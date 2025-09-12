Drei globale Institutionen gewinnen den mit einer Million Dollar dotierten António Champalimaud Vision Award 2025

Der mit 1 Million Euro dotierte Preis ist die weltweit größte Auszeichnung im Bereich der Sehkraft, und würdigt Arbeiten, die wissenschaftliche Exzellenz, globale Wirkung und Engagement für Gerechtigkeit im Bereich der Sehkraft verbinden.

dotierte Preis ist die weltweit größte Auszeichnung im Bereich der Sehkraft, und würdigt Arbeiten, die wissenschaftliche Exzellenz, globale Wirkung und Engagement für Gerechtigkeit im Bereich der Sehkraft verbinden. Die The Fred Hollows Foundation hat mehr als 3 Millionen Menschen in über 25 Ländern in Asien, Afrika und Ozeanien das Augenlicht zurückgegeben.

Die Lions Clubs International Foundation (LCIF) hat mehr als 544 Millionen Menschen in 118 Ländern augenmedizinische Dienste zur Verfügung gestellt und über neun Millionen Kataraktoperationen durchgeführt.

Die Internationale Agentur für die Verhütung von Blindheit (IAPB) zeichnet sich durch ihre entscheidende Rolle bei der Gestaltung der globalen Agenda und der Förderung systemischer Verbesserungen in der Augenheilkunde aus.

LISBON, Portugal, 12. September 2025 /PRNewswire/ -- Die Champalimaud Foundation gab die Preisträger des António Champalimaud Vision Award 2025 bekannt, mit dem drei Organisationen für ihr bemerkenswertes und wirkungsvolles Engagement bei der Prävention und Behandlung von Blindheit ausgezeichnet wurden:The Fred Hollows Foundation; Lions Clubs International Foundation (LCIF) mit ihrem SightFirst-Programm und International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB).

The Fred Hollows Foundation, die 1992 gegründet wurde, bietet marginalisierten Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit, ihr Augenlicht wiederherzustellen. Die Stiftung zeichnet sich durch enge und respektvolle Partnerschaften aus, insbesondere mit australischen Aborigines, Torres-Strait-Insulanern und verschiedenen pazifischen Nationen. Die Einrichtung hat mehr als acht Millionen Menschen unterstützt, über drei Millionen Menschen das Augenlicht zurückgegeben und mehr als 560.000 Operationen durchgeführt. Sie hat über 178.000 Brillen verteilt und mehr als 66.000 Personen geschult.

LCIF hat über 544 Millionen Menschen den Zugang zu augenärztlicher Versorgung ermöglicht. Im Rahmen des Programms wurden mehr als 2,6 Millionen Augenärzte geschult und der Bau von mehr als 1.700 Augenpflegezentren unterstützt. Es ist in 118 Ländern tätig und hat bei 30 Millionen Menschen einen schweren Sehverlust verhindert. Im Jahr 2024 unterstützte das Programm mehr als 10 500 Kataraktoperationen und 54 000 Augenuntersuchungen.

Die IAPB positioniert sich als globale Führungsplattform für Augengesundheit, die über 250 Mitgliedsorganisationen in mehr als 100 Ländern vereint. Die IAPB zeichnet sich durch ihre strategische Arbeit in den Bereichen Interessenvertretung, Politikentwicklung und Partnerschaftsförderung aus und spielt eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der globalen Agenda. Ihr Mitgliederzuwachs von 66 % in den letzten zehn Jahren spiegelt diese zentrale Rolle wider. Zu ihren jüngsten Initiativen gehört die Erstellung von Standardrichtlinien für umfassende Augengesundheitsprogramme in Schulen, von denen potenziell über 700 Millionen Kinder weltweit profitieren werden.

