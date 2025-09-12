Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 15.09.2025 bis 19.09.2025
Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes
(DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag. 15.09.2025
- (Nr. 334) Großhandelspreise, August 2025
Dienstag, 16.09.2025
- (Nr. 38) Zahl der Woche: Nutzung von Online-Banking in Deutschland und im
internationalen Vergleich, Jahr 2024
- (Nr. N050) Bevölkerung mit Zahlungsrückständen bei Versorgungsbetrieben sowie
Preisentwicklung von Wohnungsnebenkosten und Haushaltsenergie, Jahr 2024
Mittwoch, 17.09.2025
- (Nr. 335) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Juli 2025
- (Nr. 336) Wohnungsbestand (Wohnungen nach Gebäudeart, durchschnittliche
Wohnungsgröße und Wohnfläche je Einwohner/-in), Stichtag 31.12.2024
Donnerstag, 18.09.2025
- (Nr. 337) Umsatz im Gastgewerbe, Juli 2025
- (Nr. 338) Baugenehmigungen, Juli 2025
- (Nr. 339) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 2. Quartal 2025
- (Nr. 340) Strukturdaten zum Handwerk (Zahl der Unternehmen, Umsatz und Zahl
tätiger Personen), Ergebnisse der Handwerkszählung, Jahr 2023
- (Nr. 341) Hochschulabsolventinnen und -absolventen, Jahr 2024
Freitag, 19.09.2025
- (Nr. 342) Außenhandel (Detailergebnisse), Juli 2025
- (Nr. 343) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, August 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
