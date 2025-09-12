    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Hollyland bringt neues groß angelegtes drahtloses Intercom-System für Rundfunk, Veranstaltungen und industrielle Anwendungen auf den Markt

    Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Hollyland hat heute sein drahtloses
    Intercom-System der nächsten Generation vorgestellt, das professionellen
    Produktionen eine beispiellose Reichweite und Flexibilität bietet. Das neue
    Serienpaket, bestehend aus Geo Central Station , Solidcom ANT01 , Solidcom BPK01
    und Solidcom H1 , setzt neue Maßstäbe für die Kommunikation in großen
    Veranstaltungsorten in den Bereichen Rundfunk, Live-Events und industrielle
    Anwendungen.

    Das Herz dieses Systems ist die Geo Central Station , eine flexible Hub-Lösung,
    die in Verbindung mit einer Antenne bis zu 80 drahtlose Beltpacks unterstützt,
    und das ganz ohne Lizenzgebühren. Durch die Nutzung der
    Roaming-Kaskadentechnologie erweitert das System die Funkabdeckung auf über 4
    Millionen Quadratmeter, was einer Fläche von 560 Fußballfeldern entspricht.
    Ausgestattet mit nativer Dante-Integration und 4×4-Netzwerkports macht die Geo
    Central Station zusätzliche Audio-Schnittstellen überflüssig, wodurch der
    Platzbedarf im Rack und die Komplexität der Installation erheblich reduziert
    werden, während gleichzeitig zuverlässige, unabhängige Audiokanäle für jede
    Gruppe erhalten bleiben.

    Das Solidcom H1 bietet flexible Einsatzmöglichkeiten und kann entweder als
    eigenständiges System oder integriert in die Geo Central Station betrieben
    werden. Im Standalone-Modus unterstützt es bis zu 30 Beltpacks, die bei
    Verbindung mit der Geo Central Station auf 80 Beltpacks erweitert werden können.
    Es wurde für Produktionen jeder Größenordnung entwickelt und gewährleistet eine
    unterbrechungsfreie Konnektivität und dynamische Bereitstellung in verschiedenen
    Dreh- oder Betriebsumgebungen.

    Dave Liu, CTO des Hollyland R&D Management Centers, , erklärte, dass das System
    entwickelt wurde, um den sich wandelnden Anforderungen großer, verteilter
    Produktionsteams gerecht zu werden. "Die modulare Topologie ermöglicht eine
    skalierbare Benutzerkapazität je nach Projektanforderungen. Beltpacks können
    nahtlos zwischen Remote Radio Units (RRUs) und Zentralstationen wechseln und
    bieten so einen standortunabhängigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Mit
    integrierten Cloud-Anruffunktionen geht das System über physische
    Veranstaltungsorte hinaus und ermöglicht Echtzeitkommunikation über
    Weitverkehrsnetzwerke."

    Im Vergleich zu Kommunikationslösungen für Endverbraucher bietet die neue
    Systemreihe von Hollyland mehrere branchenführende Vorteile. Die
    Erweiterungsfähigkeit auf 30 bis 80 Beltpacks unterstützt alles von kleinen Sets
    bis hin zu großen Live-Produktionen, und das alles auf dem robusten
    1,9-GHz-Frequenzband. Eine einzelne Solidcom ANT01-Einheit bietet eine
