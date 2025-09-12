Nicht Rheinmetall
So viel Risiko-Kapital steckt in europäischen Rüstungs-Startups
Europäische und deutsche Rüstungs-Startups ziehen derzeit enorme private Investitionen an, da Anleger auf ein Segment setzen, das kurz davorsteht, von massiven Aufrüstungsplänen zu profitieren.
- Rüstungs-Startups ziehen massive Investitionen an.
- VC-Investitionen in Europa erreichen 5,2 Mrd. USD.
- Deutsche Startups entwickeln KI-gestützte Technologien.
Seit Russlands Invasion in die Ukraine Anfang 2022 fließt eine Menge privates Kapital in europäische Rüstungsunternehmen. Aber nicht nur dorthin fließt das Geld.
Laut Dealroom und dem NATO Innovation Fund, einem von 24 NATO-Mitgliedsstaaten unterstützten Venture-Capital-Fonds, stiegen die Venture Capital-Investitionen (VC) in europäische Rüstungs-Startups 2024 auf 5,2 Milliarden US-Dollar.
Eine Analyse von Morningstar zeigt, dass die meisten europäischen Verteidigungs-Startups softwaregetrieben und KI-gestützt, mit Schwerpunkten auf Drohnen, Cybersicherheit und Raumfahrt sind – Innovationsbereiche, die außerhalb des Kerngeschäfts vieler traditioneller Rüstungsunternehmen liegen. Finanzierungsrunden Kapital für weiteres Wachstum bereitstellen.
Ein weiterer wichtiger Trend sei laut der Analyse die zunehmende Rolle US-amerikanischer Investoren. Ein US-Investor, der Interesse am europäischen Verteidigungssektor zeigt, ist Scout Ventures, ein auf Frühphasen-Startups fokussierter Venture-Capital-Fonds aus Texas.
"Historisch war der Hauptmarkt für Dual-Use- oder verteidigungsfokussierte Organisationen die USA", sagt Cody Huggins gegenüber CNBC. "Die USA hatten einfach ein riesiges Budget und waren der Markt, in dem man sein musste – jetzt hat sich das wirklich zu vier Haupt-Hubs verschoben, Europa ist einer davon".
Startups als agile Innovatoren
Auch in Deutschland floriert die DefenseTech-Branche. Viele Startups entwickeln innovative Technologien wie KI-gestützte Software, Drohnensysteme und autonome Systeme für den militärischen Einsatz. Zu ihnen gehören beispielsweise Helsing, Quantum Systems oder Stark Defense.
Helsing ist eines der bekanntesten deutschen DefenseTech-Startups. Das Unternehmen ist zudem Partnerschaften mit etablierten Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall, Saab und Airbus eingegangen. Und es treibt Innovationen in Richtung KI-basierter Drohnentechnologie voran: Am Mittwoch verkündete das Unternehmen seine Zusammenarbeit mt dem dänischen Softwareunternehmen Systematic, damit Drohnen in "Europa mit souveränen und KI-gestützten Schwarmfähigkeiten ausgestattet werden".
Helsing hat sich 450 Millionen Euro an neuem Risikokapital in der letzen Finanzierungsrunde gesichert und wird mittlerweile mit 4,95 Milliarden Euro bewertet. Das macht es zu den wertvollsten Startups Europas.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion