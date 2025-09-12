Der Traditionswert PORR wird zum ATX-Mitglied „geadelt“

An der Börse herrscht mitunter ein reges Kommen und Gehen. Es gibt aber auch Unternehmen, deren Aktien bereits seit Generationen an der Börse gehandelt werden. Dies trifft vor allem auf die Papiere der PORR Group zu, die in Kürze in den ATX aufgenommen werden.

PORR ist „Dauergast“ an der Wiener Börse

Die Geschichte der PORR Group (ISIN: AT0000609607) zählt zu den eindrucksvollsten am österreichischen Kapitalmarkt. Bereits am 8. April 1869 wurde das Papier an der Wiener Börse gelistet – zu einer Zeit, als Kaiser Franz Joseph und seine Frau Elisabeth, besser bekannt als Sisi, Europa prägten. Während die Monarchie noch bestand, entwickelte sich die spätere PORR AG zu einem der führenden Bauunternehmen des Landes und begleitete viele Großprojekte, die den wirtschaftlichen Aufschwung der Donaumonarchie unterstützten.

Bemerkenswert ist, dass die Aktie ohne Unterbrechung seit über 156 Jahren gehandelt wird. Damit ist sie nicht nur die älteste kontinuierlich notierte Aktie in Wien, sondern übertrifft auch alle traditionsreichen deutschen Unternehmen. Selbst Siemens, heute ein globaler Industriekonzern, ging erst 1899 an die Börse und ist damit rund drei Jahrzehnte kürzer am Kurszettel als die Papiere der PORR. Diese außergewöhnliche Kontinuität macht die Aktie zu einem wichtigen Bestandteil der österreichischen Börse und unterstreicht zugleich die Beständigkeit des Unternehmens, das sich stets an veränderte Rahmenbedingungen angepasst hat – vom Zeitalter der Monarchie über die Zwischenkriegszeit bis hin zur Globalisierung des 21. Jahrhunderts.

Seit über zehn Jahren wird die Aktie von PORR im Prime Market gehandelt, dem Top-Segment der Wiener Börse. Deutsche Investoren tätigen ihre Transaktionen aber auch häufig über den elektronischen XETRA-Handel, die Frankfurter Wertpapierbörse, mehrere deutsche Regional-Börsen sowie diverse außerbörsliche Handelsplattformen. Nun wird die PORR Aktie zum ATX-Wert „geadelt“ indem sie in den österreichischen Leitindex aufgenommen wird.

PORR – Aufstieg in die erste österreichische Börsenliga

Mit dem Aufstieg der PORR Aktie in den Austrian Traded Index (ATX) reiht sich das Unternehmen in die Gruppe der 20 größten und liquidesten börsennotierten Firmen Österreichs ein. Ausschlaggebend für die Indexaufnahme ab dem 22. September 2025 waren die starke Kursentwicklung sowie die deutlich gestiegene Handelsaktivität. Zwischen September 2024 und August 2025 legte der Aktienkurs um 118 Prozent zu, zugleich vervielfachte sich das Handelsvolumen. Einen nicht unwesentlichen Anteil daran hatte eine Ausweitung des Streubesitzes: Im Juni 2025 platzierte die PORR knapp 1,7 Mio. eigene Aktien, zusätzlich brachte die SuP Beteiligungs GmbH weitere 1,2 Mio. Aktien über eine Privatplatzierung auf den Markt.