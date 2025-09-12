Altersnachfolge gelungen
Executive-Search-Team liefert Best-Fit für energetische Sanierung & Modernisierung des Wohnungsbestandes
Hamburg (ots) - Die Kontrast Personalberatung GmbH hat für einen Bauverein die
Position Technische Leitung (https://www.kontrast-gmbh.de/de/stelle/stellenangeb
ote-technische-leitung/30486/) im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung
erfolgreich besetzt.
Ausgangslage des Auftraggebers
Ausgangslage des Auftraggebers
Der Bauverein steht vor einer Dekade intensiver Bestandsentwicklung: gesetzliche
Effizienzziele, CO2-Reduktionspfade, soziale Mietgestaltung und die Sicherung
tragfähiger Investitionszyklen. Gesucht war eine Führungspersönlichkeit mit
Ingenieur-Background, Erfahrung im Bewirtschaften eines heterogen
Wohnungsbestandes und nachweislicher umfassender Projekterfahrung.
Der neue Stelleninhaber wird die energetische Sanierung und Modernisierung des
Wohnungsbestandes ökonomisch und ökologisch im Sinne der Vereinssatzung
verantworten.
Das Executive-Search-Team der Kontrast gewann eine starke Shortlist an
hochqualifizierten Kandidat*innen aus dem Ingenieurwesen Hochbau und Architektur
- die Entscheidung fiel nach strukturiertem Auswahlverfahren und
Kultur-/Werte-Fit.
Vorgehen im Executive Search
Kontrast Personalberatung (https://www.kontrast-gmbh.de/executive-search/)
kombinierte diskrete Direktansprache im DACH-Markt mit Branchen-Screening
(Wohnungswirtschaft, kommunal geprägte Träger, Bestandshalter), Diagnostik
(Kompetenz- und Motivationsprofiling) sowie strukturierte Interviews.
Entscheidend war der Werte- und Satzungs-Fit: Balance von Nachhaltigkeit,
Mieterinteressen und Wirtschaftlichkeit.
Ergebnis - Technische Leitung besetzt
Innerhalb kurzer Zeit entstand ein eng qualifiziertes Kandidatenfeld. Der
ausgewählte Kandidat überzeugte durch nachweisliche Umsetzungserfolge in der
Immobilien-Sanierung, präziser CAPEX-Steuerung und kooperativen Führung über
interne und externe Wertschöpfungsketten.
"Teamwork entscheidet. Der Kunde war in der Einwerbe-Phase flexibel und im
Prozess schnell - so konnten wir eine belastbare Shortlist liefern und die
Nachfolge reibungslos schließen. Danke an Personalbereich und Führungskreis des
Kunden - ohne enge Abstimmung und Dialog wäre der Projekterfolg nicht möglich
gewesen", resümiert die Kontrast Projektleitung Executive Search im Bereich
Immobilienwirtschaft
Vorstand lobt Zusammenarbeit
"Die Zusammenarbeit war zielklar und transparent. Uns überzeugte die
Treffsicherheit der Profile sowie die strukturierte Begleitung bis zur
Vertragsunterschrift. Es brauchte jedoch auch Geduld, bis die wirklich passende
Leitungskraft unter Vertrag genommen werden konnte", so der Vorstand.
Pressekontakt:
Kontrast Personalberatung GmbH
Dipl.-Kfm. Ingo Scheider
Banksstraße 6
20097 Hamburg
Fon +49 (0)40 76 79 305 - 0
E-Mail mailto:redaktion@kontrast-gmbh.de
https://www.kontrast-gmbh.de/
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/6116227
OTS: Kontrast Personalberatung GmbH
