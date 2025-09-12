Hollyland bringt neues groß angelegtes drahtloses Intercom-System für Rundfunk, Veranstaltungen und industrielle Anwendungen auf den Markt
Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Hollyland hat heute sein drahtloses
Intercom-System der nächsten Generation vorgestellt, das professionellen
Produktionen eine beispiellose Reichweite und Flexibilität bietet. Das neue
Serienpaket, bestehend aus Geo Central Station , Solidcom ANT01 , Solidcom BPK01
und Solidcom H1 , setzt neue Maßstäbe für die Kommunikation in großen
Veranstaltungsorten in den Bereichen Rundfunk, Live-Events und industrielle
Anwendungen.
Das Herz dieses Systems ist die Geo Central Station , eine flexible Hub-Lösung,
die in Verbindung mit einer Antenne bis zu 80 drahtlose Beltpacks unterstützt,
und das ganz ohne Lizenzgebühren. Durch die Nutzung der
Roaming-Kaskadentechnologie erweitert das System die Funkabdeckung auf über 4
Millionen Quadratmeter, was einer Fläche von 560 Fußballfeldern entspricht.
Ausgestattet mit nativer Dante-Integration und 4×4-Netzwerkports macht die Geo
Central Station zusätzliche Audio-Schnittstellen überflüssig, wodurch der
Platzbedarf im Rack und die Komplexität der Installation erheblich reduziert
werden, während gleichzeitig zuverlässige, unabhängige Audiokanäle für jede
Gruppe erhalten bleiben.
Das Solidcom H1 bietet flexible Einsatzmöglichkeiten und kann entweder als
eigenständiges System oder integriert in die Geo Central Station betrieben
werden. Im Standalone-Modus unterstützt es bis zu 30 Beltpacks, die bei
Verbindung mit der Geo Central Station auf 80 Beltpacks erweitert werden können.
Es wurde für Produktionen jeder Größenordnung entwickelt und gewährleistet eine
unterbrechungsfreie Konnektivität und dynamische Bereitstellung in verschiedenen
Dreh- oder Betriebsumgebungen.
Dave Liu, CTO des Hollyland R&D Management Centers, , erklärte, dass das System
entwickelt wurde, um den sich wandelnden Anforderungen großer, verteilter
Produktionsteams gerecht zu werden. "Die modulare Topologie ermöglicht eine
skalierbare Benutzerkapazität je nach Projektanforderungen. Beltpacks können
nahtlos zwischen Remote Radio Units (RRUs) und Zentralstationen wechseln und
bieten so einen standortunabhängigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Mit
integrierten Cloud-Anruffunktionen geht das System über physische
Veranstaltungsorte hinaus und ermöglicht Echtzeitkommunikation über
Weitverkehrsnetzwerke."
Im Vergleich zu Kommunikationslösungen für Endverbraucher bietet die neue
Systemreihe von Hollyland mehrere branchenführende Vorteile. Die
Erweiterungsfähigkeit auf 30 bis 80 Beltpacks unterstützt alles von kleinen Sets
bis hin zu großen Live-Produktionen, und das alles auf dem robusten
1,9-GHz-Frequenzband. Eine einzelne Solidcom ANT01-Einheit bietet eine
