IRONMAN und Experience Oman kündigen eine bahnbrechende globale Partnerschaft an, die eine bedeutende Plattform bietet, um den Oman als bedeutende Abenteuerdestination und Gastgeber von IRONMAN- und I

IRONMAN, der Weltmarktführer im Triathlon, und Experience Oman, der Werbezweigdes Ministeriums für Kulturerbe und Tourismus, gaben heute eine umfassende undfacettenreiche globale Partnerschaft bekannt, durch die Experience Oman zur"Official Global Destination" und zum Global Premier Partner des IRONMAN® unddes IRONMAN® 70.3® Global Series bis zum Jahr 2030 wird. Darüber hinaus erhältExperience Oman die Namensrechte für die IRONMAN Pro Series ab 2026 sowie füralle IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Rennen im Oman.Die Partnerschaft stellt eine der größten Investitionen dar, die der Oman jemalsin den Sporttourismus getätigt hat, und signalisiert die Stärke der MarkeIRONMAN, um die Vision 2040 des Oman (https://www.oman2040.om/?lang=en) mitLeben zu erfüllen und zu einem führenden Ausdauersportziel auf globaler Ebene zuwerden.Im Rahmen der Partnerschaft wird Muscat, Oman, Gastgeber des IRONMAN 70.3 WorldChampionship Triathlons 2029 und Heimat des ersten IRONMAN Triathlons über dievolle Distanz in der Region sein, der ab Dezember 2026 jährlich stattfindenwird.Scott DeRue, Chief Executive Officer der IRONMAN Group, kommentierte: "Wir sindbegeistert, mit Experience Oman zusammenzuarbeiten, um Weltklasse-Rennerlebnissein der Region anzubieten und die unglaubliche Schönheit, Kultur und Geschichtedes Omans zu präsentieren. Es ist wirklich ein einzigartiges Abenteuerziel, dasperfekt zu unserer globalen Ausdauergemeinschaft passt. Mit dieser spannendenPartnerschaft schlagen wir ein neues Kapitel auf, indem wir unsere Präsenz inder Region ausbauen und durch unsere inspirierenden und lebensveränderndenErfahrungen das reiche kulturelle Erbe und die herzliche Gastfreundschaft desOmans unseren Athleten weltweit näher bringen."Der Oman trat 2018 in die internationale Triathlon-Szene ein, als er einen