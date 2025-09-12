NurExone Biologic gibt Unternehmensupdates bekannt, darunter die Erteilung eines israelischen Patents und den Abschluss einer Privatplatzierung

Israelische Patenterteilung erweitert globale Zuständigkeit

Das Israelische Patentamt hat dem Unternehmen ein Patent mit dem Titel „Produktion extrazellulärer Vesikel aus Stammzellen“ erteilt. Diese Erteilung steht im Einklang mit der kürzlich von NurExone bekannt gegebenen U.S. Notice of Allowance für dieselbe Prioritätsfamilie von Anmeldungen.

„Während unsere klinische und kommerzielle Exosomenproduktion in den USA über unsere Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. erfolgen wird, stärkt die Ausweitung der Zuständigkeitsabdeckung das internationale geistige Eigentumsportfolio von NurExone zusätzlich“, sagte Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone.

Teilnahme des Managements an US-Konferenzen

Dr. Ina Sarel, Leiterin CMC, Qualität und Regulierung, wird auf dem 7. jährlichen Exosome-Based Therapeutic Development Summit in Boston, MA, einer führenden internationalen Tagung für Exosomenforschung und Arzneimittelentwicklung, die Exosomen-Produktionsplattform von NurExone vorstellen. Sie wird eine Fireside-Diskussion mitmoderieren, die den Titel trägt: „Harmonizing the Exosome & Extra-Cellular Vesicle Regulatory Landscape Towards Better Definitions, Practices & Guidelines for Therapeutic Success“.

Dr. Lior Shaltiel, CEO, wird auf der Bioprocess International Conference in Boston, MA, sprechen, einer der größten globalen Veranstaltungen für Innovationen in der Bioproduktion. Sein Vortrag trägt den Titel: „From Antibodies to siRNA-Loaded Exosomes: AbbVie vs. NurExone in Advancing Spinal Cord Injury Treatments“.

Diese hochkarätigen Konferenzen bieten Möglichkeiten für NurExone, seine proprietäre ExoTherapy-Technologie zu präsentieren, die Präsenz in den USA auszubauen und potenzielle Partner sowie Investoren anzusprechen.

Privatplatzierung

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es – vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange („TSXV“) – eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 930.376 Einheiten („Units“) zu einem Preis von 0,68 CAD pro Unit für einen Bruttoerlös von insgesamt 632.655,68 CAD (das „Angebot“) abgeschlossen hat. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

„Der Abschluss dieser Finanzierung stellt zusätzliches Kapital zur Verfügung, um unsere präklinische Pipeline und unsere Produktionsinitiativen in den USA zu unterstützen“, sagte Eran Ovadya, CFO von NurExone. „Zugleich positioniert er uns gut, während wir uns darauf vorbereiten, unsere Wachstumsstrategie zu beschleunigen.“

Bedingungen des Angebots

Jede Unit bestand aus (i) einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) und (ii) einer Hälfte eines Stammaktien-Kaufoptionsscheins (jeder ganze Optionsschein ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,88 CAD pro Stammaktie für einen Zeitraum von 36 Monaten, vorbehaltlich einer Beschleunigung. Erreicht oder übersteigt der nach Handelsvolumen gewichtete durchschnittliche Tageskurs der Stammaktien an der TSXV in einem beliebigen Zeitraum von 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen 1,70 CAD, kann das Unternehmen nach schriftlicher Mitteilung an die Inhaber der Warrants (die „Beschleunigungsmitteilung“) das Ablaufdatum der Warrants auf das Datum vorverlegen, das 45 Tage nach dem Datum der Beschleunigungsmitteilung liegt. Werden die Warrants bis zum beschleunigten Ablaufdatum nicht ausgeübt, verfallen sie und sind ohne weitere Wirkung.

Der Abschluss des Angebots steht unter dem Vorbehalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der TSXV, und alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschluss des Angebots.

Transaktion mit einer nahestehenden Partei

Jay Richardson, ein Direktor des Unternehmens, beteiligte sich an dem Angebot und erwarb 24.854 Units. Die Beteiligung von Herrn Richardson an dem Angebot stellte eine „Transaktion mit einer nahestehenden Partei“ dar, und dieser Begriff ist definiert in Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transaction („MI 61-101“) und hätte das Unternehmen verpflichtet, vor Abschluss des Angebots die Zustimmung der Minderheitsaktionäre einzuholen und eine formale Bewertung des Gegenstands des Angebots gemäß MI 61-101 vorzunehmen. Das Unternehmen hat sich jedoch beim Abschluss des Angebots auf Ausnahmen von den Anforderungen zur formalen Bewertung und zur Zustimmung der Minderheitsaktionäre nach MI 61-101 gemäß Abschnitt 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 in Bezug auf die Beteiligung von Herrn Richardson berufen, da weder der beizulegende Zeitwert (wie nach MI 61-101 bestimmt) des Gegenstands des Angebots noch der beizulegende Zeitwert der Gegenleistung für das Angebot, soweit es Insider betraf, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens (wie nach MI 61-101 bestimmt) überschritt.

