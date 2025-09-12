JEFFERIES stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nvidia auf "Buy" belassen. Der KI-Chip-Spezialist habe der Branche mit der Vorstellung seines neuen Grafikprozessors (CPX GPU) für rechenintensive Anwendungen die Show gestohlen, schrieb Blayne Curtis in seiner am Freitag vorliegenden Branchenbetrachtung./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 16:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 16:56 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 151,7EUR auf Tradegate (12. September 2025, 11:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Blayne Curtis
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
