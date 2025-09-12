Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 15.09.2025 bis 19.09.2025

Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes

(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:



Montag. 15.09.2025



- (Nr. 334) Großhandelspreise, August 2025





Dienstag, 16.09.2025



- (Nr. 38) Zahl der Woche: Nutzung von Online-Banking in Deutschland und im

internationalen Vergleich, Jahr 2024

- (Nr. N050) Bevölkerung mit Zahlungsrückständen bei Versorgungsbetrieben sowie

Preisentwicklung von Wohnungsnebenkosten und Haushaltsenergie, Jahr 2024



Mittwoch, 17.09.2025



- (Nr. 335) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Juli 2025

- (Nr. 336) Wohnungsbestand (Wohnungen nach Gebäudeart, durchschnittliche

Wohnungsgröße und Wohnfläche je Einwohner/-in), Stichtag 31.12.2024



Donnerstag, 18.09.2025



- (Nr. 337) Umsatz im Gastgewerbe, Juli 2025

- (Nr. 338) Baugenehmigungen, Juli 2025

- (Nr. 339) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 2. Quartal 2025

- (Nr. 340) Strukturdaten zum Handwerk (Zahl der Unternehmen, Umsatz und Zahl

tätiger Personen), Ergebnisse der Handwerkszählung, Jahr 2023

- (Nr. 341) Hochschulabsolventinnen und -absolventen, Jahr 2024



Freitag, 19.09.2025



- (Nr. 342) Außenhandel (Detailergebnisse), Juli 2025

- (Nr. 343) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, August 2025



(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot

des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html



