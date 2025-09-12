JPMORGAN stuft BOEING CO auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Boeing auf "Overweight" mit einem Kursziel von 251 US-Dollar belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Kursrutsch der Aktie während der jüngsten Investorenkonferenz sei wohl Belastungen beim Modell 777X geschuldet, schrieb Seth Seifman in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Flugzeugbauer bleibe hinter dem Zeitplan zurück, um dieses im nächsten Jahr von den Aufsichtsbehörden zertifizieren zu lassen. Das sei keine gute Nachricht, aber angesichts des langsamen Zertifizierungsprozesses auch keine große Überraschung. Zudem sollten dafür auch keine technischen Probleme verantwortlich sein. Auch für die Barmittelaufwendungen für das Programm sieht Seifman keine "dramatischen" Auswirkungen./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 22:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 22:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 188,8EUR auf Tradegate (12. September 2025, 11:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Seth Seifman
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 251
Kursziel alt: 251
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
