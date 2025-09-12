    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Franziska Erdle wird am 1. Januar 2026 neue Hauptgeschäftsführerin der ABDA (FOTO)

    Berlin (ots) - Franziska Erdle (53) wird zum 1. Januar 2026 auf Dr. Sebastian
    Schmitz in der Position als Hauptgeschäftsführerin der ABDA - Bundesvereinigung
    Deutscher Apothekerverbände folgen. Dr. Sebastian Schmitz beendet seine
    langjährige und erfolgreiche Tätigkeit für die ABDA mit Eintritt in das
    Rentenalter zum 31. Dezember 2025. Mit der Position der Hauptgeschäftsführung
    der ABDA ist auch die Geschäftsführung der Bundesapothekerkammer und des
    Deutschen Apothekerverbandes e.V. verbunden. Bereits zum 1. Oktober 2025 wird
    Franziska Erdle als Mitglied der Geschäftsführung ihre Arbeit bei der ABDA
    aufnehmen.

    Franziska Erdle ist Juristin und hat umfangreiche Expertise in der
    Verbandsarbeit. Zuletzt war sie nahezu ein Jahrzehnt Hauptgeschäftsführerin der
    Wirtschaftsvereinigung Metalle e.V. In dieser Funktion verantwortete sie die
    strategische und organisatorische Weiterentwicklung des Verbandes und vertrat
    die Interessen der Branche wirkungsvoll auf Bundes- und EU-Ebene.

    "Mit Franziska Erdle gewinnen wir eine äußerst erfahrene Führungspersönlichkeit.
    Durch ihre juristisch und politisch geprägte Expertise sowie ihre langjährige
    Erfahrung in der Verbandsarbeit wird sie die ABDA gemeinsam mit unseren Gremien
    und Mitarbeitenden weiter sehr erfolgreich im Gesundheitswesen positionieren",
    sagt ABDA-Präsident Thomas Preis.

    Auch Franziska Erdle freut sich auf ihre neue berufliche Aufgabe: "Die
    Zusammenarbeit mit den Kammern, Verbänden und dem Team der ABDA ist für mich der
    Schlüssel zu einer wirksamen Interessenvertretung. Das Gesundheitswesen wandelt
    sich grundlegend - und die Apotheken spielen dabei eine zentrale Rolle. Mein
    Ziel ist es, die ABDA in dieser Transformation zukunftsfest aufzustellen und den
    Apothekerinnen und Apothekern eine starke Stimme zu geben."

    Über die ABDA:

    Die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V. ist die
    Spitzenorganisation der deutschen Apothekerinnen und Apotheker mit Sitz in
    Berlin. Sie wurde 1950 gegründet. Mitglieder der ABDA sind alle 17
    Landesapothekerkammern sowie alle 17 Landesapothekerverbände.

    Weitere Informationen unter http://www.abda.de

    Pressekontakt:

    Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-131, b.rohrer@abda.de

    Dr. Ursula Sellerberg, Stv. Pressesprecherin, 030 40004-134,
    u.sellerberg@abda.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7002/6116337
    OTS: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände




