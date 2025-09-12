Schönheit hat eine Adresse, Ausdauer hat ein Ziel
IRONMAN und Experience Oman kündigen eine bahnbrechende globale Partnerschaft an, die eine bedeutende Plattform bietet, um den Oman als bedeutende Abenteuerdestination und Gastgeber von IRONMAN- und I
Muscat, Oman und Tampa, Fla. (ots/PRNewswire) - - Neue Partnerschaft bringt die
IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaft 2029 nach Muscat, Oman, und ernennt Experience
Oman zum Namenspartner der globalen IRONMAN Pro Series ab 2026 sowie zum
Titelpartner aller IRONMAN und IRONMAN 70.3 Rennen in Oman
- Experience Oman wird "Official Global Destination"-Partner und Global Premier
Partner der IRONMAN- und IRONMAN 70.3 Global Series, was zu einer Ausweitung der
IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Präsenz in Oman führt; Muscat wird Gastgeber des
ersten IRONMAN-Rennens über die volle Distanz in der Region; der IRONMAN 70.3
Muscat-Triathlon wird ab 2026 zur IRONMAN 70.3 Middle East Championship
IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaft 2029 nach Muscat, Oman, und ernennt Experience
Oman zum Namenspartner der globalen IRONMAN Pro Series ab 2026 sowie zum
Titelpartner aller IRONMAN und IRONMAN 70.3 Rennen in Oman
- Experience Oman wird "Official Global Destination"-Partner und Global Premier
Partner der IRONMAN- und IRONMAN 70.3 Global Series, was zu einer Ausweitung der
IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Präsenz in Oman führt; Muscat wird Gastgeber des
ersten IRONMAN-Rennens über die volle Distanz in der Region; der IRONMAN 70.3
Muscat-Triathlon wird ab 2026 zur IRONMAN 70.3 Middle East Championship
IRONMAN, der Weltmarktführer im Triathlon, und Experience Oman, der Werbezweig
des Ministeriums für Kulturerbe und Tourismus, gaben heute eine umfassende und
facettenreiche globale Partnerschaft bekannt, durch die Experience Oman zur
"Official Global Destination" und zum Global Premier Partner des IRONMAN® und
des IRONMAN® 70.3® Global Series bis zum Jahr 2030 wird. Darüber hinaus erhält
Experience Oman die Namensrechte für die IRONMAN Pro Series ab 2026 sowie für
alle IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Rennen im Oman.
Die Partnerschaft stellt eine der größten Investitionen dar, die der Oman jemals
in den Sporttourismus getätigt hat, und signalisiert die Stärke der Marke
IRONMAN, um die Vision 2040 des Oman (https://www.oman2040.om/?lang=en) mit
Leben zu erfüllen und zu einem führenden Ausdauersportziel auf globaler Ebene zu
werden.
Im Rahmen der Partnerschaft wird Muscat, Oman, Gastgeber des IRONMAN 70.3 World
Championship Triathlons 2029 und Heimat des ersten IRONMAN Triathlons über die
volle Distanz in der Region sein, der ab Dezember 2026 jährlich stattfinden
wird.
Scott DeRue, Chief Executive Officer der IRONMAN Group, kommentierte: "Wir sind
begeistert, mit Experience Oman zusammenzuarbeiten, um Weltklasse-Rennerlebnisse
in der Region anzubieten und die unglaubliche Schönheit, Kultur und Geschichte
des Omans zu präsentieren. Es ist wirklich ein einzigartiges Abenteuerziel, das
perfekt zu unserer globalen Ausdauergemeinschaft passt. Mit dieser spannenden
Partnerschaft schlagen wir ein neues Kapitel auf, indem wir unsere Präsenz in
der Region ausbauen und durch unsere inspirierenden und lebensverändernden
Erfahrungen das reiche kulturelle Erbe und die herzliche Gastfreundschaft des
Omans unseren Athleten weltweit näher bringen."
Der Oman trat 2018 in die internationale Triathlon-Szene ein, als er einen
des Ministeriums für Kulturerbe und Tourismus, gaben heute eine umfassende und
facettenreiche globale Partnerschaft bekannt, durch die Experience Oman zur
"Official Global Destination" und zum Global Premier Partner des IRONMAN® und
des IRONMAN® 70.3® Global Series bis zum Jahr 2030 wird. Darüber hinaus erhält
Experience Oman die Namensrechte für die IRONMAN Pro Series ab 2026 sowie für
alle IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Rennen im Oman.
Die Partnerschaft stellt eine der größten Investitionen dar, die der Oman jemals
in den Sporttourismus getätigt hat, und signalisiert die Stärke der Marke
IRONMAN, um die Vision 2040 des Oman (https://www.oman2040.om/?lang=en) mit
Leben zu erfüllen und zu einem führenden Ausdauersportziel auf globaler Ebene zu
werden.
Im Rahmen der Partnerschaft wird Muscat, Oman, Gastgeber des IRONMAN 70.3 World
Championship Triathlons 2029 und Heimat des ersten IRONMAN Triathlons über die
volle Distanz in der Region sein, der ab Dezember 2026 jährlich stattfinden
wird.
Scott DeRue, Chief Executive Officer der IRONMAN Group, kommentierte: "Wir sind
begeistert, mit Experience Oman zusammenzuarbeiten, um Weltklasse-Rennerlebnisse
in der Region anzubieten und die unglaubliche Schönheit, Kultur und Geschichte
des Omans zu präsentieren. Es ist wirklich ein einzigartiges Abenteuerziel, das
perfekt zu unserer globalen Ausdauergemeinschaft passt. Mit dieser spannenden
Partnerschaft schlagen wir ein neues Kapitel auf, indem wir unsere Präsenz in
der Region ausbauen und durch unsere inspirierenden und lebensverändernden
Erfahrungen das reiche kulturelle Erbe und die herzliche Gastfreundschaft des
Omans unseren Athleten weltweit näher bringen."
Der Oman trat 2018 in die internationale Triathlon-Szene ein, als er einen
Autor folgen