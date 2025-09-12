Trinkgeld 2025
So tippen die Deutschen / Lightspeed-Studie zeigt, wie Inflation und Kartenzahlung das Trinkgeldverhalten in Deutschland verändern (FOTO)
Berlin (ots) -
- Im Vergleich zu Nachbarländern zeigt sich Deutschland am großzügigsten beim
Trinkgeld.
- Fast jede:r Zweite gibt 5-10 % Trinkgeld, 15 % der Befragten möchten lieber
höhere Preise zahlen statt Trinkgeld geben.
- Deutsche Gäste empfinden am seltensten Trinkgeldpflicht - aber der Druck durch
Kartenterminals wächst.
"Wie viel soll ich geben? Was ist denn üblich?" Diese Fragen stellen sich
Restaurantgäste in Deutschland seit jeher, wenn die Rechnung an den Tisch kommt.
Die aktuelle Studie von Lightspeed, dem führenden Anbieter cloudbasierter
Kassensysteme und Bezahlplattformen, zeigt: Das Trinkgeldverhalten in
Deutschland ist im Wandel. Zwar bleibt die Bereitschaft zum Geben hoch, doch
Inflation, technologische Entwicklungen und neue Erwartungshaltungen rütteln am
eingespielten System und werfen eine neue Frage auf: "Muss ich überhaupt?"
Die großzügigsten Trinkgeldgeber in Europa sind wieder die Deutschen
Die gute Nachricht vorweg: In Deutschland wird weiterhin vergleichsweise gerne
Trinkgeld gegeben: 49 % der Befragten geben bei gutem Service zwischen 5 und 10
%, lediglich 4 % verzichten vollständig auf Trinkgeld - in der Umfrage war dies
europaweit der niedrigste Wert, vor Frankreich (31 %), Belgien (30 %) oder dem
Vereinigten Königreich (13 %). Lediglich 18 % der Befragten geben zwischen 10
und 15 % Trinkgeld, das sind 37 % weniger als noch im Vorjahr. Rund 2 % halten
mehr als 20 % Trinkgeld für angemessen.
Das Trinkgeldsystem ist weiter auf dem Vormarsch
Interessant ist auch, dass sich immer mehr Gäste für den Erhalt des Trinkgeldes
aussprechen und dies als wichtig erachten: Haben sich 2024 noch 58 % für die
Abschaffung ausgesprochen, sind es 2025 nur noch 18 %, die dafür plädieren.
Etwas weniger (15 %) würden lieber einen höheren Preis zahlen, statt zusätzlich
Trinkgeld zu geben. Im europäischen Vergleich ist Großbritannien das Land, das
sich am stärksten für eine Abschaffung von Trinkgeld ausspricht: 41 % wollen
nicht mehr für den Service zahlen.
Inflation und voreingestellte Trinkgeldoptionen können Hürden sein
Das Trinkgeld ist längst als selbstverständlich in der Gastronomie angekommen,
gleichzeitig zeigt die Studie aber auch ein wachsendes Unbehagen mit den
gewohnten Gepflogenheiten: 40 % geben an, dass die Inflation ihr
Trinkgeldverhalten beeinflusst hat, was im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang
von 7 % ist (2024: 47 %). Auch die voreingestellten Optionen auf Kartenterminals
führen zu Unsicherheiten: 25 % der Befragten fühlen sich durch voreingestellte
Trinkgeldoptionen unter Druck gesetzt.
