    Altersnachfolge gelungen

    Executive-Search-Team liefert Best-Fit für energetische Sanierung & Modernisierung des Wohnungsbestandes

    Hamburg (ots) - Die Kontrast Personalberatung GmbH hat für einen Bauverein die
    Position Technische Leitung (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangeb
    ote-technische-leitung/30486/) im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung
    erfolgreich besetzt.

    Ausgangslage des Auftraggebers

    Der Bauverein steht vor einer Dekade intensiver Bestandsentwicklung: gesetzliche
    Effizienzziele, CO2-Reduktionspfade, soziale Mietgestaltung und die Sicherung
    tragfähiger Investitionszyklen. Gesucht war eine Führungspersönlichkeit mit
    Ingenieur-Background, Erfahrung im Bewirtschaften eines heterogen
    Wohnungsbestandes und nachweislicher umfassender Projekterfahrung.

    Der neue Stelleninhaber wird die energetische Sanierung und Modernisierung des
    Wohnungsbestandes ökonomisch und ökologisch im Sinne der Vereinssatzung
    verantworten.

    Das Executive-Search-Team der Kontrast gewann eine starke Shortlist an
    hochqualifizierten Kandidat*innen aus dem Ingenieurwesen Hochbau und Architektur
    - die Entscheidung fiel nach strukturiertem Auswahlverfahren und
    Kultur-/Werte-Fit.

    Vorgehen im Executive Search

    Kontrast Personalberatung (https://www.kontrast-gmbh.de/executive-search/)
    kombinierte diskrete Direktansprache im DACH-Markt mit Branchen-Screening
    (Wohnungswirtschaft, kommunal geprägte Träger, Bestandshalter), Diagnostik
    (Kompetenz- und Motivationsprofiling) sowie strukturierte Interviews.
    Entscheidend war der Werte- und Satzungs-Fit: Balance von Nachhaltigkeit,
    Mieterinteressen und Wirtschaftlichkeit.

    Ergebnis - Technische Leitung besetzt

    Innerhalb kurzer Zeit entstand ein eng qualifiziertes Kandidatenfeld. Der
    ausgewählte Kandidat überzeugte durch nachweisliche Umsetzungserfolge in der
    Immobilien-Sanierung, präziser CAPEX-Steuerung und kooperativen Führung über
    interne und externe Wertschöpfungsketten.

    "Teamwork entscheidet. Der Kunde war in der Einwerbe-Phase flexibel und im
    Prozess schnell - so konnten wir eine belastbare Shortlist liefern und die
    Nachfolge reibungslos schließen. Danke an Personalbereich und Führungskreis des
    Kunden - ohne enge Abstimmung und Dialog wäre der Projekterfolg nicht möglich
    gewesen", resümiert die Kontrast Projektleitung Executive Search im Bereich
    Immobilienwirtschaft

    Vorstand lobt Zusammenarbeit

    "Die Zusammenarbeit war zielklar und transparent. Uns überzeugte die
    Treffsicherheit der Profile sowie die strukturierte Begleitung bis zur
    Vertragsunterschrift. Es brauchte jedoch auch Geduld, bis die wirklich passende
    Leitungskraft unter Vertrag genommen werden konnte", so der Vorstand.

    Pressekontakt:

    Kontrast Personalberatung GmbH
    Dipl.-Kfm. Ingo Scheider
    Banksstraße 6
    20097 Hamburg
    Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0
    E-Mail mailto:redaktion@kontrast-gmbh.de
    https://www.kontrast-gmbh.de/

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/6116227
    OTS: Kontrast Personalberatung GmbH




