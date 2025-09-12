    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    AKTIE IM FOKUS

    Nordex auf Tief seit Juli - Ungewisse politische Rahmendingungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex-Aktien fallen wegen politischer Unsicherheiten.
    • Kanzler Merz signalisiert langsameres Tempo beim Ausbau.
    • Analysten sehen Risiken, aber Aktie bleibt günstig bewertet.
    AKTIE IM FOKUS - Nordex auf Tief seit Juli - Ungewisse politische Rahmendingungen
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nordex haben auch am Freitag unter einer drohenden Verschlechterung politischer Rahmenbedingungen für Erneuerbare Energien in Deutschland gelitten. Experten geben sich für die Aussichten für den Windturbinen-Hersteller hingegen gelassener.

    Am Vormittag rutschten die 2025 bis Anfang August starken Nordex-Aktien auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli ab und näherten sich dabei der 100-Tage-Linie, die als Gradmesser für den längerfristigen Trend gilt. In deren Nähe stabilisierte sich der Kurs aber erst einmal.

    Zuletzt betrug das Minus dann 3,4 Prozent, was die Aktien im MDax zum Schlusslicht machte. Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Kursplus von 72 Prozent zu Buche.

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte diese Woche ein langsameres Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien signalisiert. "Meine Vermutung ist, dass wir im Ausbau etwas weniger machen können. Und das wird natürlich bei den Kosten erhebliche Veränderungen auslösen", sagte Merz.

    Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche hatte bereits zuvor deutlich gemacht, dass sie in der Energiepolitik einen Kurswechsel anstrebt und einen stärkeren Fokus auf die Kosten will. Allerdings gibts es Kritiker, die bei ihr mögliche Interessenskonflikte wegen ihrer früheren Tätigkeit in der Energiewirtschaft sehen. Ihr Amtsvorgänger Robert Habeck (Grüne) hatte mit verschiedenen Maßnahmen den Ausbau des Ökostroms vor allem aus Wind und Sonne vorangetrieben.

    Jefferies-Analyst Constantin Hesse geht davon aus, dass die von Merz angedeutete Tempoverlangsamung beim Ausbau zu einer Reduzierung des deutschen Onshore-Windkraftziels für 2030 führen wird und die Stimmung in der Branche dämpft. Doch die Nordex-Aktie sei weiter günstig bewertet, und die Risiken erschienen angesichts der schon konservativen Konsensschätzungen begrenzt, betonte er.

    Ein Händler äußerte sich am Freitagmorgen ähnlich: Eine mögliche Beeinträchtigung des deutschen Onshore-Windmarktes auf mittlere Sicht sei keine Überraschung und werde sogar vom Nordex-Management als Möglichkeit in Betracht gezogen. Dies sei aber keinesfalls ein Grund zur Panik. Was die chinesische Konkurrenz angeht, sehe er diese noch nicht in den wichtigsten EU-Märkten von Nordex (Deutschland, Skandinavien, Baltikum)./edh/tih/mis

    Nordex

    -4,37 %
    -3,70 %
    -11,43 %
    +16,94 %
    +40,48 %
    +99,12 %
    +104,54 %
    -9,23 %
    +116,33 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,01 % und einem Kurs von 19,34 auf Tradegate (12. September 2025, 11:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -3,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 4,59 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von +18,13 %/+28,40 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
