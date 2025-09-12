Chubb - Aktie zeigt Schwäche - 12.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die Chubb Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,49 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Chubb ist ein führendes Versicherungsunternehmen mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Es konkurriert mit Allianz, AIG und anderen großen Versicherern und hebt sich durch spezialisierte Lösungen und finanzielle Stärke ab.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Chubb mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -4,00 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,56 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Chubb -9,43 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

Chubb Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,41 % 1 Monat +2,56 % 3 Monate -4,00 % 1 Jahr -7,34 %

Informationen zur Chubb Aktie

Es gibt 412 Mio. Chubb Aktien. Damit ist das Unternehmen 96,85 Mrd.EUR wert.

Chubb Aktie jetzt kaufen?

Ob die Chubb Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Chubb Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.