    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Nicht Rheinmetall

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    So viel Risiko-Kapital steckt in europäischen Rüstungs-Startups

    Europäische und deutsche Rüstungs-Startups ziehen derzeit enorme private Investitionen an, da Anleger auf ein Segment setzen, das kurz davorsteht, von massiven Aufrüstungsplänen zu profitieren.

    Für Sie zusammengefasst
    Nicht Rheinmetall - So viel Risiko-Kapital steckt in europäischen Rüstungs-Startups
    Foto: DroneShield

    Seit Russlands Invasion in die Ukraine Anfang 2022 fließt eine Menge privates Kapital in europäische Rüstungsunternehmen. Aber nicht nur dorthin fließt das Geld. 

    Laut Dealroom und dem NATO Innovation Fund, einem von 24 NATO-Mitgliedsstaaten unterstützten Venture-Capital-Fonds, stiegen die Venture Capital-Investitionen (VC) in europäische Rüstungs-Startups 2024 auf 5,2 Milliarden US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Airbus Group SE!
    Short
    207,29€
    Basispreis
    1,50
    Ask
    × 12,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    175,50€
    Basispreis
    1,84
    Ask
    × 10,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Eine Analyse von Morningstar zeigt, dass die meisten europäischen Verteidigungs-Startups softwaregetrieben und KI-gestützt, mit Schwerpunkten auf Drohnen, Cybersicherheit und Raumfahrt sind – Innovationsbereiche, die außerhalb des Kerngeschäfts vieler traditioneller Rüstungsunternehmen liegen. Finanzierungsrunden Kapital für weiteres Wachstum bereitstellen.

    Ein weiterer wichtiger Trend sei laut der Analyse die zunehmende Rolle US-amerikanischer Investoren. Ein US-Investor, der Interesse am europäischen Verteidigungssektor zeigt, ist Scout Ventures, ein auf Frühphasen-Startups fokussierter Venture-Capital-Fonds aus Texas.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    "Historisch war der Hauptmarkt für Dual-Use- oder verteidigungsfokussierte Organisationen die USA", sagt Cody Huggins gegenüber CNBC. "Die USA hatten einfach ein riesiges Budget und waren der Markt, in dem man sein musste – jetzt hat sich das wirklich zu vier Haupt-Hubs verschoben, Europa ist einer davon".

    Startups als agile Innovatoren

    Auch in Deutschland floriert die DefenseTech-Branche. Viele Startups entwickeln innovative Technologien wie KI-gestützte Software, Drohnensysteme und autonome Systeme für den militärischen Einsatz. Zu ihnen gehören beispielsweise Helsing, Quantum Systems oder Stark Defense.

    Helsing ist eines der bekanntesten deutschen DefenseTech-Startups. Das Unternehmen ist zudem Partnerschaften mit etablierten Rüstungsunternehmen wie Rheinmetall, Saab und Airbus eingegangen. Und es treibt Innovationen in Richtung KI-basierter Drohnentechnologie voran: Am Mittwoch verkündete das Unternehmen seine Zusammenarbeit mt dem dänischen Softwareunternehmen Systematic, damit Drohnen in "Europa mit souveränen und KI-gestützten Schwarmfähigkeiten ausgestattet werden".

    Helsing hat sich 450 Millionen Euro an neuem Risikokapital in der letzen Finanzierungsrunde gesichert und wird mittlerweile mit 4,95 Milliarden Euro bewertet. Das macht es zu den wertvollsten Startups Europas. 

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1980,30, was eine Steigerung von +4,83% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nicht Rheinmetall So viel Risiko-Kapital steckt in europäischen Rüstungs-Startups Europäische und deutsche Rüstungs-Startups ziehen derzeit enorme private Investitionen an, da Anleger auf ein Segment setzen, das kurz davorsteht, von massiven Aufrüstungsplänen zu profitieren.