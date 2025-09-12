Franziska Erdle wird am 1. Januar 2026 neue Hauptgeschäftsführerin der ABDA (FOTO)

Berlin (ots) - Franziska Erdle (53) wird zum 1. Januar 2026 auf Dr. Sebastian

Schmitz in der Position als Hauptgeschäftsführerin der ABDA - Bundesvereinigung

Deutscher Apothekerverbände folgen. Dr. Sebastian Schmitz beendet seine

langjährige und erfolgreiche Tätigkeit für die ABDA mit Eintritt in das

Rentenalter zum 31. Dezember 2025. Mit der Position der Hauptgeschäftsführung

der ABDA ist auch die Geschäftsführung der Bundesapothekerkammer und des

Deutschen Apothekerverbandes e.V. verbunden. Bereits zum 1. Oktober 2025 wird

Franziska Erdle als Mitglied der Geschäftsführung ihre Arbeit bei der ABDA

aufnehmen.



Franziska Erdle ist Juristin und hat umfangreiche Expertise in der

Verbandsarbeit. Zuletzt war sie nahezu ein Jahrzehnt Hauptgeschäftsführerin der

Wirtschaftsvereinigung Metalle e.V. In dieser Funktion verantwortete sie die

strategische und organisatorische Weiterentwicklung des Verbandes und vertrat

die Interessen der Branche wirkungsvoll auf Bundes- und EU-Ebene.





"Mit Franziska Erdle gewinnen wir eine äußerst erfahrene Führungspersönlichkeit.

Durch ihre juristisch und politisch geprägte Expertise sowie ihre langjährige

Erfahrung in der Verbandsarbeit wird sie die ABDA gemeinsam mit unseren Gremien

und Mitarbeitenden weiter sehr erfolgreich im Gesundheitswesen positionieren",

sagt ABDA-Präsident Thomas Preis.



Auch Franziska Erdle freut sich auf ihre neue berufliche Aufgabe: "Die

Zusammenarbeit mit den Kammern, Verbänden und dem Team der ABDA ist für mich der

Schlüssel zu einer wirksamen Interessenvertretung. Das Gesundheitswesen wandelt

sich grundlegend - und die Apotheken spielen dabei eine zentrale Rolle. Mein

Ziel ist es, die ABDA in dieser Transformation zukunftsfest aufzustellen und den

Apothekerinnen und Apothekern eine starke Stimme zu geben."



Über die ABDA:



Die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. ist die

Spitzenorganisation der deutschen Apothekerinnen und Apotheker mit Sitz in

Berlin. Sie wurde 1950 gegründet. Mitglieder der ABDA sind alle 17

Landesapothekerkammern sowie alle 17 Landesapothekerverbände.



Weitere Informationen unter http://www.abda.de



