Nico Hülkenberg und Admin By Request auf der it-sa Expo&Congress in Nürnberg / Der Cybersicherheitsanbieter Admin By Request empfängt den deutschen Formel-1-Star auf Europas großer Cybersicherheitsmesse (FOTO)

München (ots) - Admin By Request (http://bit.ly/47uKHJ7) , der dänische

Spezialist für Cybersicherheit mit Sitz in Aalborg und zahlreichen

Niederlassungen weltweit, wartet zur IT-Messe it-sa vom 7. - 9. Oktober 2025 in

Nürnberg mit einem ganz besonderen Stargast auf:



Nico Hülkenberg, Formel 1-Star und Admin By Request-Markenbotschafter, wird am

8. Oktober um 16:45 Uhr auf der offiziellen Eventbühne sowie am Stand von Admin

By Request (Halle 9, Stand Nr. 9-440) zu sehen sein. Am Stand von Admin By

Request werden den Besuchern Live-Software-Demos, kostenlose Enterprise-Software

und jede Menge Werbegeschenke geboten. Außerdem gibt es ein Gewinnspiel, bei dem

man ein exklusives Meet-and-Greet mit Nico Hülkenberg und eine signierte

Fullsize-Replika seines Formel-1-Helms gewinnen kann.





Nico Hülkenberg kommentiert: "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem

Partner Admin By Request die it-sa zu erleben. Es gibt einige Ähnlichkeiten

zwischen Motorsport und Cybersicherheit - hier wie dort geht es um Präzision,

Kontrolle und Geschwindigkeit. Vertrauen ist ebenfalls ein entscheidender

Faktor. Als Rennfahrer muss man seinem Auto, der Ausrüstung und den Menschen um

einen herum vertrauen".



Die Partnerschaft zwischen Admin By Request und Nico Hülkenberg

(https://bit.ly/4mbhVRo) begann mit der Saison 2025, die dem Deutschen bereits

einen Podiumsplatz bescherte - den ersten für das Stake F1 Team KICK Sauber seit

2012. Hülkenberg ist zudem einer der beiden Fahrer, die 2026 das neue Audi

F1-Team vertreten werden.



"Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Nico Hülkenberg und der Formel 1,

die Teil unserer globalen Markenstrategie ist. Mit seinem Engagement, seiner

Leidenschaft und seinem Leistungsniveau ist Hülkenberg der perfekte Botschafter

für Admin By Request. Unsere Mission ist es, Cybersicherheit intelligenter und

effizienter zu machen - indem wir uns auf die besten Entwickler verlassen, so

wie ein Formel-1-Fahrer auf die besten Teammitglieder angewiesen ist, um

wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein", sagt Lars Sneftrup Pedersen, CEO von

Admin By Request. Pedersen weiter: "Mit Nico als Deutschlands einzigem

Formel-1-Fahrer und zukünftigem Fahrer des renommierten neuen deutschen

Werksteams freuen wir uns sehr, gemeinsam auf der it-sa präsent zu sein, die im

deutschen Markt so stark verankert ist. Wir erwarten viel von der Veranstaltung

und hoffen, dass Nicos Präsenz die Besucher genauso begeistern wird wie uns".



Über Admin By Request



Admin By Request (https://bit.ly/4pdf2SH) ist eine cloudbasierte PAM-Plattform

(Privileged Access Management), die es Unternehmen ermöglicht, die lokalen

Administratorrechte ihrer Benutzer zu verwalten und zu kontrollieren sowie einen

nahtlosen, sicheren Fernzugriff zu gewährleisten, ohne die Produktivität der

Endbenutzer zu beeinträchtigen. Das Unternehmen wurde von dänischen

Technologieunternehmern mit der Kernidee gegründet, einfachere Verwaltungstools

für IT-Administratoren zu entwickeln. Admin By Request hat Niederlassungen in

den drei skandinavischen Ländern Dänemark, Schweden und Norwegen sowie in

Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien, der Schweiz, den

Benelux-Ländern, den USA, Neuseeland, Thailand und Singapur. Mehr als 10.000

Unternehmen in über 160 Ländern nutzen die Softwarelösungen von Admin By

Request. https://www.adminbyrequest.com



