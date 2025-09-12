    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Trinkgeld 2025

    So tippen die Deutschen / Lightspeed-Studie zeigt, wie Inflation und Kartenzahlung das Trinkgeldverhalten in Deutschland verändern (FOTO)

    Berlin (ots) -

    - Im Vergleich zu Nachbarländern zeigt sich Deutschland am großzügigsten beim
    Trinkgeld.
    - Fast jede:r Zweite gibt 5-10 % Trinkgeld, 15 % der Befragten möchten lieber
    höhere Preise zahlen statt Trinkgeld geben.
    - Deutsche Gäste empfinden am seltensten Trinkgeldpflicht - aber der Druck durch
    Kartenterminals wächst.

    "Wie viel soll ich geben? Was ist denn üblich?" Diese Fragen stellen sich
    Restaurantgäste in Deutschland seit jeher, wenn die Rechnung an den Tisch kommt.
    Die aktuelle Studie von Lightspeed, dem führenden Anbieter cloudbasierter
    Kassensysteme und Bezahlplattformen, zeigt: Das Trinkgeldverhalten in
    Deutschland ist im Wandel. Zwar bleibt die Bereitschaft zum Geben hoch, doch
    Inflation, technologische Entwicklungen und neue Erwartungshaltungen rütteln am
    eingespielten System und werfen eine neue Frage auf: "Muss ich überhaupt?"

    Die großzügigsten Trinkgeldgeber in Europa sind wieder die Deutschen

    Die gute Nachricht vorweg: In Deutschland wird weiterhin vergleichsweise gerne
    Trinkgeld gegeben: 49 % der Befragten geben bei gutem Service zwischen 5 und 10
    %, lediglich 4 % verzichten vollständig auf Trinkgeld - in der Umfrage war dies
    europaweit der niedrigste Wert, vor Frankreich (31 %), Belgien (30 %) oder dem
    Vereinigten Königreich (13 %). Lediglich 18 % der Befragten geben zwischen 10
    und 15 % Trinkgeld, das sind 37 % weniger als noch im Vorjahr. Rund 2 % halten
    mehr als 20 % Trinkgeld für angemessen.

    Das Trinkgeldsystem ist weiter auf dem Vormarsch

    Interessant ist auch, dass sich immer mehr Gäste für den Erhalt des Trinkgeldes
    aussprechen und dies als wichtig erachten: Haben sich 2024 noch 58 % für die
    Abschaffung ausgesprochen, sind es 2025 nur noch 18 %, die dafür plädieren.
    Etwas weniger (15 %) würden lieber einen höheren Preis zahlen, statt zusätzlich
    Trinkgeld zu geben. Im europäischen Vergleich ist Großbritannien das Land, das
    sich am stärksten für eine Abschaffung von Trinkgeld ausspricht: 41 % wollen
    nicht mehr für den Service zahlen.

    Inflation und voreingestellte Trinkgeldoptionen können Hürden sein

    Das Trinkgeld ist längst als selbstverständlich in der Gastronomie angekommen,
    gleichzeitig zeigt die Studie aber auch ein wachsendes Unbehagen mit den
    gewohnten Gepflogenheiten: 40 % geben an, dass die Inflation ihr
    Trinkgeldverhalten beeinflusst hat, was im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang
    von 7 % ist (2024: 47 %). Auch die voreingestellten Optionen auf Kartenterminals
    führen zu Unsicherheiten: 25 % der Befragten fühlen sich durch voreingestellte
    Trinkgeldoptionen unter Druck gesetzt.
