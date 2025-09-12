    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nico Hülkenberg und Admin By Request auf der it-sa Expo&Congress in Nürnberg / Der Cybersicherheitsanbieter Admin By Request empfängt den deutschen Formel-1-Star auf Europas großer Cybersicherheitsmesse (FOTO)

    München (ots) - Admin By Request (http://bit.ly/47uKHJ7) , der dänische
    Spezialist für Cybersicherheit mit Sitz in Aalborg und zahlreichen
    Niederlassungen weltweit, wartet zur IT-Messe it-sa vom 7. - 9. Oktober 2025 in
    Nürnberg mit einem ganz besonderen Stargast auf:

    Nico Hülkenberg, Formel 1-Star und Admin By Request-Markenbotschafter, wird am
    8. Oktober um 16:45 Uhr auf der offiziellen Eventbühne sowie am Stand von Admin
    By Request (Halle 9, Stand Nr. 9-440) zu sehen sein. Am Stand von Admin By
    Request werden den Besuchern Live-Software-Demos, kostenlose Enterprise-Software
    und jede Menge Werbegeschenke geboten. Außerdem gibt es ein Gewinnspiel, bei dem
    man ein exklusives Meet-and-Greet mit Nico Hülkenberg und eine signierte
    Fullsize-Replika seines Formel-1-Helms gewinnen kann.

    Nico Hülkenberg kommentiert: "Ich freue mich darauf, gemeinsam mit meinem
    Partner Admin By Request die it-sa zu erleben. Es gibt einige Ähnlichkeiten
    zwischen Motorsport und Cybersicherheit - hier wie dort geht es um Präzision,
    Kontrolle und Geschwindigkeit. Vertrauen ist ebenfalls ein entscheidender
    Faktor. Als Rennfahrer muss man seinem Auto, der Ausrüstung und den Menschen um
    einen herum vertrauen".

    Die Partnerschaft zwischen Admin By Request und Nico Hülkenberg
    (https://bit.ly/4mbhVRo) begann mit der Saison 2025, die dem Deutschen bereits
    einen Podiumsplatz bescherte - den ersten für das Stake F1 Team KICK Sauber seit
    2012. Hülkenberg ist zudem einer der beiden Fahrer, die 2026 das neue Audi
    F1-Team vertreten werden.

    "Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Nico Hülkenberg und der Formel 1,
    die Teil unserer globalen Markenstrategie ist. Mit seinem Engagement, seiner
    Leidenschaft und seinem Leistungsniveau ist Hülkenberg der perfekte Botschafter
    für Admin By Request. Unsere Mission ist es, Cybersicherheit intelligenter und
    effizienter zu machen - indem wir uns auf die besten Entwickler verlassen, so
    wie ein Formel-1-Fahrer auf die besten Teammitglieder angewiesen ist, um
    wettbewerbsfähig und erfolgreich zu sein", sagt Lars Sneftrup Pedersen, CEO von
    Admin By Request. Pedersen weiter: "Mit Nico als Deutschlands einzigem
    Formel-1-Fahrer und zukünftigem Fahrer des renommierten neuen deutschen
    Werksteams freuen wir uns sehr, gemeinsam auf der it-sa präsent zu sein, die im
    deutschen Markt so stark verankert ist. Wir erwarten viel von der Veranstaltung
    und hoffen, dass Nicos Präsenz die Besucher genauso begeistern wird wie uns".

    Über Admin By Request

    Admin By Request (https://bit.ly/4pdf2SH) ist eine cloudbasierte PAM-Plattform
    (Privileged Access Management), die es Unternehmen ermöglicht, die lokalen
    Administratorrechte ihrer Benutzer zu verwalten und zu kontrollieren sowie einen
    nahtlosen, sicheren Fernzugriff zu gewährleisten, ohne die Produktivität der
    Endbenutzer zu beeinträchtigen. Das Unternehmen wurde von dänischen
    Technologieunternehmern mit der Kernidee gegründet, einfachere Verwaltungstools
    für IT-Administratoren zu entwickeln. Admin By Request hat Niederlassungen in
    den drei skandinavischen Ländern Dänemark, Schweden und Norwegen sowie in
    Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien, der Schweiz, den
    Benelux-Ländern, den USA, Neuseeland, Thailand und Singapur. Mehr als 10.000
    Unternehmen in über 160 Ländern nutzen die Softwarelösungen von Admin By
    Request. https://www.adminbyrequest.com

    Pressekontakt:

    Admin By Request
    Jan Jensen
    Tel: +49 151 255 53 690
    Mail: mailto:jje@adminbyrequest.com
    Web: http://www.adminbyrequest.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168797/6116265
    OTS: Admin By Request




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Nico Hülkenberg und Admin By Request auf der it-sa Expo&Congress in Nürnberg / Der Cybersicherheitsanbieter Admin By Request empfängt den deutschen Formel-1-Star auf Europas großer Cybersicherheitsmesse (FOTO) Admin By Request (http://bit.ly/47uKHJ7) , der dänische Spezialist für Cybersicherheit mit Sitz in Aalborg und zahlreichen Niederlassungen weltweit, wartet zur IT-Messe it-sa vom 7. - 9. Oktober 2025 in Nürnberg mit einem ganz besonderen Stargast …