    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 15.09.2025 bis 19.09.2025

    Wiesbaden (ots) - Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes
    (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

    Montag. 15.09.2025

    - (Nr. 334) Großhandelspreise, August 2025

    Dienstag, 16.09.2025

    - (Nr. 38) Zahl der Woche: Nutzung von Online-Banking in Deutschland und im
    internationalen Vergleich, Jahr 2024
    - (Nr. N050) Bevölkerung mit Zahlungsrückständen bei Versorgungsbetrieben sowie
    Preisentwicklung von Wohnungsnebenkosten und Haushaltsenergie, Jahr 2024

    Mittwoch, 17.09.2025

    - (Nr. 335) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), Juli 2025
    - (Nr. 336) Wohnungsbestand (Wohnungen nach Gebäudeart, durchschnittliche
    Wohnungsgröße und Wohnfläche je Einwohner/-in), Stichtag 31.12.2024

    Donnerstag, 18.09.2025

    - (Nr. 337) Umsatz im Gastgewerbe, Juli 2025
    - (Nr. 338) Baugenehmigungen, Juli 2025
    - (Nr. 339) Erzeugerpreise für Dienstleistungen, 2. Quartal 2025
    - (Nr. 340) Strukturdaten zum Handwerk (Zahl der Unternehmen, Umsatz und Zahl
    tätiger Personen), Ergebnisse der Handwerkszählung, Jahr 2023
    - (Nr. 341) Hochschulabsolventinnen und -absolventen, Jahr 2024

    Freitag, 19.09.2025

    - (Nr. 342) Außenhandel (Detailergebnisse), Juli 2025
    - (Nr. 343) Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, August 2025

    (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

    Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot
    des Statistischen Bundesamtes zu finden unter:
    https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

    Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

    Herausgeber:

    DESTATIS | Statistisches Bundesamt

    Gustav-Stresemann-Ring 11

    65189 Wiesbaden

    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6116270
    OTS: Statistisches Bundesamt




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 15.09.2025 bis 19.09.2025 Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr: Montag. 15.09.2025 - (Nr. 334) Großhandelspreise, August 2025 Dienstag, 16.09.2025 - (Nr. 38) Zahl der Woche: Nutzung von …