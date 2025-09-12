JEFFERIES stuft Safran auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Safran auf "Buy" belassen. Eine mögliche Beschleunigung der Boeing-Produktionsraten für die Modelle 737 Max und 787 wäre eine positive Nachricht für den Triebwerkshersteller, schrieb Chloe Lemarie in einem am Freitag vorliegenden Kommentar zu entsprechenden Aussagen des US-Flugzeugbauers./gl/stwVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 02:55 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 02:55 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAFRAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,63 % und einem Kurs von 284,2EUR auf Tradegate (12. September 2025, 11:22 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: Safran

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

