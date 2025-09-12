    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Monport Laser Deutschland feiert Oktoberfest-Tradition mit besonderen Angeboten für Macher und Unternehmen

    Berlin (ots/PRNewswire) - Das Oktoberfest 2025
    (https://www.monportlaser.de/pages/2025-monport-sale?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f)
    ist nicht nur eine Zeit der Tradition und des Feierns, sondern auch eine
    Gelegenheit für Kreative und Unternehmen in ganz Deutschland. In diesem Jahr
    feiert Monport Laser Deutschland
    (https://www.monportlaser.de/?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) mit exklusiven
    Angeboten für seine Produktlinien CO2 Laserschneidanlage (https://www.monportlas
    er.de/collections/co2-laser-graviermaschinen?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) , CO2
    Laserschneider (https://www.monportlaser.de/collections/co2-laser-graviermaschin
    en?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) , Faserlaser und Graviermaschine (https://www.mon
    portlaser.de/collections/faserlaser-graviermaschinen?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f)
    - gültig vom 11. bis 31. September 2025 .

    Kunden profitieren von bis zu 55 % Rabatt auf ausgewählte Maschinen. Beim Kauf
    bestimmter Faserlaser-Graviermaschinen gibt es eine kostenlose Rotationsachse -
    ideal für Gravuren auf Bierkrügen und Gläsern zur Oktoberfest-Saison.
    (https://www.monportlaser.de/pages/2025-monport-sale?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f)
    Zudem lockt ein großer Abverkauf von CO2 Laserschneidanlagen, die Werkstätten
    und Produzenten Zugang zu professioneller Spitzentechnologie zu Top-Preisen
    ermöglichen.

    "Monport setzt sich weiterhin dafür ein, Kreative und Unternehmen mit
    innovativen Laserlösungen zu unterstützen - und das zu einem fairen Preis" sagte
    der Monport CEO .

    Neuheit: Reno 45 Pro Vision (https://www.monportlaser.de/products/monport-reno45
    -pro-vision-45w-desktop-co2-lasergravur-und-schneidemaschine-16-x-12-mit-8mp-hd-
    kamera-und-magnetischer-autofokus-unterstutzung?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f)

    Die Reno 45 Pro Vision ist eine kompakte Graviermaschine mit Autofokus,
    8MP-Kamera und intelligenter Steuerung. Mit 400 x 300 mm Arbeitsfläche bietet
    sie präzise Gravuren bei hoher Geschwindigkeit und eignet sich ideal für
    Designer und Werkstätten, die Effizienz und Genauigkeit kombinieren wollen.

    GM Pro Serie (https://www.monportlaser.de/collections/gm-pro-series?sca_ref=8905
    887.7jXN7KJy9f) : MOPA Fiber Laser Power

    Die GM Pro Serie baut auf der GM Serie auf und richtet sich an Profis, die
    höchste Präzision und Vielseitigkeit verlangen. Mit One-Touch-Autofokus,
    3D-Gravur und dem JPT MOPA Laser Source ermöglicht sie auch Farbgravuren auf
    Edelstahl und Titan. Die erweiterte Arbeitsfläche unterstützt größere Projekte,
    während ihre robuste Bauweise für Langlebigkeit sorgt.

    Während der Oktoberfest-Aktion
    (https://www.monportlaser.de/pages/2025-monport-sale?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f)
    sparen Kunden bis zu 1.500 EUR, was die GM Pro zu einer leistungsstarken und
    gleichzeitig erschwinglichen Lösung für Schmuckdesigner, kleine Betriebe und die
    Industrie macht.

    Vielfältige Optionen für Maker und Unternehmen

    Neben den Neuheiten bleiben Bestseller wie die GA 100 Mopa, die GPro 60 Mopa und
    verschiedene CO2 Laserschneidanlagen Teil des Portfolios - leistungsstarke
    Maschinen, die von Schmuck über Beschilderung bis hin zur industriellen
    Fertigung zuverlässig eingesetzt werden.

    Oktoberfest-Angebote im Überblick
    (https://www.monportlaser.de/pages/2025-monport-sale?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f)

    - Bis zu 55 % Rabatt auf ausgewählte Laser Maschinen - Kostenlose Rotationsachse
    bei ausgewählten Faserlaser-Graviermaschinen - Abverkauf auf große CO2
    Laserschneider und CO2 Laserschneidanlagen - Aktionen gültig bis 31. September
    2025

    Monport Laser unterstützt weiterhin die deutsche Maker- und Business-Community
    mit innovativen Faserlaser- und Graviermaschinen, die Präzision, Zuverlässigkeit
    und Kundenservice verbinden - weit über das Oktoberfest hinaus.

    Für Medienanfragen: Company: MonportLaser

    Contact email: mailto:support@monportlaser.de

    Website: https://www.monportlaser.de/?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f

    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2661851/5507178/monport_logo_800_800__2_
    Logo.jpg

    View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/monport-
    laser-deutschland-feiert-oktoberfest-tradition-mit-besonderen-angeboten-fur-mach
    er-und-unternehmen-302554921.html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173165/6116295
    OTS: Monport Laser




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Monport Laser Deutschland feiert Oktoberfest-Tradition mit besonderen Angeboten für Macher und Unternehmen Das Oktoberfest 2025 (https://www.monportlaser.de/pages/2025-monport-sale?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) ist nicht nur eine Zeit der Tradition und des Feierns, sondern auch eine Gelegenheit für Kreative und Unternehmen in ganz Deutschland. In diesem …