 1,4400€ zulegen. Das sind +0,0900 € mehr als am letzten Handelstag. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Clara Technologies Aktie damit um +2,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -62,50 %.
Clara Technologies Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,50 %
|1 Monat
|-62,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Clara Technologies Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Clara Technologies Aktie, die als überbewertet wahrgenommen wird. Anleger äußern Bedenken hinsichtlich der fundamentalen Kennzahlen und der möglichen Verwässerung durch zukünftige Aktienplatzierungen. Die technische Analyse zeigt Schwankungen um die 1,40 €, während Unsicherheiten über die Marktbewegungen und Kursziele bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Clara Technologies eingestellt.
Zur Clara Technologies Diskussion
Informationen zur Clara Technologies Aktie
Es gibt 21 Mio. Clara Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,79 Mio. wert.
Clara Technologies Aktie jetzt kaufen?
Ob die Clara Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Clara Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.