Monport Laser Deutschland feiert Oktoberfest-Tradition mit besonderen Angeboten für Macher und Unternehmen
Berlin (ots/PRNewswire) - Das Oktoberfest 2025
(https://www.monportlaser.de/pages/2025-monport-sale?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f)
ist nicht nur eine Zeit der Tradition und des Feierns, sondern auch eine
Gelegenheit für Kreative und Unternehmen in ganz Deutschland. In diesem Jahr
feiert Monport Laser Deutschland
(https://www.monportlaser.de/?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) mit exklusiven
Angeboten für seine Produktlinien CO2 Laserschneidanlage (https://www.monportlas
er.de/collections/co2-laser-graviermaschinen?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) , CO2
Laserschneider (https://www.monportlaser.de/collections/co2-laser-graviermaschin
en?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f) , Faserlaser und Graviermaschine (https://www.mon
portlaser.de/collections/faserlaser-graviermaschinen?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f)
- gültig vom 11. bis 31. September 2025 .
Kunden profitieren von bis zu 55 % Rabatt auf ausgewählte Maschinen. Beim Kauf
bestimmter Faserlaser-Graviermaschinen gibt es eine kostenlose Rotationsachse -
ideal für Gravuren auf Bierkrügen und Gläsern zur Oktoberfest-Saison.
(https://www.monportlaser.de/pages/2025-monport-sale?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f)
Zudem lockt ein großer Abverkauf von CO2 Laserschneidanlagen, die Werkstätten
und Produzenten Zugang zu professioneller Spitzentechnologie zu Top-Preisen
ermöglichen.
(https://www.monportlaser.de/pages/2025-monport-sale?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f)
"Monport setzt sich weiterhin dafür ein, Kreative und Unternehmen mit
innovativen Laserlösungen zu unterstützen - und das zu einem fairen Preis" sagte
der Monport CEO .
Neuheit: Reno 45 Pro Vision (https://www.monportlaser.de/products/monport-reno45
-pro-vision-45w-desktop-co2-lasergravur-und-schneidemaschine-16-x-12-mit-8mp-hd-
kamera-und-magnetischer-autofokus-unterstutzung?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f)
Die Reno 45 Pro Vision ist eine kompakte Graviermaschine mit Autofokus,
8MP-Kamera und intelligenter Steuerung. Mit 400 x 300 mm Arbeitsfläche bietet
sie präzise Gravuren bei hoher Geschwindigkeit und eignet sich ideal für
Designer und Werkstätten, die Effizienz und Genauigkeit kombinieren wollen.
GM Pro Serie (https://www.monportlaser.de/collections/gm-pro-series?sca_ref=8905
887.7jXN7KJy9f) : MOPA Fiber Laser Power
Die GM Pro Serie baut auf der GM Serie auf und richtet sich an Profis, die
höchste Präzision und Vielseitigkeit verlangen. Mit One-Touch-Autofokus,
3D-Gravur und dem JPT MOPA Laser Source ermöglicht sie auch Farbgravuren auf
Edelstahl und Titan. Die erweiterte Arbeitsfläche unterstützt größere Projekte,
während ihre robuste Bauweise für Langlebigkeit sorgt.
Während der Oktoberfest-Aktion
(https://www.monportlaser.de/pages/2025-monport-sale?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f)
sparen Kunden bis zu 1.500 EUR, was die GM Pro zu einer leistungsstarken und
gleichzeitig erschwinglichen Lösung für Schmuckdesigner, kleine Betriebe und die
Industrie macht.
Vielfältige Optionen für Maker und Unternehmen
Neben den Neuheiten bleiben Bestseller wie die GA 100 Mopa, die GPro 60 Mopa und
verschiedene CO2 Laserschneidanlagen Teil des Portfolios - leistungsstarke
Maschinen, die von Schmuck über Beschilderung bis hin zur industriellen
Fertigung zuverlässig eingesetzt werden.
Oktoberfest-Angebote im Überblick
(https://www.monportlaser.de/pages/2025-monport-sale?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f)
- Bis zu 55 % Rabatt auf ausgewählte Laser Maschinen - Kostenlose Rotationsachse
bei ausgewählten Faserlaser-Graviermaschinen - Abverkauf auf große CO2
Laserschneider und CO2 Laserschneidanlagen - Aktionen gültig bis 31. September
2025
Monport Laser unterstützt weiterhin die deutsche Maker- und Business-Community
mit innovativen Faserlaser- und Graviermaschinen, die Präzision, Zuverlässigkeit
und Kundenservice verbinden - weit über das Oktoberfest hinaus.
