    JEFFERIES stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 2250 Euro belassen. Der Andrang bei der Fachmesse für Verteidigungs- und Sicherheitstechnik DSEI in London sei ihm noch stärker vorgekommen als im Rekordjahr 2023, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung. Rheinmetall habe erheblichen Spielraum für eine operative Steigerung in allen Geschäftsbereichen, insbesondere bei Waffen und Munition sowie Fahrzeugsystemen. In einer weiteren Studie wurde betont, dass das jüngste Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum das Thema europäische Luftverteidigung wieder in den Fokus gerückt habe. Im Bereich Abwehrwaffen mit geringerer Reichweite sei Rheinmetalls System Skyranger von entscheidender Bedeutung./gl/tih

