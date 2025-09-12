Franziska Erdle wird am 1. Januar 2026 neue Hauptgeschäftsführerin der ABDA (FOTO)
Berlin (ots) - Franziska Erdle (53) wird zum 1. Januar 2026 auf Dr. Sebastian
Schmitz in der Position als Hauptgeschäftsführerin der ABDA - Bundesvereinigung
Deutscher Apothekerverbände folgen. Dr. Sebastian Schmitz beendet seine
langjährige und erfolgreiche Tätigkeit für die ABDA mit Eintritt in das
Rentenalter zum 31. Dezember 2025. Mit der Position der Hauptgeschäftsführung
der ABDA ist auch die Geschäftsführung der Bundesapothekerkammer und des
Deutschen Apothekerverbandes e.V. verbunden. Bereits zum 1. Oktober 2025 wird
Franziska Erdle als Mitglied der Geschäftsführung ihre Arbeit bei der ABDA
aufnehmen.
Franziska Erdle ist Juristin und hat umfangreiche Expertise in der
Verbandsarbeit. Zuletzt war sie nahezu ein Jahrzehnt Hauptgeschäftsführerin der
Wirtschaftsvereinigung Metalle e.V. In dieser Funktion verantwortete sie die
strategische und organisatorische Weiterentwicklung des Verbandes und vertrat
die Interessen der Branche wirkungsvoll auf Bundes- und EU-Ebene.
"Mit Franziska Erdle gewinnen wir eine äußerst erfahrene Führungspersönlichkeit.
Durch ihre juristisch und politisch geprägte Expertise sowie ihre langjährige
Erfahrung in der Verbandsarbeit wird sie die ABDA gemeinsam mit unseren Gremien
und Mitarbeitenden weiter sehr erfolgreich im Gesundheitswesen positionieren",
sagt ABDA-Präsident Thomas Preis.
Auch Franziska Erdle freut sich auf ihre neue berufliche Aufgabe: "Die
Zusammenarbeit mit den Kammern, Verbänden und dem Team der ABDA ist für mich der
Schlüssel zu einer wirksamen Interessenvertretung. Das Gesundheitswesen wandelt
sich grundlegend - und die Apotheken spielen dabei eine zentrale Rolle. Mein
Ziel ist es, die ABDA in dieser Transformation zukunftsfest aufzustellen und den
Apothekerinnen und Apothekern eine starke Stimme zu geben."
Über die ABDA:
Die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. ist die
Spitzenorganisation der deutschen Apothekerinnen und Apotheker mit Sitz in
Berlin. Sie wurde 1950 gegründet. Mitglieder der ABDA sind alle 17
Landesapothekerkammern sowie alle 17 Landesapothekerverbände.
Weitere Informationen unter http://www.abda.de
Pressekontakt:
Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-131, b.rohrer@abda.de
Dr. Ursula Sellerberg, Stv. Pressesprecherin, 030 40004-134,
u.sellerberg@abda.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7002/6116337
OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände
