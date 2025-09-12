Executive-Search-Team liefert Best-Fit für energetische Sanierung & Modernisierung des Wohnungsbestandes

Hamburg (ots) - Die Kontrast Personalberatung GmbH hat für einen Bauverein die

Ausgangslage des Auftraggebers





Der Bauverein steht vor einer Dekade intensiver Bestandsentwicklung: gesetzliche

Effizienzziele, CO2-Reduktionspfade, soziale Mietgestaltung und die Sicherung

tragfähiger Investitionszyklen. Gesucht war eine Führungspersönlichkeit mit

Ingenieur-Background, Erfahrung im Bewirtschaften eines heterogen

Wohnungsbestandes und nachweislicher umfassender Projekterfahrung.



Der neue Stelleninhaber wird die energetische Sanierung und Modernisierung des

Wohnungsbestandes ökonomisch und ökologisch im Sinne der Vereinssatzung

verantworten.



Das Executive-Search-Team der Kontrast gewann eine starke Shortlist an

hochqualifizierten Kandidat*innen aus dem Ingenieurwesen Hochbau und Architektur

- die Entscheidung fiel nach strukturiertem Auswahlverfahren und

Kultur-/Werte-Fit.



Vorgehen im Executive Search



Kontrast Personalberatung (https://www.kontrast-gmbh.de/executive-search/)

kombinierte diskrete Direktansprache im DACH-Markt mit Branchen-Screening

(Wohnungswirtschaft, kommunal geprägte Träger, Bestandshalter), Diagnostik

(Kompetenz- und Motivationsprofiling) sowie strukturierte Interviews.

Entscheidend war der Werte- und Satzungs-Fit: Balance von Nachhaltigkeit,

Mieterinteressen und Wirtschaftlichkeit.



Ergebnis - Technische Leitung besetzt



Innerhalb kurzer Zeit entstand ein eng qualifiziertes Kandidatenfeld. Der

ausgewählte Kandidat überzeugte durch nachweisliche Umsetzungserfolge in der

Immobilien-Sanierung, präziser CAPEX-Steuerung und kooperativen Führung über

interne und externe Wertschöpfungsketten.



"Teamwork entscheidet. Der Kunde war in der Einwerbe-Phase flexibel und im

Prozess schnell - so konnten wir eine belastbare Shortlist liefern und die

Nachfolge reibungslos schließen. Danke an Personalbereich und Führungskreis des

Kunden - ohne enge Abstimmung und Dialog wäre der Projekterfolg nicht möglich

gewesen", resümiert die Kontrast Projektleitung Executive Search im Bereich

Immobilienwirtschaft



Vorstand lobt Zusammenarbeit



"Die Zusammenarbeit war zielklar und transparent. Uns überzeugte die

Treffsicherheit der Profile sowie die strukturierte Begleitung bis zur

Vertragsunterschrift. Es brauchte jedoch auch Geduld, bis die wirklich passende

Leitungskraft unter Vertrag genommen werden konnte", so der Vorstand.



