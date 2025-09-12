Hollyland bringt neues groß angelegtes drahtloses Intercom-System für Rundfunk, Veranstaltungen und industrielle Anwendungen auf den Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Hollyland hat heute sein drahtloses

Intercom-System der nächsten Generation vorgestellt, das professionellen

Produktionen eine beispiellose Reichweite und Flexibilität bietet. Das neue

Serienpaket, bestehend aus Geo Central Station , Solidcom ANT01 , Solidcom BPK01

und Solidcom H1 , setzt neue Maßstäbe für die Kommunikation in großen

Veranstaltungsorten in den Bereichen Rundfunk, Live-Events und industrielle

Anwendungen.



Das Herz dieses Systems ist die Geo Central Station , eine flexible Hub-Lösung,

die in Verbindung mit einer Antenne bis zu 80 drahtlose Beltpacks unterstützt,

und das ganz ohne Lizenzgebühren. Durch die Nutzung der

Roaming-Kaskadentechnologie erweitert das System die Funkabdeckung auf über 4

Millionen Quadratmeter, was einer Fläche von 560 Fußballfeldern entspricht.

Ausgestattet mit nativer Dante-Integration und 4×4-Netzwerkports macht die Geo

Central Station zusätzliche Audio-Schnittstellen überflüssig, wodurch der

Platzbedarf im Rack und die Komplexität der Installation erheblich reduziert

werden, während gleichzeitig zuverlässige, unabhängige Audiokanäle für jede

Gruppe erhalten bleiben.







eigenständiges System oder integriert in die Geo Central Station betrieben

werden. Im Standalone-Modus unterstützt es bis zu 30 Beltpacks, die bei

Verbindung mit der Geo Central Station auf 80 Beltpacks erweitert werden können.

Es wurde für Produktionen jeder Größenordnung entwickelt und gewährleistet eine

unterbrechungsfreie Konnektivität und dynamische Bereitstellung in verschiedenen

Dreh- oder Betriebsumgebungen.



Dave Liu, CTO des Hollyland R&D Management Centers, , erklärte, dass das System

entwickelt wurde, um den sich wandelnden Anforderungen großer, verteilter

Produktionsteams gerecht zu werden. "Die modulare Topologie ermöglicht eine

skalierbare Benutzerkapazität je nach Projektanforderungen. Beltpacks können

nahtlos zwischen Remote Radio Units (RRUs) und Zentralstationen wechseln und

bieten so einen standortunabhängigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Mit

integrierten Cloud-Anruffunktionen geht das System über physische

Veranstaltungsorte hinaus und ermöglicht Echtzeitkommunikation über

Weitverkehrsnetzwerke."



Im Vergleich zu Kommunikationslösungen für Endverbraucher bietet die neue

Systemreihe von Hollyland mehrere branchenführende Vorteile. Die

Erweiterungsfähigkeit auf 30 bis 80 Beltpacks unterstützt alles von kleinen Sets

bis hin zu großen Live-Produktionen, und das alles auf dem robusten

1,9-GHz-Frequenzband. Eine einzelne Solidcom ANT01-Einheit bietet eine





