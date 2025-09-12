Nico Hülkenberg und Admin By Request auf der it-sa Expo&Congress in Nürnberg / Der Cybersicherheitsanbieter Admin By Request empfängt den deutschen Formel-1-Star auf Europas großer Cybersicherheitsmesse (FOTO)
München (ots) - Admin By Request (http://bit.ly/47uKHJ7) , der dänische
Spezialist für Cybersicherheit mit Sitz in Aalborg und zahlreichen
Niederlassungen weltweit, wartet zur IT-Messe it-sa vom 7. - 9. Oktober 2025 in
Nürnberg mit einem ganz besonderen Stargast auf:
Nico Hülkenberg, Formel 1-Star und Admin By Request-Markenbotschafter, wird am
8. Oktober um 16:45 Uhr auf der offiziellen Eventbühne sowie am Stand von Admin
By Request (Halle 9, Stand Nr. 9-440) zu sehen sein. Am Stand von Admin By
Request werden den Besuchern Live-Software-Demos, kostenlose Enterprise-Software
und jede Menge Werbegeschenke geboten. Außerdem gibt es ein Gewinnspiel, bei dem
man ein exklusives Meet-and-Greet mit Nico Hülkenberg und eine signierte
Fullsize-Replika seines Formel-1-Helms gewinnen kann.
Nico Hülkenberg kommentiert: "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem
Partner Admin By Request die it-sa zu erleben. Es gibt einige Ähnlichkeiten
zwischen Motorsport und Cybersicherheit - hier wie dort geht es um Präzision,
Kontrolle und Geschwindigkeit. Vertrauen ist ebenfalls ein entscheidender
Faktor. Als Rennfahrer muss man seinem Auto, der Ausrüstung und den Menschen um
einen herum vertrauen".
Die Partnerschaft zwischen Admin By Request und Nico Hülkenberg
(https://bit.ly/4mbhVRo) begann mit der Saison 2025, die dem Deutschen bereits
einen Podiumsplatz bescherte - den ersten für das Stake F1 Team KICK Sauber seit
2012. Hülkenberg ist zudem einer der beiden Fahrer, die 2026 das neue Audi
F1-Team vertreten werden.
"Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Nico Hülkenberg und der Formel 1,
die Teil unserer globalen Markenstrategie ist. Mit seinem Engagement, seiner
Leidenschaft und seinem Leistungsniveau ist Hülkenberg der perfekte Botschafter
für Admin By Request. Unsere Mission ist es, Cybersicherheit intelligenter und
effizienter zu machen - indem wir uns auf die besten Entwickler verlassen, so
wie ein Formel-1-Fahrer auf die besten Teammitglieder angewiesen ist, um
wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein", sagt Lars Sneftrup Pedersen, CEO von
Admin By Request. Pedersen weiter: "Mit Nico als Deutschlands einzigem
Formel-1-Fahrer und zukünftigem Fahrer des renommierten neuen deutschen
Werksteams freuen wir uns sehr, gemeinsam auf der it-sa präsent zu sein, die im
deutschen Markt so stark verankert ist. Wir erwarten viel von der Veranstaltung
und hoffen, dass Nicos Präsenz die Besucher genauso begeistern wird wie uns".
Über Admin By Request
Admin By Request (https://bit.ly/4pdf2SH) ist eine cloudbasierte PAM-Plattform
(Privileged Access Management), die es Unternehmen ermöglicht, die lokalen
Administratorrechte ihrer Benutzer zu verwalten und zu kontrollieren sowie einen
nahtlosen, sicheren Fernzugriff zu gewährleisten, ohne die Produktivität der
Endbenutzer zu beeinträchtigen. Das Unternehmen wurde von dänischen
Technologieunternehmern mit der Kernidee gegründet, einfachere Verwaltungstools
für IT-Administratoren zu entwickeln. Admin By Request hat Niederlassungen in
den drei skandinavischen Ländern Dänemark, Schweden und Norwegen sowie in
Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien, der Schweiz, den
Benelux-Ländern, den USA, Neuseeland, Thailand und Singapur. Mehr als 10.000
Unternehmen in über 160 Ländern nutzen die Softwarelösungen von Admin By
Request. https://www.adminbyrequest.com
Pressekontakt:
Admin By Request
Jan Jensen
Tel: +49 151 255 53 690
Mail: mailto:jje@adminbyrequest.com
Web: http://www.adminbyrequest.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168797/6116265
OTS: Admin By Request
