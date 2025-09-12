    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    DVT-Award an DRV-Präsident Franz-Josef Holzenkamp verliehen / Mit starker Stimme und Engagement für die Agrar- und Ernährungswirtschaft (FOTO)

    Berlin (ots) - Auf seiner 25. Jahrestagung hat der Deutsche Verband Tiernahrung
    e. V. (DVT) die langjährige und engagierte Arbeit von Franz-Josef Holzenkamp mit
    dem DVT-Award gewürdigt. Holzenkamp ist seit 2017 Präsident des Deutschen
    Raiffeisenverbandes e. V.. Geboren 1960 im niedersächsischen Friesoythe, führt
    der staatlich geprüfte Wirtschafter und Landwirtschaftsmeister seit 1990 einen
    landwirtschaftlichen Betrieb. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit prägte er
    über viele Jahre die Agrarpolitik und Verbandsarbeit: Als Vizepräsident des
    Landvolks Niedersachsen und später als Mitglied des Deutschen Bundestages
    (2005-2017) mit Schwerpunkt Ernährung und Landwirtschaft, zuletzt auch als
    agrarpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Darüber hinaus
    engagiert er sich in zahlreichen Gremien der Agrar- und Ernährungswirtschaft,
    unter anderem als Aufsichtsratsvorsitzender der AGRAVIS Raiffeisen AG und der
    Raiffeisendruckerei GmbH. Mit seinem langjährigen Einsatz für die Belange der
    Landwirtschaft, Genossenschaften und des ländlichen Raumes gilt er als
    profilierter Vertreter der Branche.

    "Wir kennen Franz-Josef Holzenkamp als engagierten Streiter für gemeinsame
    Lösungen, denn die genossenschaftlichen und privaten Futtermittelunternehmen
    sind im DVT vereint", sagte DVT-Präsident Cord Schiplage in seiner Laudatio. "Er
    sucht stets nach Lösungen für die uns betreffenden Themen - und das immer
    konstruktiv, zielorientiert und mit hohem Respekt gegenüber anderen Interessen.
    Er ist ein Pragmatiker, der einschätzen kann, ob etwas erreichbar ist. So
    handelt er als Gesprächs- und Verhandlungspartner, der stets - auch bedingt
    durch seinen eigenen Betrieb - die Futtermittelwirtschaft im Herzen trägt und um
    das Wohl unserer Branche besorgt ist."

    Hintergrund

    Der DVT-Award wird jährlich an eine Person vergeben, die sich durch besondere
    Leistungen beispielhaft über längere Zeit direkt oder indirekt für die
    Futtermittelwirtschaft einsetzt oder eingesetzt hat. Die preiswürdige Person
    sollte außerhalb des DVT gesucht werden oder Mitarbeiter/in eines
    DVT-Mitgliedsunternehmens sein und mit der Arbeit der Branche eng verbunden
    sein. Der DVT-Award wurde 2025 zum elften Mal vergeben.

    Bisherige Preisträger waren Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Andreas Hensel, Werner
    Schwarz, Peter Radewahn, Jan Lahde, Prof. Dr. Wilhelm Windisch, Professor Dr.
    Hubert Spiekers, Alexander Döring, Dr. Walter Staudacher, Dr. Hermann-Josef
    Nienhoff und Helmut Wulf.

    Weitere Informationen

    Bisherige Preisträger (https://www.dvtiernahrung.de/branche/dvt-award)

    Impressionen zur Award-Verleihung stehen in Kürze auf dem YouTube-Kanal des DVT
    zur Verfügung

    Über den DVT

    Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger
    Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel,
    Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und
    damit handeln.

    *Region Nord: Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen,
    Nordrhein-Westfalen / Region Süd: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen,
    Rheinland-Pfalz, Saarland / Region Ost: Berlin, Brandenburg, Sachsen,
    Sachsen-Anhalt, Thüringen