Das Angebot wurde von den Mitgliedern des Verwaltungsrats des Unternehmens genehmigt, die in Bezug auf das Angebot im Hinblick auf Herrn Richardson unabhängig sind. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurde kein Sonderausschuss eingerichtet.

Weitere Einzelheiten werden in einem Material Change Report enthalten sein, den das Unternehmen einreichen wird. Das Unternehmen reichte keinen Material Change Report mehr als 21 Tage vor dem Abschlussdatum des Angebots ein, da das Abonnement von Herrn Richardson bis zum Abschluss nicht bekannt war und die Zeichner eine zügige Abwicklung des Angebots verlangten. Nach Ansicht des Unternehmens war die verkürzte Frist notwendig, um den Abschluss des Angebots innerhalb eines Zeitrahmens zu ermöglichen, der der üblichen Marktpraxis für Transaktionen dieser Art entspricht, und unter den Umständen angemessen.

Über NurExone

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV, OTCQB und Frankfurt notiertes Biotech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosomenbasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Das führende Produkt, ExoPTEN, hat in präklinischen Studien starke Daten gezeigt, die das klinische Potenzial zur Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervverletzungen unterstützen – beides Märkte im Milliardenbereich. (i) Regulatorische Meilensteine, darunter die Erlangung der Orphan Drug Designation, erleichtern den Fahrplan hin zu klinischen Studien in den USA und Europa. Kommerziell wird erwartet, dass das Unternehmen Lösungen für Unternehmen anbietet, die an hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven, zielgerichteten Abgabesystemen für andere Indikationen interessiert sind. Zur Unterstützung seiner nordamerikanischen Aktivitäten und Wachstumsstrategie hat NurExone die US-Tochtergesellschaft Exo-Top Inc. gegründet.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie bitte: Who is NurExone? (https://www.youtube.com/watch?v=edhPbEm_2NU&feature=youtu.be), besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, Twitter, Facebook oder YouTube.

Kontakt

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Director

Tel.: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations – Deutschland

Tel.: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

Allele Capital Partners

Investor Relations – USA

Tel.: +1 978-857-5075

E-Mail: aeriksen@allelecapital.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Wo immer möglich, wurden Wörter wie „kann“, „wird“, „sollte“, „könnte“, „erwarten“, „planen“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“ oder „potenziell“ oder die Verneinung oder andere Abwandlungen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Wendungen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf: die klinische und kommerzielle Herstellung der Exosomen des Unternehmens wird in den USA erfolgen; Dr. Sarel und Dr. Shaltiel werden an den hierin dargelegten kommenden Veranstaltungen teilnehmen; Dr. Sarel wird eine Fireside-Diskussion wie hierin beschrieben mitmoderieren; das Unternehmen wird seine Präsenz in den USA ausbauen und potenzielle Partner und Investoren einbinden; das Unternehmen wird alle behördlichen Genehmigungen, einschließlich der TSXV-Genehmigung, für das Angebot erhalten; die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot; den langfristigen Schutz des geistigen Eigentums und des Herstellungsprozesses des Unternehmens; sowie dass die Plattformtechnologie von NurExone neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bietet, die an minimalinvasiver, zielgerichteter Wirkstoffabgabe für andere Indikationen interessiert sind.

