JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Der Andrang bei der Fachmesse für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik DSEI in London sei ihm noch stärker vorgekommen als im Rekordjahr 2023, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Rheinmetall habe erheblichen Spielraum für eine operative Steigerung in allen Geschäftsbereichen, insbesondere bei Waffen und Munition sowie Fahrzeugsystemen. In einer weiteren Studie wurde betont, dass das jüngste Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum das Thema europäische Luftverteidigung wieder in den Fokus gerückt habe. Im Bereich Abwehrwaffen mit geringerer Reichweite sei Rheinmetalls System Skyranger von entscheidender Bedeutung./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 10:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 10:05 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 1.883EUR auf Tradegate (12. September 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chloe Lemarie

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2250

Kursziel alt: 2250

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



