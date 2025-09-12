AKTIE IM FOKUS
Nordex auf Tief seit Juli - Ungewisse politische Rahmendingungen
- Nordex-Aktien fallen wegen politischer Unsicherheiten.
- Kanzler Merz signalisiert langsameres Tempo beim Ausbau.
- Analysten sehen Risiken, aber Aktie bleibt günstig bewertet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nordex haben auch am Freitag unter einer drohenden Verschlechterung politischer Rahmenbedingungen für Erneuerbare Energien in Deutschland gelitten. Experten geben sich für die Aussichten für den Windturbinen-Hersteller hingegen gelassener.
Am Vormittag rutschten die 2025 bis Anfang August starken Nordex-Aktien auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli ab und näherten sich dabei der 100-Tage-Linie, die als Gradmesser für den längerfristigen Trend gilt. In deren Nähe stabilisierte sich der Kurs aber erst einmal.
Zuletzt betrug das Minus dann 3,4 Prozent, was die Aktien im MDax zum Schlusslicht machte. Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Kursplus von 72 Prozent zu Buche.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte diese Woche ein langsameres Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien signalisiert. "Meine Vermutung ist, dass wir im Ausbau etwas weniger machen können. Und das wird natürlich bei den Kosten erhebliche Veränderungen auslösen", sagte Merz.
Wirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche hatte bereits zuvor deutlich gemacht, dass sie in der Energiepolitik einen Kurswechsel anstrebt und einen stärkeren Fokus auf die Kosten will. Allerdings gibts es Kritiker, die bei ihr mögliche Interessenskonflikte wegen ihrer früheren Tätigkeit in der Energiewirtschaft sehen. Ihr Amtsvorgänger Robert Habeck (Grüne) hatte mit verschiedenen Maßnahmen den Ausbau des Ökostroms vor allem aus Wind und Sonne vorangetrieben.
Jefferies-Analyst Constantin Hesse geht davon aus, dass die von Merz angedeutete Tempoverlangsamung beim Ausbau zu einer Reduzierung des deutschen Onshore-Windkraftziels für 2030 führen wird und die Stimmung in der Branche dämpft. Doch die Nordex-Aktie sei weiter günstig bewertet, und die Risiken erschienen angesichts der schon konservativen Konsensschätzungen begrenzt, betonte er.
Ein Händler äußerte sich am Freitagmorgen ähnlich: Eine mögliche Beeinträchtigung des deutschen Onshore-Windmarktes auf mittlere Sicht sei keine Überraschung und werde sogar vom Nordex-Management als Möglichkeit in Betracht gezogen. Dies sei aber keinesfalls ein Grund zur Panik. Was die chinesische Konkurrenz angeht, sehe er diese noch nicht in den wichtigsten EU-Märkten von Nordex (Deutschland, Skandinavien, Baltikum)./edh/tih/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,01 % und einem Kurs von 19,34 auf Tradegate (12. September 2025, 11:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -3,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 4,59 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,750EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 25,00EUR was eine Bandbreite von +18,13 %/+28,40 % bedeutet.
Man muss aber schon ein paar Jahre zurück schauen.
Zur Veranschaulichung der Dax-Chart über 10 Jahre...
Bild: 23432_20250604110258_Nordex_hist_wallstreet_online_15ND_25ND(1)
So sah z.B. der Konsensus für Nordex im Q1 einen Umsatz von 1,584 Mrd. Euro sowie eine EBITDA-Marge von 4,8% voraus. Nun stand aufgrund des Timings ein etwas geringerer Umsatz von 1,435 Mrd. Euro in der ersten Zeile. Da sollte man eigentlich erwarten, dass die Renatbilität ebenfalls schwächer als prognostiziert ausgefallen sein sollte, da Kosten auf weniger Umsatz verteilt werden können. Umso erstaunlicher ist die tatsächlich berichtete EBITDA-Marge von 5,5%. Wo die gelandet wäre, wenn die Umsatzprognose getroffen worden wäre, kann jeder für sich selbst raten. In jedem Fall aber nördlich von 5,5%. Die Erkenntnis, die daraus abgeleitet werden kann, ist die, dass Nordex' Profitabilität offenbar deutlich besser ist, als sie in den Modellen der Analysten bisher angenommen wird.
Vielen Dank an Ajay Patel, der m.M.n. sehr gute Fragen im Call gestellt hat. U.a. diese: "Did I hear correctly today, you deliver a 5,5% EBITDA margin on a relatively light volume quarter, you’re on track to delivering increased profitability on service, you’re seeing strong orders in Germany from last year but also see the same this year given the sizable visibility on volume ahead of us. I’m trying to put these 3 things together and thinking, well, [does] a 7% margin that we see as consensus the next year in EBITDA look right given what you’re delivering over this year and really this should be the worst margin quarter unless there is some sort of quarter to quarter effect that we need to take into account. And with that sort of mindset I just want you to maybe revisit - if you can - why 8% margin (the medium term target) is the right level for this type of business."
Offensichtlich denkt er also ganz ähnlich und man muss kein Nobelpreisgewinner sein, um sich ausrechnen zu können, in welche Richtung die Analysten demnächst ihre Schätzungen anpassen werden.
Wer wird sich in 6 oder 12 Monaten dafür interessieren, ob diese Woche irgendeiner seine Aktien partout bei €16 loswerden wollte, wenn dann völlig andere Umsatz- und Gewinnzahlen berichtet werden? Auch die längerfristige Perspektive gewinnt an Kontur wenn in Deutschland 2024 und 2025 Rekordwerte bei den Ausschreibungen erreicht werden, Genehmigungen und Umsetzungen zusammengenommen typischerweise round about 2-3 Jahre dauern. Da sollte sich jeder grob vorstellen können, wie die im Stamm-Markt Deutschland einzufahrenden Zahlen rund ums Jahr 2027 aussehen dürften.
Oftmals gehen diese Wunschvorstellungen gewaltig in die " Hosen " zudem der Markt unqualifiziert verfolgt wurde.
Während des anstiegs zu hoch eingestiegen kann auch bedeuten, dass andere das schwer verdiente Geld zur Kasse mitnehmen.
Leider folgen dann Aussagen wie Schwuchtel- oder Pommesbude, scheiß Aktie kommt nicht in die Gänge, oder unfähiges Management ect.!
Sorry, aber alleine diejenigen die derartige Kommentare publizieren bleiben unfähig und sollten schichtweg den Weg zur Börse meiden.