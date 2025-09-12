So tippen die Deutschen / Lightspeed-Studie zeigt, wie Inflation und Kartenzahlung das Trinkgeldverhalten in Deutschland verändern (FOTO)

Berlin (ots) -



- Im Vergleich zu Nachbarländern zeigt sich Deutschland am großzügigsten beim

Trinkgeld.

- Fast jede:r Zweite gibt 5-10 % Trinkgeld, 15 % der Befragten möchten lieber

höhere Preise zahlen statt Trinkgeld geben.

- Deutsche Gäste empfinden am seltensten Trinkgeldpflicht - aber der Druck durch

Kartenterminals wächst.



"Wie viel soll ich geben? Was ist denn üblich?" Diese Fragen stellen sich

Restaurantgäste in Deutschland seit jeher, wenn die Rechnung an den Tisch kommt.

Die aktuelle Studie von Lightspeed, dem führenden Anbieter cloudbasierter

Kassensysteme und Bezahlplattformen, zeigt: Das Trinkgeldverhalten in

Deutschland ist im Wandel. Zwar bleibt die Bereitschaft zum Geben hoch, doch

Inflation, technologische Entwicklungen und neue Erwartungshaltungen rütteln am

eingespielten System und werfen eine neue Frage auf: "Muss ich überhaupt?"









Die gute Nachricht vorweg: In Deutschland wird weiterhin vergleichsweise gerne

Trinkgeld gegeben: 49 % der Befragten geben bei gutem Service zwischen 5 und 10

%, lediglich 4 % verzichten vollständig auf Trinkgeld - in der Umfrage war dies

europaweit der niedrigste Wert, vor Frankreich (31 %), Belgien (30 %) oder dem

Vereinigten Königreich (13 %). Lediglich 18 % der Befragten geben zwischen 10

und 15 % Trinkgeld, das sind 37 % weniger als noch im Vorjahr. Rund 2 % halten

mehr als 20 % Trinkgeld für angemessen.



Das Trinkgeldsystem ist weiter auf dem Vormarsch



Interessant ist auch, dass sich immer mehr Gäste für den Erhalt des Trinkgeldes

aussprechen und dies als wichtig erachten: Haben sich 2024 noch 58 % für die

Abschaffung ausgesprochen, sind es 2025 nur noch 18 %, die dafür plädieren.

Etwas weniger (15 %) würden lieber einen höheren Preis zahlen, statt zusätzlich

Trinkgeld zu geben. Im europäischen Vergleich ist Großbritannien das Land, das

sich am stärksten für eine Abschaffung von Trinkgeld ausspricht: 41 % wollen

nicht mehr für den Service zahlen.



Inflation und voreingestellte Trinkgeldoptionen können Hürden sein



Das Trinkgeld ist längst als selbstverständlich in der Gastronomie angekommen,

gleichzeitig zeigt die Studie aber auch ein wachsendes Unbehagen mit den

gewohnten Gepflogenheiten: 40 % geben an, dass die Inflation ihr

Trinkgeldverhalten beeinflusst hat, was im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang

von 7 % ist (2024: 47 %). Auch die voreingestellten Optionen auf Kartenterminals

führen zu Unsicherheiten: 25 % der Befragten fühlen sich durch voreingestellte

Trinkgeldoptionen unter Druck gesetzt. Seite 1 von 3 Seite 2 ►





