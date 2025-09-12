    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Marvin Flenche von umsatz.io

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    7 CRM-Fehler, die jeden Vertrieb ausbremsen - und wie du sie sofort behebst (FOTO)

    Hannover (ots) - Der Vertrieb ist das Herzstück jedes Unternehmens - doch viele
    kleine und mittlere Betriebe kämpfen mit typischen Fehlern im
    Kundenbeziehungsmanagement. Marvin Flenche, Gründer und Geschäftsführer der A&M
    Unternehmerberatung GmbH sowie der A&M Sales Solutions GmbH, zeigt, welche
    CRM-Fehler den Vertrieb ausbremsen und wie die Softwarelösung umsatz.io gezielt
    Abhilfe schafft.

    In vielen kleinen und mittleren Unternehmen wird Vertrieb noch immer auf Zuruf,
    mit Notizen oder in unübersichtlichen Excel-Tabellen organisiert. Das führt zu
    verpassten Chancen, ineffizienten Abläufen und unnötigem Zeitverlust. Besonders
    in wachstumsorientierten Betrieben fehlt es häufig an strukturierten Prozessen,
    die den Vertrieb planbar und nachvollziehbar machen. Klassische CRM-Systeme sind
    dabei oft zu komplex, unflexibel oder schlicht nicht auf die Bedürfnisse kleiner
    Teams ausgelegt. Genau hier setzt umsatz.io an - mit einer Lösung, die sich auf
    das Wesentliche konzentriert und praxisnahe Probleme direkt adressiert.
    "Vertrieb braucht Struktur - aber ohne komplizierte Tools. Unser Anspruch ist
    es, ein CRM zu entwickeln, das den Alltag erleichtert und sofort echten Mehrwert
    liefert", erklärt Marvin Flenche, Gründer von umsatz.io.

    "Viele CRM-Systeme überfordern - wir haben eines entwickelt, das einfach
    funktioniert und dabei den gesamten Vertriebsprozess abdeckt", so Marvin
    Flenche. Mit umsatz.io bietet sein Team eine CRM-Lösung, die speziell auf die
    Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen zugeschnitten ist. Die Software
    vereint intuitive Bedienbarkeit mit intelligenten Automatisierungen und schafft
    so eine klare Struktur im Vertriebsalltag - ohne technische Hürden oder lange
    Schulungen. Im Zentrum steht dabei die Frage: Wie lassen sich typische
    Vertriebsfehler vermeiden, bevor sie Umsatz kosten?

    1. Fehlendes Aktivitäts-Tracking: Entscheidungen nach Bauchgefühl

    Die größten Fehler im Vertriebsprozess zeigen sich in verschiedenen Bereichen,
    die alle auf den Einsatz eines CRM-Systems zurückgehen. An erster Stelle steht
    das fehlende oder unzureichende Tracking sämtlicher Vertriebsaktivitäten. Ohne
    eine lückenlose Dokumentation von Anrufen, E-Mails oder Meetings bleibt unklar,
    welche Maßnahmen tatsächlich Wirkung zeigen. Entscheidungen basieren dann auf
    Bauchgefühl statt auf Daten, was Wachstum und Umsatz nachhaltig beeinträchtigen
    kann. Um dem entgegenzuwirken, bietet umsatz.io ein integriertes Tracking, das
    Aktivitäten automatisch erfasst und analysierbar macht.
    Seite 1 von 3 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Marvin Flenche von umsatz.io 7 CRM-Fehler, die jeden Vertrieb ausbremsen - und wie du sie sofort behebst (FOTO) Der Vertrieb ist das Herzstück jedes Unternehmens - doch viele kleine und mittlere Betriebe kämpfen mit typischen Fehlern im Kundenbeziehungsmanagement. Marvin Flenche, Gründer und Geschäftsführer der A&M Unternehmerberatung GmbH sowie der A&M Sales …