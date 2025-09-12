    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsBlei RohstoffvorwärtsNachrichten zu Blei

    Mit Strategie und Persönlichkeit an die Spitze des digitalen Auftritts (FOTO)

    München (ots) - Viele kleine und mittelständische Unternehmen scheitern online
    nicht am Willen, sondern an fehlender Sichtbarkeit, generieren trotz großem
    Einsatz nur wenige Anfragen. Wer heute jedoch nur auf altbewährte Webseiten
    setzt, fällt zurück - denn planbares Wachstum erfordert einen digitalen Hebel,
    der messbare Ergebnisse liefert. Wie gelingt der entscheidende Sprung nach vorn?

    Der Online-Auftritt vieler Unternehmen kommt unscheinbar, manchmal sogar
    regelrecht verstaubt daher: Zwar existiert eine Webseite, doch sie funktioniert
    höchstens als digitale Visitenkarte. Die Folge? Kundenströme bleiben aus,
    Umsätze stagnieren und während Mitbewerber mit professionellen Strategien an
    Relevanz gewinnen, verliert man selbst Jahr für Jahr wertvolle Marktanteile.
    Gerade inhabergeführte Betriebe und lokale Dienstleister erleben dieses Dilemma
    häufig: Die Webseite entstand einst aus Eigeninitiative oder wurde in
    Freundschaftsdiensten erstellt, wird inzwischen aber nicht mehr gepflegt - aus
    Zeitmangel oder Unsicherheit, wie man den nächsten Entwicklungsschritt umsetzt.
    Was als Sichtbarkeit im Netz gedacht war, führt zu Frust und langem Rätselraten,
    warum das Geschäft online nicht funktioniert. "Viele Unternehmen bemerken erst
    gar nicht, dass sie eine Webseite haben, die keine Resultate bringt - bis sich
    das in leeren Auftragsbüchern bemerkbar macht. Die Konsequenz eines ungelösten
    Problems ist: Ein Großteil der potenziellen Kunden bleibt unerreicht und das
    Unternehmen verschenkt enorme Chancen", erläutert Felix König, Gründer der König
    Studios.

    "Der wirkungsvollste Ansatz ist, keine komplexen Spielereien zu bieten, sondern
    eine verkaufspsychologisch optimierte, auf klare Botschaften fokussierte
    Webseite zu gestalten, die Besucher gezielt zur Kontaktaufnahme animiert",
    erklärt Felix König zu Beginn. Genau auf diese denkbar einfache, aber durch und
    durch umsetzungsstarke Devise baut der digitale Spezialist aus München mit
    seinem Team - und hat darin seine unverkennbare Handschrift etabliert: Kunden
    werden nicht mit Animationen und Pop-ups abgelenkt, sondern stets zu ihrem Ziel
    geführt. Längst ist König Studios nicht mehr nur ein Geheimtipp für
    Startup-Branchen, sondern ein Name, der den digitalen Wandel in Süddeutschland
    prägt. Unternehmen unterschiedlichster Bereiche, von Handwerk bis Gastronomie,
    schätzen die herstellerübergreifende Expertise. Welche Stolperfallen es zu
    vermeiden gilt und warum individualisierbare Systemlösungen keineswegs
    gleichbedeutend mit monotonen Baukastenseiten sind, erfahren Sie im Folgenden -
    - Seite 1 von 4 



