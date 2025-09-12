    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    KfW IPEX-Bank verlängert Kreditlinie für die Trading Hub Europe GmbH

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Beitrag zur Sicherstellung der Gasversorgung für Deutschland
    - Aufbau des deutschlandweiten Wasserstoff-Kernnetzes

    Die KfW IPEX-Bank prolongiert die seit 2022 bestehende Kreditlinie für die
    Trading Hub Europe GmbH ("THE"). Es handelt sich um die dritte Verlängerung
    unter Beibehaltung des bestehenden Bankenkonsortiums aus Commerzbank, Deutsche
    Bank, LBBW, BayernLB, DZ BANK, NORD/LB sowie UniCredit. Die KfW IPEX-Bank agiert
    seit Begebung der Kreditlinie als Sole Mandated Lead Arranger, Bookrunner und
    Agent.

    "Dieses Mandat untermauert die hervorragende Kundenbeziehung, die wir mit
    unserer Kundin THE pflegen" sagt Aida Welker , Mitglied der Geschäftsführung der
    KfW IPEX-Bank. "Wir unterstützen THE seit vielen Jahren und damit auch die
    Versorgungssicherheit in Deutschland, die für Bevölkerung und Wirtschaft
    essenziell ist. Darüber hinaus tragen wir zum Bau des deutschlandweiten
    Wasserstoff-Kernnetzes und somit zur Transformation der Energieversorgung bei."

    THE hat in ihrer Aufgabe als Gas-Marktgebietsverantwortlicher (MGV) eine
    Kernfunktion im deutschen Gasmarkt inne. Zudem übertrug die Bundesnetzagentur
    2024 die Finanzierung des Wasserstoff-Kernnetzes bzw. die Führung des
    Amortisationskontos an die von THE im Mehrheitsbesitz gehaltene H2
    Amortisationskonto GmbH; mit der Finanzierung des Amortisationskontos wurde
    wiederum die KfW beauftragt (Kreditlinie i.H.v. EUR 24 Mrd.).

    Pressekontakt:

    Dela Strumpf
    E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de
    Tel.: +49 69 7431-2984
    http://www.kfw-ipex-bank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/6116338
    OTS: KfW IPEX-Bank




