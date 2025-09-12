    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAFRAN AktievorwärtsNachrichten zu SAFRAN
    JEFFERIES stuft Safran auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran auf "Buy" belassen. Eine mögliche Beschleunigung der Boeing-Produktionsraten für die Modelle 737 Max und 787 wäre eine positive Nachricht für den Triebwerkshersteller, schrieb Chloe Lemarie in einem am Freitag vorliegenden Kommentar zu entsprechenden Aussagen des US-Flugzeugbauers./gl/stw

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 02:55 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 02:55 / ET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 284,2EUR auf Tradegate (12. September 2025, 11:22 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Chloe Lemarie
    Analysiertes Unternehmen: Safran
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


