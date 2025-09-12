DVT-Award an DRV-Präsident Franz-Josef Holzenkamp verliehen / Mit starker Stimme und Engagement für die Agrar- und Ernährungswirtschaft (FOTO)

Berlin (ots) - Auf seiner 25. Jahrestagung hat der Deutsche Verband Tiernahrung

e. V. (DVT) die langjährige und engagierte Arbeit von Franz-Josef Holzenkamp mit

dem DVT-Award gewürdigt. Holzenkamp ist seit 2017 Präsident des Deutschen

Raiffeisenverbandes e. V.. Geboren 1960 im niedersächsischen Friesoythe, führt

der staatlich geprüfte Wirtschafter und Landwirtschaftsmeister seit 1990 einen

landwirtschaftlichen Betrieb. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit prägte er

über viele Jahre die Agrarpolitik und Verbandsarbeit: Als Vizepräsident des

Landvolks Niedersachsen und später als Mitglied des Deutschen Bundestages

(2005-2017) mit Schwerpunkt Ernährung und Landwirtschaft, zuletzt auch als

agrarpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Darüber hinaus

engagiert er sich in zahlreichen Gremien der Agrar- und Ernährungswirtschaft,

unter anderem als Aufsichtsratsvorsitzender der AGRAVIS Raiffeisen AG und der

Raiffeisendruckerei GmbH. Mit seinem langjährigen Einsatz für die Belange der

Landwirtschaft, Genossenschaften und des ländlichen Raumes gilt er als

profilierter Vertreter der Branche.



"Wir kennen Franz-Josef Holzenkamp als engagierten Streiter für gemeinsame

Lösungen, denn die genossenschaftlichen und privaten Futtermittelunternehmen

sind im DVT vereint", sagte DVT-Präsident Cord Schiplage in seiner Laudatio. "Er

sucht stets nach Lösungen für die uns betreffenden Themen - und das immer

konstruktiv, zielorientiert und mit hohem Respekt gegenüber anderen Interessen.

Er ist ein Pragmatiker, der einschätzen kann, ob etwas erreichbar ist. So

handelt er als Gesprächs- und Verhandlungspartner, der stets - auch bedingt

durch seinen eigenen Betrieb - die Futtermittelwirtschaft im Herzen trägt und um

das Wohl unserer Branche besorgt ist."





Hintergrund



Der DVT-Award wird jährlich an eine Person vergeben, die sich durch besondere

Leistungen beispielhaft über längere Zeit direkt oder indirekt für die

Futtermittelwirtschaft einsetzt oder eingesetzt hat. Die preiswürdige Person

sollte außerhalb des DVT gesucht werden oder Mitarbeiter/in eines

DVT-Mitgliedsunternehmens sein und mit der Arbeit der Branche eng verbunden

sein. Der DVT-Award wurde 2025 zum elften Mal vergeben.



Bisherige Preisträger waren Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Andreas Hensel, Werner

Schwarz, Peter Radewahn, Jan Lahde, Prof. Dr. Wilhelm Windisch, Professor Dr.

Hubert Spiekers, Alexander Döring, Dr. Walter Staudacher, Dr. Hermann-Josef

Nienhoff und Helmut Wulf.



Weitere Informationen



Bisherige Preisträger (https://www.dvtiernahrung.de/branche/dvt-award)



Impressionen zur Award-Verleihung stehen in Kürze auf dem YouTube-Kanal des DVT

zur Verfügung



Über den DVT



Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger

Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel,

Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und

damit handeln.



*Region Nord: Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen,

Nordrhein-Westfalen / Region Süd: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen,

Rheinland-Pfalz, Saarland / Region Ost: Berlin, Brandenburg, Sachsen,

Sachsen-Anhalt, Thüringen



Pressekontakt:



Deutscher Verband Tiernahrung e. V. (DVT)

Mark Jungbluth | Pressesprecher



Beueler Bahnhofsplatz 18 | 53225 Bonn

Telefon: +49 228 97568-23 | mobil: +49 178 6387828 |

mailto:jungbluth@dvtiernahrung.de | http://www.dvtiernahrung.de

X: @DVTVerband | facebook.com/DVTiernahrung |

linkedin.com/company/dv-tiernahrung | tinyurl.com/DVT-Youtube



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/45468/6116336

OTS: Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT)







