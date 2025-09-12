    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSILTRONIC AG AktievorwärtsNachrichten zu SILTRONIC AG

    Siltronic mit Erholungsversuch - KI-Rückenwind

    Für Sie zusammengefasst
    • Siltronic-Aktien steigen um bis zu 9 Prozent.
    • Erholungsversuch nach Tiefststand seit 2016.
    • KI-Nachfrage könnte langfristiges Wachstum fördern.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siltronic haben am Freitag dank KI-Fantasie zu den stärksten Werten im SDax gehört. Gegen Mittag stiegen die Papiere des Waferherstellers um 3,9 Prozent auf 33,26 Euro, in der Spitze hatten sie sogar um bis zu neun Prozent zugelegt.

    Die Papiere starteten damit einen Erholungsversuch, nachdem sie am Vortag auf ein Tief seit 2016 gefallen waren. Seit Jahresbeginn steht immer noch ein Minus von fast 30 Prozent zu Buche. Auch charttechnisch hat sich die Lage durch die jüngsten Kursgewinne noch nicht aufgehellt.

    Abed Jarad vom Analysehaus MWB Research behielt seine Kaufempfehlung für Siltronic vor dem Wochenende bei. Der südkoreanische Chipkonzern SK Hynix habe die Massenproduktion neuer Breitbandspeicherchips für KI-Anwendungen für Kunden wie Nvidia angekündigt, was auch für die Erholungsstory von Siltronic entscheidend sei. Zwar lasteten kurzfristig noch recht hohe Lagerbestände von Speicherchips innerhalb auf Wertschöpfungskette auf Siltronic, doch sollte der Wechsel zu einer KI-bezogenen Nachfrage das langfristige Wachstum antreiben.

    Ein Händler verwies außerdem auf das starke Kursplus von Micron tags zuvor, womit die Fantasie für eine Erholung des Marktes für Halbleiter-Wafer zunehme./niw/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 130,0 auf Tradegate (12. September 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,68 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +35,76 %/+49,01 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
