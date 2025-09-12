Monport Laser Deutschland feiert Oktoberfest-Tradition mit besonderen Angeboten für Macher und Unternehmen

Berlin (ots/PRNewswire) - Das Oktoberfest 2025

ist nicht nur eine Zeit der Tradition und des Feierns, sondern auch eine

Gelegenheit für Kreative und Unternehmen in ganz Deutschland. In diesem Jahr

feiert Monport Laser Deutschland

Kunden profitieren von bis zu 55 % Rabatt auf ausgewählte Maschinen. Beim Kauf

bestimmter Faserlaser-Graviermaschinen gibt es eine kostenlose Rotationsachse -

ideal für Gravuren auf Bierkrügen und Gläsern zur Oktoberfest-Saison.

Zudem lockt ein großer Abverkauf von CO2 Laserschneidanlagen, die Werkstätten

und Produzenten Zugang zu professioneller Spitzentechnologie zu Top-Preisen

ermöglichen.





"Monport setzt sich weiterhin dafür ein, Kreative und Unternehmen mit

innovativen Laserlösungen zu unterstützen - und das zu einem fairen Preis" sagte

der Monport CEO .



Die Reno 45 Pro Vision ist eine kompakte Graviermaschine mit Autofokus,

8MP-Kamera und intelligenter Steuerung. Mit 400 x 300 mm Arbeitsfläche bietet

sie präzise Gravuren bei hoher Geschwindigkeit und eignet sich ideal für

Designer und Werkstätten, die Effizienz und Genauigkeit kombinieren wollen.



Die GM Pro Serie baut auf der GM Serie auf und richtet sich an Profis, die

höchste Präzision und Vielseitigkeit verlangen. Mit One-Touch-Autofokus,

3D-Gravur und dem JPT MOPA Laser Source ermöglicht sie auch Farbgravuren auf

Edelstahl und Titan. Die erweiterte Arbeitsfläche unterstützt größere Projekte,

während ihre robuste Bauweise für Langlebigkeit sorgt.



Während der Oktoberfest-Aktion

sparen Kunden bis zu 1.500 EUR, was die GM Pro zu einer leistungsstarken und

gleichzeitig erschwinglichen Lösung für Schmuckdesigner, kleine Betriebe und die

Industrie macht.



Vielfältige Optionen für Maker und Unternehmen



Neben den Neuheiten bleiben Bestseller wie die GA 100 Mopa, die GPro 60 Mopa und

verschiedene CO2 Laserschneidanlagen Teil des Portfolios - leistungsstarke

Maschinen, die von Schmuck über Beschilderung bis hin zur industriellen

Fertigung zuverlässig eingesetzt werden.



Oktoberfest-Angebote im Überblick

- Bis zu 55 % Rabatt auf ausgewählte Laser Maschinen - Kostenlose Rotationsachse

bei ausgewählten Faserlaser-Graviermaschinen - Abverkauf auf große CO2

Laserschneider und CO2 Laserschneidanlagen - Aktionen gültig bis 31. September

2025



Monport Laser unterstützt weiterhin die deutsche Maker- und Business-Community

mit innovativen Faserlaser- und Graviermaschinen, die Präzision, Zuverlässigkeit

und Kundenservice verbinden - weit über das Oktoberfest hinaus.



Für Medienanfragen: Company: MonportLaser



Contact email: mailto:support@monportlaser.de



Website: https://www.monportlaser.de/?sca_ref=8905887.7jXN7KJy9f