Diese Aussagen spiegeln die derzeitigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. Bei der Entwicklung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben wir mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich: die klinische und kommerzielle Herstellung der Exosomen des Unternehmens wird in den USA erfolgen; Dr. Sarel und Dr. Shaltiel werden an den hierin dargelegten kommenden Veranstaltungen teilnehmen; Dr. Sarel wird eine Fireside-Diskussion wie hierin beschrieben mitmoderieren; das Unternehmen wird seine Präsenz in den USA ausbauen und potenzielle Partner und Investoren einbinden; das Unternehmen wird alle behördlichen Genehmigungen, einschließlich der TSXV-Genehmigung, für das Angebot erhalten; das Unternehmen wird die Erlöse aus dem Angebot wie hierin beschrieben verwenden; das Unternehmen wird langfristigen Schutz für sein geistiges Eigentum und seinen Herstellungsprozess haben; und die Plattformtechnologie von NurExone wird neuartige Lösungen für Pharmaunternehmen bieten, die an minimalinvasiver, zielgerichteter Wirkstoffabgabe für andere Indikationen interessiert sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erörterten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken in Bezug auf: die klinische und kommerzielle Herstellung der Exosomen des Unternehmens wird nicht in den USA erfolgen; Dr. Sarel und/oder Dr. Shaltiel werden nicht an den hierin dargelegten kommenden Veranstaltungen teilnehmen; Dr. Sarel wird keine Fireside-Diskussion wie hierin beschrieben mitmoderieren; das Unternehmen wird seine Präsenz in den USA nicht ausbauen und/oder keine potenziellen Partner und/oder Investoren einbinden; das Unternehmen wird nicht alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der TSXV-Genehmigung, erhalten; das Unternehmen wird die Erlöse aus dem Angebot nicht wie hierin beschrieben verwenden; staatliche Regulierung; das frühe Entwicklungsstadium des Unternehmens; das Fehlen von Einnahmen bis heute; die inhärente Unsicherheit der präklinischen Arzneimittelentwicklung, einschließlich des Risikos, dass Produktkandidaten möglicherweise nicht in klinische Studien überführt oder behördlich zugelassen werden; die Möglichkeit, dass Ergebnisse aus präklinischen Studien und frühen klinischen Studien spätere Ergebnisse nicht vorhersagen; das unsichere Timing, die Kosten und die Ergebnisse präklinischer und klinischer Entwicklungsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit dem klinischen Studienprozess, einschließlich möglicher Verzögerungen oder des Scheiterns, ein wirksames Studiendesign oder positive Ergebnisse zu erzielen; die Unfähigkeit, erforderliche behördliche Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; begrenzte Marktakzeptanz der Produkte des Unternehmens, selbst wenn diese zugelassen werden; das potenzielle Aufkommen konkurrierender Therapien, die sicherer, wirksamer oder erschwinglicher sind; schneller technologischer Wandel, der die Relevanz der Technologien des Unternehmens beeinträchtigen könnte; die Abhängigkeit des Unternehmens von Schlüsselpersonal und strategischen Partnern; die Unfähigkeit, ausreichende Finanzierung zu erhalten; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, sein geistiges Eigentum zu schützen; die Möglichkeit, dass die Technologien des Unternehmens, einschließlich seiner exosomenbasierten Plattformen, ihre beabsichtigte therapeutische Wirkung nicht erzielen; die Unfähigkeit, exosomenbasierte Produkte für die klinische Anwendung herzustellen oder zu skalieren; begrenzte Akzeptanz in der regenerativen Medizin oder bei Zelltherapieanwendungen; fehlende wachsende klinische Nachfrage in den Zielindikationen wie Rückenmarksverletzung, Sehnervreparatur oder anderen therapeutischen Bereichen; das Scheitern, geplante Entwicklungsmilestones zu erreichen oder kommerzielle Durchbrüche zu erzielen; die Unfähigkeit des Unternehmens, langfristigen Schutz für sein geistiges Eigentum und/oder seinen Herstellungsprozess zu haben; die Exosomen des Unternehmens werden nicht regenerativ sein; das Unternehmen wird nicht in der Lage sein, klinische First-in-Human-Studien zu starten; das Unternehmen und Exo-Top Inc. werden nicht in der Lage sein, in klinische und/oder kommerzielle Phasen vorzudringen, eine kommerzielle Produktion im großen Maßstab und/oder eine B2B-Exosomenversorgung aufzubauen, Skalierbarkeit zu erreichen und/oder ihre Herstellungsverfahren weiterzuentwickeln; die Plattformtechnologie von NurExone wird Pharmaunternehmen keine neuartigen Lösungen für minimalinvasive, zielgerichtete Wirkstoffabgabe für andere Indikationen bieten; und die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ auf den Seiten 44 bis 51 des Annual Information Form des Unternehmens vom 27. August 2024 erörterten Risiken, eine Kopie davon ist im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf dem beruhen, was das Management für angemessene Annahmen hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht zusichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, außer soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Weder die TSXV noch ihr Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSXV definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

(i) Rückenmarksverletzung, Glaukom (https://www.cdc.gov/vision-health/about-eye-disorders/glaucoma.html)

Für die Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die Originalmeldung hier abrufen: https://www.globenewswire.com/news-release/2025/09/11/3148874/0/en/Nur ...

