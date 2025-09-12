JPMORGAN stuft ADOBE SYSTEMS INC auf 'Overweight'

==== Nur ProFeed ====NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adobe nach Quartalszahlen von 540 auf 520 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Softwarekonzern habe den angepeilten Jahresumsatz aus wiederkehrenden Einnahmen (ARR) mit KI-Produkten ein Quartal früher erreicht und damit für eine positive Überraschung gesorgt, lobte Mark R Murphy in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Auch das anhaltende währungsbereinigte Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich ermutige./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 01:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 02:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adobe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,68 % und einem Kurs von 312,9EUR auf Tradegate (12. September 2025, 11:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Mark R Murphy

Analysiertes Unternehmen: ADOBE SYSTEMS INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 520

Kursziel alt: 540

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 520,00 $ , was eine Steigerung von +42,91% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer