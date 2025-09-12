Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 12.09.25

Umsatzspitzenreiter
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 12.09.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Commerzbank AG (-1,85 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (+1,96 %), DAX Performance (-0,56 %), Vonovia SE (0,00 %), Münchener Rück AG (+0,61 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|PJ0N7Z
|Long
|53,42
|413,61 Tsd.
|Silber
|NG8BY3
|Long
|2,78
|381,60 Tsd.
|NYMEX COMEX Silber (Silver)
|DY9MNR
|Long
|132,28 Tsd.
|Rolls-Royce Group Plc
|FA1QBX
|Long
|4,04
|104,48 Tsd.
|Deutsche Bank AG
|DU2MVM
|Short
|10,47
|96,88 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Silber
|PL7LYW
|Long
|5,03
|70,10 Tsd.
|Banco Santander
|DY29RH
|Long
|3,11
|26,90 Tsd.
|Amazon.com Inc.
|SU7YSX
|Long
|8,07
|26,08 Tsd.
|SAP SE
|SU7HLT
|Long
|8,40
|23,76 Tsd.
|Amazon.com Inc.
|SU26LG
|Long
|4,41
|23,60 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Commerzbank AG
|
Cap
|DU28RZ
|1,04 Mio.
|Vonovia SE
|
Classic
|SY1K71
|198,97 Tsd.
|Münchener Rück AG
|
Classic
|DQ80BV
|119,91 Tsd.
|Gold
|
Classic
|DB0SEX
|114,74 Tsd.
|K+S AG
|
Classic
|DK080G
|73,70 Tsd.
