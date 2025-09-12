    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Schönheit hat eine Adresse, Ausdauer hat ein Ziel

    IRONMAN und Experience Oman kündigen eine bahnbrechende globale Partnerschaft an, die eine bedeutende Plattform bietet, um den Oman als bedeutende Abenteuerdestination und Gastgeber von IRONMAN- und I

    Muscat, Oman und Tampa, Fla. (ots/PRNewswire) - - Neue Partnerschaft bringt die
    IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaft 2029 nach Muscat, Oman, und ernennt Experience
    Oman zum Namenspartner der globalen IRONMAN Pro Series ab 2026 sowie zum
    Titelpartner aller IRONMAN und IRONMAN 70.3 Rennen in Oman

    - Experience Oman wird "Official Global Destination"-Partner und Global Premier
    Partner der IRONMAN- und IRONMAN 70.3 Global Series, was zu einer Ausweitung der
    IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Präsenz in Oman führt; Muscat wird Gastgeber des
    ersten IRONMAN-Rennens über die volle Distanz in der Region; der IRONMAN 70.3
    Muscat-Triathlon wird ab 2026 zur IRONMAN 70.3 Middle East Championship

    IRONMAN, der Weltmarktführer im Triathlon, und Experience Oman, der Werbezweig
    des Ministeriums für Kulturerbe und Tourismus, gaben heute eine umfassende und
    facettenreiche globale Partnerschaft bekannt, durch die Experience Oman zur
    "Official Global Destination" und zum Global Premier Partner des IRONMAN® und
    des IRONMAN® 70.3® Global Series bis zum Jahr 2030 wird. Darüber hinaus erhält
    Experience Oman die Namensrechte für die IRONMAN Pro Series ab 2026 sowie für
    alle IRONMAN- und IRONMAN 70.3-Rennen im Oman.

    Die Partnerschaft stellt eine der größten Investitionen dar, die der Oman jemals
    in den Sporttourismus getätigt hat, und signalisiert die Stärke der Marke
    IRONMAN, um die Vision 2040 des Oman (https://www.oman2040.om/?lang=en) mit
    Leben zu erfüllen und zu einem führenden Ausdauersportziel auf globaler Ebene zu
    werden.

    Im Rahmen der Partnerschaft wird Muscat, Oman, Gastgeber des IRONMAN 70.3 World
    Championship Triathlons 2029 und Heimat des ersten IRONMAN Triathlons über die
    volle Distanz in der Region sein, der ab Dezember 2026 jährlich stattfinden
    wird.

    Scott DeRue, Chief Executive Officer der IRONMAN Group, kommentierte: "Wir sind
    begeistert, mit Experience Oman zusammenzuarbeiten, um Weltklasse-Rennerlebnisse
    in der Region anzubieten und die unglaubliche Schönheit, Kultur und Geschichte
    des Omans zu präsentieren. Es ist wirklich ein einzigartiges Abenteuerziel, das
    perfekt zu unserer globalen Ausdauergemeinschaft passt. Mit dieser spannenden
    Partnerschaft schlagen wir ein neues Kapitel auf, indem wir unsere Präsenz in
    der Region ausbauen und durch unsere inspirierenden und lebensverändernden
    Erfahrungen das reiche kulturelle Erbe und die herzliche Gastfreundschaft des
    Omans unseren Athleten weltweit näher bringen."

    Der Oman trat 2018 in die internationale Triathlon-Szene ein, als er einen
