Vier Billionen Dollar Fieber
Krypto-Blase frisst sich hoch – selbst CEOs warnen!
Milliardenbewertungen, Börsengänge und Rekordpreise befeuern den Hype. Doch hinter der Fassade wachsen die Risiken – und erste Schwächen zeigen sich bereits deutlich.
- Hype um Krypto: Milliardenbewertungen und IPOs steigen.
- Markt zeigt erste Schwächen, Blasenbildung droht.
- Kritiker warnen: Viele Krypto-Projekte überbewertet.
Die Kryptobranche kennt extreme Höhenflüge und tiefe Abstürze. Arjun Sethi, Co-CEO der Kryptobörse Kraken, deren Wert zuletzt mit 15 Milliarden US-Dollar angegeben wurde, räumte auf der Fortune Brainstorm Tech-Konferenz in Park City ein, dass sich der Markt aktuell in einer Blase befindet – allerdings mit Nuancen. "Befinden wir uns in einer Blase oder nicht? Wenn ich mir die Gesamtentwicklung über 15 Jahre anschaue, würde ich sagen: nein. Wenn man sich jedoch jedes Quartal einzeln ansieht, lautet die Antwort: ja, wir befinden uns ständig in solchen Blasen", sagte er.
Die Einschätzung zeigt, wie sehr die Märkte überhitzt sind. Bitcoin markierte seit Jahresbeginn mehrfach neue Allzeithochs, die gesamte Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen kletterte erstmals über die Marke von vier Billionen US-Dollar. IPOs wie die von Circle und Bullish haben den Hype zusätzlich befeuert. Treiber sind nicht nur die Rekordstände an den US-Börsen unter Präsident Donald Trump, sondern auch neue, kryptofreundliche Regulierungen in den USA.
Doch jede Blase platzt irgendwann. Ein erstes Warnsignal ist die nachlassende Begeisterung für sogenannte Digital Asset Treasuries – börsennotierte Firmen, die Krypto in ihre Bilanzen aufnehmen, um ihre Aktienkurse zu stützen. Laut Daten von Architect Partners verloren die von ihr beobachteten 15 Unternehmen der Branche zuletzt durchschnittlich 15 Prozent an Wert. Kritiker sehen darin den Beweis, dass viele Firmen nur kurzfristige Kursgewinne anstreben und das Modell nicht nachhaltig ist.
Barry Silbert, Gründer der Digital Currency Group, widersprach Sethis Diagnose. "Derzeit gibt es eine Menge Mist im Kryptobereich, der überbewertet ist. Ich glaube, dass 99 Prozent der Kryptowährungen absolut auf null fallen werden", sagte er. "Aber diese Anlageklasse, die Krypto-Anlageklasse, befindet sich derzeit absolut nicht in einer Blase."
Die gegensätzlichen Einschätzungen machen deutlich, wie umstritten die Zukunft der Branche ist. Während Sethi vor dem permanenten Risiko einer Blasenbildung warnt, verweist Silbert auf die langen Zyklen von Absturz und Erholung, die Bitcoin seit 2009 immer wieder durchlaufen hat.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion