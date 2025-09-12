    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verluste überwiegen - Starke Rohstofftitel stützen London

    Für Sie zusammengefasst
    • EuroStoxx 50 sinkt um 0,22 Prozent auf 5.374,81 Punkte.
    • Cac 40 und SMI verlieren, FTSE 100 steigt um 0,33 Prozent.
    • Novartis verliert 2,6 Prozent nach Abstufung durch Goldman.
    Aktien Europa - Verluste überwiegen - Starke Rohstofftitel stützen London
    Foto: Greg Montani - Pexels

    AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienindizes haben am Freitag überwiegend etwas nachgegeben. Der EuroStoxx 50 sank gegen Mittag um 0,22 Prozent auf 5.374,81 Punkte. Auf Wochensicht steuert der Eurozonen-Leitindex aber immer noch auf ein Plus von 1,1 Prozent zu.

    Der französische Cac 40 verzeichnete am Freitag ebenfalls Verluste. Für den Schweizer SMI ging es um 0,56 Prozent auf 12.223,44 Punkte nach unten. Hingegen schaffte der britische FTSE 100 dank der Kursstärke der schwer gewichteten Rohstofftitel einen Anstieg um 0,33 Prozent auf 9.328,21 Punkte.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Short
    5.734,32€
    Basispreis
    3,70
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    5.010,92€
    Basispreis
    3,69
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    "In Europa ist die Vorsicht vor Rückschlägen weiterhin deutlich höher als in den USA", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Frankfurter Vermögensverwalter QC Partners mit Blick auf die jüngsten Kursrekorde in New York. Grund dafür waren Inflations- und Arbeitsmarktdaten aus den USA, welche insgesamt die Erwartung einer US-Leitzinssenkung kommende Woche untermauerten. Aktuell zeichnet sich indes ein verhaltener Handelsauftakt an den amerikanischen Börsen ab.

    Im marktbreiten Stoxx Europe 600 standen die zuletzt etwas stabilisierten Autoaktien sowie die gut erholten Einzelhandelstitel am stärksten unter Druck.

    Novartis büßten am SMI-Ende 2,6 Prozent ein, nachdem die US-Investmentbank Goldman Sachs die Aktien abgestuft hatte und nun zum Verkauf rät. Die relativ gute Kursentwicklung und die dadurch gestiegene Bewertung des Pharmakonzerns spiegelten die bevorstehenden Risiken nicht wider, begründete Analyst James Quigley seine Neubewertung.

    Dagegen ging es für Rohstoffpapiere deutlich bergauf - das Branchenbarometer erreichte den höchsten Stand seit März.

    Bei Prosus konnten sich die Anleger nach anfangs deutlicheren Kursgewinnen und einem Rekordhoch zuletzt noch über ein Plus von 0,6 Prozent freuen. Die Aktien des Technologieinvestors profitierten von der guten Kursentwicklung der wichtigen Beteiligung an Tencent . Den Analysten von Bloomberg Intelligence zufolge ist der chinesische Internetriese besser als der Amazon-Konkurrent Alibaba dafür positioniert, schon in naher Zukunft von seinen KI-Aktivitäten zu profitieren. Doch auch dessen Aktien zählten am Freitag zu den klaren Gewinnern in Hongkong./gl/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alibaba Group Holding Aktie

    Die Alibaba Group Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,55 % und einem Kurs von 105,9 auf Lang & Schwarz (12. September 2025, 12:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alibaba Group Holding Aktie um +14,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alibaba Group Holding bezifferte sich zuletzt auf 314,66 Mrd..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Verluste überwiegen - Starke Rohstofftitel stützen London Europas wichtigste Aktienindizes haben am Freitag überwiegend etwas nachgegeben. Der EuroStoxx 50 sank gegen Mittag um 0,22 Prozent auf 5.374,81 Punkte. Auf Wochensicht steuert der Eurozonen-Leitindex aber immer noch auf ein Plus von 1,1 Prozent …