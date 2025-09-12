Krypto-Blase frisst sich hoch – selbst CEO's warnen!

Die Kryptobranche kennt extreme Höhenflüge und tiefe Abstürze. Arjun Sethi, Co-CEO der Kryptobörse Kraken, deren Wert zuletzt mit 15 Milliarden US-Dollar angegeben wurde, räumte auf der Fortune Brainstorm Tech-Konferenz in Park City ein, dass sich der Markt aktuell in einer Blase befindet – allerdings mit Nuancen. "Befinden wir uns in einer Blase oder nicht? Wenn ich mir die Gesamtentwicklung über 15 Jahre anschaue, würde ich sagen: nein. Wenn man sich jedoch jedes Quartal einzeln ansieht, lautet die Antwort: ja, wir befinden uns ständig in solchen Blasen", sagte er.

Die Einschätzung zeigt, wie sehr die Märkte überhitzt sind. Bitcoin markierte seit Jahresbeginn mehrfach neue Allzeithochs, die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen kletterte erstmals über die Marke von vier Billionen US-Dollar. IPOs wie die von Circle und Bullish haben den Hype zusätzlich befeuert. Treiber sind nicht nur die Rekordstände an den US-Börsen unter Präsident Donald Trump, sondern auch neue, kryptofreundliche Regulierungen in den USA.