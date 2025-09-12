Heute am 12.09.2025: Stellantis Aktie im Blickpunkt

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Stellantis Aktie. Mit einer Performance von -3,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Stellantis ist ein führender globaler Automobilhersteller, der durch seine vielfältige Markenpalette und starke Marktpräsenz in Europa und Nordamerika besticht. Mit einem Fokus auf Elektrofahrzeuge und Innovationen positioniert sich Stellantis erfolgreich gegen Konkurrenten wie Volkswagen und Toyota.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Stellantis Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -10,01 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Stellantis Aktie damit um +3,17 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,25 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Stellantis -36,29 % verloren.

Stellantis Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,17 % 1 Monat -0,25 % 3 Monate -10,01 % 1 Jahr -42,30 %

Informationen zur Stellantis Aktie

Es gibt 3 Mrd. Stellantis Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,94 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Am Mittwoch ging die Stellantis-Aktie auf einem neuen 5-Jahrestief aus dem Handel, doch am gestrigen Donnerstag schoss der Kurs des internationalen Autokonzerns völlig überraschend um +9% in die Höhe. Was steckt hinter dem Kurssprung und könnte er endlich eine Trendwende für den gebeutelten Autotitel einläuten? Der neue Chef macht Hoffnung Auslöser des Kurssprungs der Stellantis-Aktie […] The post Stellantis-Aktie +9%: Reicht das für eine Trendwende? first appeared on sharedeals.de.

Mit der Aktie des Automobil-Riesenkonzerns Stellantis tauchte am Donnerstag ein Titel auf Platz 1 der Euro Stoxx 50-Gewinnerliste auf, den man in den letzten Wochen meist bei den Verlierern sah. Was hat die Anleger motiviert, diese Aktie auf einmal zu kaufen?

Stellantis Aktie jetzt kaufen?

Ob die Stellantis Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Stellantis Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.