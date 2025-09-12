    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 12.09.25

    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 12.09.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Commerzbank AG (-1,85 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (+1,96 %), DAX Performance (-0,56 %), Vonovia SE (0,00 %), Münchener Rück AG (+0,61 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance PJ0N7Z Long 53,42 413,61 Tsd.
    Silber NG8BY3 Long 2,78 381,60 Tsd.
    NYMEX COMEX Silber (Silver) DY9MNR Long 132,28 Tsd.
    Rolls-Royce Group Plc FA1QBX Long 4,04 104,48 Tsd.
    Deutsche Bank AG DU2MVM Short 10,47 96,88 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Silber PL7LYW Long 5,03 70,10 Tsd.
    Banco Santander DY29RH Long 3,11 26,90 Tsd.
    Amazon.com Inc. SU7YSX Long 8,07 26,08 Tsd.
    SAP SE SU7HLT Long 8,40 23,76 Tsd.
    Amazon.com Inc. SU26LG Long 4,41 23,60 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Commerzbank AG
    Cap
    		DU28RZ 1,04 Mio.
    Vonovia SE
    Classic
    		SY1K71 198,97 Tsd.
    Münchener Rück AG
    Classic
    		DQ80BV 119,91 Tsd.
    Gold
    Classic
    		DB0SEX 114,74 Tsd.
    K+S AG
    Classic
    		DK080G 73,70 Tsd.



    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 12.09.25 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 12.09.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.