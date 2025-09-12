7 CRM-Fehler, die jeden Vertrieb ausbremsen - und wie du sie sofort behebst (FOTO)

Hannover (ots) - Der Vertrieb ist das Herzstück jedes Unternehmens - doch viele

kleine und mittlere Betriebe kämpfen mit typischen Fehlern im

Kundenbeziehungsmanagement. Marvin Flenche, Gründer und Geschäftsführer der A&M

Unternehmerberatung GmbH sowie der A&M Sales Solutions GmbH, zeigt, welche

CRM-Fehler den Vertrieb ausbremsen und wie die Softwarelösung umsatz.io gezielt

Abhilfe schafft.



In vielen kleinen und mittleren Unternehmen wird Vertrieb noch immer auf Zuruf,

mit Notizen oder in unübersichtlichen Excel-Tabellen organisiert. Das führt zu

verpassten Chancen, ineffizienten Abläufen und unnötigem Zeitverlust. Besonders

in wachstumsorientierten Betrieben fehlt es häufig an strukturierten Prozessen,

die den Vertrieb planbar und nachvollziehbar machen. Klassische CRM-Systeme sind

dabei oft zu komplex, unflexibel oder schlicht nicht auf die Bedürfnisse kleiner

Teams ausgelegt. Genau hier setzt umsatz.io an - mit einer Lösung, die sich auf

das Wesentliche konzentriert und praxisnahe Probleme direkt adressiert.

"Vertrieb braucht Struktur - aber ohne komplizierte Tools. Unser Anspruch ist

es, ein CRM zu entwickeln, das den Alltag erleichtert und sofort echten Mehrwert

liefert", erklärt Marvin Flenche, Gründer von umsatz.io.







funktioniert und dabei den gesamten Vertriebsprozess abdeckt", so Marvin

Flenche. Mit umsatz.io bietet sein Team eine CRM-Lösung, die speziell auf die

Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen zugeschnitten ist. Die Software

vereint intuitive Bedienbarkeit mit intelligenten Automatisierungen und schafft

so eine klare Struktur im Vertriebsalltag - ohne technische Hürden oder lange

Schulungen. Im Zentrum steht dabei die Frage: Wie lassen sich typische

Vertriebsfehler vermeiden, bevor sie Umsatz kosten?



1. Fehlendes Aktivitäts-Tracking: Entscheidungen nach Bauchgefühl



Die größten Fehler im Vertriebsprozess zeigen sich in verschiedenen Bereichen,

die alle auf den Einsatz eines CRM-Systems zurückgehen. An erster Stelle steht

das fehlende oder unzureichende Tracking sämtlicher Vertriebsaktivitäten. Ohne

eine lückenlose Dokumentation von Anrufen, E-Mails oder Meetings bleibt unklar,

welche Maßnahmen tatsächlich Wirkung zeigen. Entscheidungen basieren dann auf

Bauchgefühl statt auf Daten, was Wachstum und Umsatz nachhaltig beeinträchtigen

kann. Um dem entgegenzuwirken, bietet umsatz.io ein integriertes Tracking, das

Aktivitäten automatisch erfasst und analysierbar macht. Seite 1 von 3 Seite 2 ►





