Dax steuert auf etwas eingetrübten Wochenschluss zu
- Dax schwächelt nach moderaten Gewinnen, bleibt stabil.
- Inflationsdaten: Verbraucherpreise steigen um 2,2 %.
- Geopolitische Unsicherheiten bremsen deutsche Aktien.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Freitag nach moderaten Anfangsgewinnen geschwächelt. Damit bleibt der Dax nach einem starken Lauf bis Anfang Juli in einer Konsolidierung.
Inflationsdaten aus Deutschland fielen wie erwartet aus und gaben nur wenig Impulse. So stiegen die Verbraucherpreise im August um 2,2 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat.
Der Dax notierte gegen Mittag 0,2 Prozent tiefer bei 23.647 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,2 Prozent an.
Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Freitagmittag um 0,1 Prozent auf 30.109 Zähler. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um 0,2 Prozent abwärts.
Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, sprach von einer gebrauchten Woche für den Deutschen Aktienindex. Während die US-Börsen von Zinssenkungsfantasie und überraschend positiven Nachrichten aus dem Technologiesektor auf Rekordhöhen getragen worden seien, trete der Dax auf der Stelle.
Als Bremsfaktoren für deutsche Aktien nannte er die geopolitische Unsicherheit nach dem israelischen Angriff auf die Hamas-Führung in Katar und das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum und damit Nato-Gebiet. "Hier lauert einiges Eskalationspotenzial, von dem Anleger ungern auf dem falschen Fuß erwischt werden wollen, sollte es freigesetzt werden", so Molnar.
Aus Branchensicht gehörten die Aktien deutscher Autobauer zu den gemiedenen Werten. So verloren die Papiere von Volkswagen , BMW , Mercedes-Benz und Porsche AG zwischen 1,7 und 2,0 Prozent an Wert.
Bei den zuletzt abgerutschten Aktien von Hannover Rück sorgte eine Kaufempfehlung der UBS für Auftrieb. Für die Papiere des Rückversicherers ging es an der Dax-Spitze um 2,1 Prozent nach oben. Auch der Kurs von Munich Re folgte diesem Muster mit plus 1,1 Prozent. Hannover Rück seien sowohl 2024 als auch seit Anfang 2025 anderen Branchentiteln hinterhergehinkt, schrieb UBS-Analyst Will Hardcastle. Er geht aber davon aus, dass sich die Ertragsstabilität der Hannoveraner im aktuellen Preisumfeld der Branche auszahlen wird.
Die Titel von Nordex litten auch am Freitag unter einer drohenden Verschlechterung politischer Rahmenbedingungen für Erneuerbare Energien in Deutschland. Sie rutschten auf den tiefsten Stand seit Mitte Juli ab und verloren zuletzt als MDax-Schlusslicht 3,5 Prozent. Für das laufende Jahr steht aber immer noch ein Kursplus von 72 Prozent zu Buche.
Die Aktien von Eckert & Ziegler profitierten von einer optimistischen Analystenstimme und gewannen 1,6 Prozent. Alexander Galitsa von Hauck Aufhäuser Investment Banking stufte den Strahlen- und Medizintechnikkonzern von "Hold" auf "Buy" nach oben.
Die Aktien von Siltronic gehörten mit plus 3,8 Prozent dank KI-Fantasie zu den stärksten Werten im SDax . Seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein Minus von fast 30 Prozent zu Buche./edh/mis
--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 82,86 auf Tradegate (12. September 2025, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +2,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,01 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,78 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -0,65 %/+24,19 % bedeutet.
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nach unten ist das gestrige TT zu beachten... fällt dieses, erscheint das WT der letzten Woche auf dem Radar und auch die 400 sollte man dann bereits rufen hören.
16:00 kommt das US Konsumklima der Uni Michigan, da kann man mal drauf achten. Ansonsten habe ich nichts wesentliches für heute, daher Moin @all und auch weiterhin viel Spaß mit Sirenen-,Dickhäuter- und Umkehrtagen, sowie nebulösem aus der KI Kiste. 😎
Der Index ist von der unteren Kanalkante gestern nach oben gedreht und kämpft am 100er retrace, ob er oben weiter laufen oder alternativ wieder zurück in den Kanal, um unten tiefere Tageskurse zu generieren. Meine Indikatoren, bezogen auf den SK gestern Abend, zeigen bullische Signale. Somit wäre heute ein Handel im Bereich zwischen dem 100er und dem 138iger wahrscheinlich. IG taxt aktuell den Markt bei 23730 rum, das liegt im Kanal und lässt das "Grün" etwas blasser werden. Es juckt vor 8 mit den cfds anzufangen, könnte aber gewinnmildernde Resultate zur Folge haben. Schaue mir das um 0800 an, allerdings kann ich den Markt heute nicht begleiten, weil ich on the road gehe. Bis 0930 versuche ich ein Tankefrühstück für 2 zu "verdienen"...........
PS: RWE steckt fest, um bullisch zu werden bedarf es nun einen Stundenkurs > 36,02€