DVT-Award an DRV-Präsident Franz-Josef Holzenkamp verliehen / Mit starker Stimme und Engagement für die Agrar- und Ernährungswirtschaft (FOTO)
Berlin (ots) - Auf seiner 25. Jahrestagung hat der Deutsche Verband Tiernahrung
e. V. (DVT) die langjährige und engagierte Arbeit von Franz-Josef Holzenkamp mit
dem DVT-Award gewürdigt. Holzenkamp ist seit 2017 Präsident des Deutschen
Raiffeisenverbandes e. V.. Geboren 1960 im niedersächsischen Friesoythe, führt
der staatlich geprüfte Wirtschafter und Landwirtschaftsmeister seit 1990 einen
landwirtschaftlichen Betrieb. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit prägte er
über viele Jahre die Agrarpolitik und Verbandsarbeit: Als Vizepräsident des
Landvolks Niedersachsen und später als Mitglied des Deutschen Bundestages
(2005-2017) mit Schwerpunkt Ernährung und Landwirtschaft, zuletzt auch als
agrarpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Darüber hinaus
engagiert er sich in zahlreichen Gremien der Agrar- und Ernährungswirtschaft,
unter anderem als Aufsichtsratsvorsitzender der AGRAVIS Raiffeisen AG und der
Raiffeisendruckerei GmbH. Mit seinem langjährigen Einsatz für die Belange der
Landwirtschaft, Genossenschaften und des ländlichen Raumes gilt er als
profilierter Vertreter der Branche.
"Wir kennen Franz-Josef Holzenkamp als engagierten Streiter für gemeinsame
Lösungen, denn die genossenschaftlichen und privaten Futtermittelunternehmen
sind im DVT vereint", sagte DVT-Präsident Cord Schiplage in seiner Laudatio. "Er
sucht stets nach Lösungen für die uns betreffenden Themen - und das immer
konstruktiv, zielorientiert und mit hohem Respekt gegenüber anderen Interessen.
Er ist ein Pragmatiker, der einschätzen kann, ob etwas erreichbar ist. So
handelt er als Gesprächs- und Verhandlungspartner, der stets - auch bedingt
durch seinen eigenen Betrieb - die Futtermittelwirtschaft im Herzen trägt und um
das Wohl unserer Branche besorgt ist."
Hintergrund
Der DVT-Award wird jährlich an eine Person vergeben, die sich durch besondere
Leistungen beispielhaft über längere Zeit direkt oder indirekt für die
Futtermittelwirtschaft einsetzt oder eingesetzt hat. Die preiswürdige Person
sollte außerhalb des DVT gesucht werden oder Mitarbeiter/in eines
DVT-Mitgliedsunternehmens sein und mit der Arbeit der Branche eng verbunden
sein. Der DVT-Award wurde 2025 zum elften Mal vergeben.
Bisherige Preisträger waren Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Andreas Hensel, Werner
Schwarz, Peter Radewahn, Jan Lahde, Prof. Dr. Wilhelm Windisch, Professor Dr.
Hubert Spiekers, Alexander Döring, Dr. Walter Staudacher, Dr. Hermann-Josef
Nienhoff und Helmut Wulf.
Weitere Informationen
Bisherige Preisträger (https://www.dvtiernahrung.de/branche/dvt-award)
Impressionen zur Award-Verleihung stehen in Kürze auf dem YouTube-Kanal des DVT
zur Verfügung
Über den DVT
Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger
Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel,
Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und
damit handeln.
*Region Nord: Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen,
Nordrhein-Westfalen / Region Süd: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland / Region Ost: Berlin, Brandenburg, Sachsen,
Sachsen-Anhalt, Thüringen
