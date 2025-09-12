Marvin Flenche von umsatz.io
7 CRM-Fehler, die jeden Vertrieb ausbremsen - und wie du sie sofort behebst (FOTO)
Hannover (ots) - Der Vertrieb ist das Herzstück jedes Unternehmens - doch viele
kleine und mittlere Betriebe kämpfen mit typischen Fehlern im
Kundenbeziehungsmanagement. Marvin Flenche, Gründer und Geschäftsführer der A&M
Unternehmerberatung GmbH sowie der A&M Sales Solutions GmbH, zeigt, welche
CRM-Fehler den Vertrieb ausbremsen und wie die Softwarelösung umsatz.io gezielt
Abhilfe schafft.
In vielen kleinen und mittleren Unternehmen wird Vertrieb noch immer auf Zuruf,
mit Notizen oder in unübersichtlichen Excel-Tabellen organisiert. Das führt zu
verpassten Chancen, ineffizienten Abläufen und unnötigem Zeitverlust. Besonders
in wachstumsorientierten Betrieben fehlt es häufig an strukturierten Prozessen,
die den Vertrieb planbar und nachvollziehbar machen. Klassische CRM-Systeme sind
dabei oft zu komplex, unflexibel oder schlicht nicht auf die Bedürfnisse kleiner
Teams ausgelegt. Genau hier setzt umsatz.io an - mit einer Lösung, die sich auf
das Wesentliche konzentriert und praxisnahe Probleme direkt adressiert.
"Vertrieb braucht Struktur - aber ohne komplizierte Tools. Unser Anspruch ist
es, ein CRM zu entwickeln, das den Alltag erleichtert und sofort echten Mehrwert
liefert", erklärt Marvin Flenche, Gründer von umsatz.io.
"Viele CRM-Systeme überfordern - wir haben eines entwickelt, das einfach
funktioniert und dabei den gesamten Vertriebsprozess abdeckt", so Marvin
Flenche. Mit umsatz.io bietet sein Team eine CRM-Lösung, die speziell auf die
Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen zugeschnitten ist. Die Software
vereint intuitive Bedienbarkeit mit intelligenten Automatisierungen und schafft
so eine klare Struktur im Vertriebsalltag - ohne technische Hürden oder lange
Schulungen. Im Zentrum steht dabei die Frage: Wie lassen sich typische
Vertriebsfehler vermeiden, bevor sie Umsatz kosten?
1. Fehlendes Aktivitäts-Tracking: Entscheidungen nach Bauchgefühl
Die größten Fehler im Vertriebsprozess zeigen sich in verschiedenen Bereichen,
die alle auf den Einsatz eines CRM-Systems zurückgehen. An erster Stelle steht
das fehlende oder unzureichende Tracking sämtlicher Vertriebsaktivitäten. Ohne
eine lückenlose Dokumentation von Anrufen, E-Mails oder Meetings bleibt unklar,
welche Maßnahmen tatsächlich Wirkung zeigen. Entscheidungen basieren dann auf
Bauchgefühl statt auf Daten, was Wachstum und Umsatz nachhaltig beeinträchtigen
kann. Um dem entgegenzuwirken, bietet umsatz.io ein integriertes Tracking, das
Aktivitäten automatisch erfasst und analysierbar macht.
