Skandal bei Uber: Darum wird der US-Dienstleister jetzt verklagt

"Das diskriminierende Verhalten von Uber hat Menschen mit Behinderungen erheblichen wirtschaftlichen, emotionalen und physischen Schaden zugefügt" und verstößt gegen den Americans with Disabilities Act, erklärte das Justizministerium. Uber erklärte in einer Stellungnahme, dass das Unternehmen allen Vorwürfen widerspreche und sich dafür einsetze, den Zugang für Fahrgäste mit Behinderungen zu erweitern und ihr Fahrerlebnis zu verbessern. Uber sagte außerdem, dass Fahrgäste, die Blindenhunde benutzen oder andere Hilfe benötigen, "ein sicheres, respektvolles und einladendes Erlebnis bei Uber verdienen – Punkt. Wir verfolgen eine klare Null-Toleranz-Politik bei bestätigten Serviceverweigerungen."

In einer Beschwerde, die vor einem Bundesgericht in San Francisco eingereicht wurde, erklärte das US-Justizministerium, Uber -Fahrer würden sich regelmäßig weigern, Fahrgäste mit Behinderungen zu befördern, darunter auch Menschen, die mit Assistenztieren oder verstaubaren Rollstühlen reisen. Die Behörde erklärte außerdem, Uber und seine Fahrer würden illegal Reinigungsgebühren für Assistenztiere sowie Stornogebühren für Fahrgäste verlangen, denen der Service verweigert werde.

In der Beschwerde wird die angebliche Misshandlung von 17 Personen durch Uber beschrieben. Zu ihnen gehört Jason Ludwig, ein Golfkriegsveteran mit einem Diensthund, dem angeblich die Fahrt von Newport News zum Flughafen Norfolk (Virginia) verweigert wurde, der seinen Flug verpasste und mit seiner Frau 16 Stunden nach Hause nach Yarmouth Port (Massachusetts) fahren musste.

Der mögliche finanzielle Schaden könnte für Uber, mit über 40 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz eigentlich brutal erfolgreich, kostspielig werden. Der US-Fahrdienstleister hat schon einmal eine vergleichbare Klage verloren und musste Strafe zahlen. Weil sie die Diskriminierung nicht in den Griff bekommen haben, droht diesmal also eine höhere Strafe. Zudem könnten ein Reputionsschaden, strengere Auflagen und potentielle Nachahmungsklagen drohen. Unabhängig davon hat Uber angekündigt, Aktienrückkäufe im Volumen von 20 Milliarden US-Dollar durchzuführen. Der Umsatz lag mit rund 12,65 Milliarden US-Dollar 18 Prozent höher als im Vorjahr und damit über den Analystenerwartungen. Auch der Nettogewinn stieg um etwas 33 Prozent auf 1,36 Milliarden US-Dollar.



Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Uber Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 80,45EUR auf Tradegate (12. September 2025, 12:55 Uhr) gehandelt.

