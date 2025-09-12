EU hat zu Teams-Bündelung entschieden - alfaview begrüßt EU-Verpflichtungen für Microsoft / Entscheidung der EU-Kommission bringt fairere Marktbedingungen für alle Anbieter (FOTO)

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Karlsruhe (ots) - Die Europäische Kommission hat heute die von Microsoft
    vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen in den Verfahren Teams I (AT.40721) und
    Teams II (AT.40873) verbindlich gemacht. Die alfaview gmbh, Beschwerdeführer in
    den Verfahren, begrüßt dieses Ergebnis als bedeutenden Schritt hin zu mehr
    Wahlfreiheit und Innovationskraft im Markt für Kollaborations- und
    Videokonferenzlösungen.

    Ausgangspunkt des Verfahrens war die Integration von Microsoft Teams in die
    Office-Suite. Als einziger europäischer Beschwerdeführer - mit einer eigenen
    Videokonferenzlösung im direkten Wettbewerb zu Teams - brachte alfaview seine
    technische Expertise und Markterfahrung in den Austausch mit der Kommission und
    Microsoft ein. Damit leistete alfaview einen entscheidenden Beitrag zu einer
    Lösung, die für alle Marktteilnehmer in Europa mehr Wahlfreiheit, Innovation und
    faire Bedingungen schafft. Um den Weg für diese verbindliche Vereinbarung frei
    zu machen, hat alfaview seine Beschwerde bei der EU-Kommission vor wenigen
    Wochen zurückgezogen.

    "Wir bedanken uns ausdrücklich bei der EU-Kommission für ihr Engagement zur
    Durchsetzung des Wettbewerbsrechts in der Europäischen Union. Wir begrüßen, dass
    Microsoft zur Beilegung des Konflikts mit konstruktiven Vorschlägen auf die
    Kommission zugegangen ist und freuen uns, dass alfaview im engen Dialog mit der
    EU-Kommission sowie durch zahlreiche, intensive Gespräche mit Microsoft zu einer
    Lösung beitragen konnte. Mit dieser Entscheidung wird die digitale
    Wettbewerbsfähigkeit Europas gestärkt. Gleichzeitig ist dies ein wichtiges
    Signal für die digitale Souveränität Europas: Faire Marktbedingungen fördern
    nicht nur technologische Vielfalt, sondern sichern auch langfristig die
    Innovationskraft des europäischen Marktes."

    - Niko Fostiropoulos, Gründer und CEO von alfaview.

    Die wichtigsten Verpflichtungen im Überblick:

    Office ohne Teams: Microsoft bietet im Europäischen Wirtschaftsraum Versionen
    von Office 365 und Microsoft 365 auch ohne Teams an - mit Preisunterschieden je
    nach Paket. Rabatte gelten künftig gleichermaßen für beide Versionen.

    Wechselmöglichkeit : Kunden können leicht von einer Office-Version mit Teams auf
    eine Version ohne Teams wechseln und diese auch weltweit einsetzen.

    Interoperabilität und Integration : Wettbewerber erhalten Zugang zu
    Microsoft-Diensten und -APIs, um ihre Lösungen in zentrale Anwendungen wie
    Outlook, Kalender oder OneDrive zu integrieren. Zudem wird ein SDK
    bereitgestellt, das es ermöglicht, Office-Webanwendungen in eigene Produkte
    einzubetten.

    Datenportabilität : EWR-Kunden können ihre Teams-Messaging-Daten vollständig
    exportieren und in konkurrierenden Lösungen weiterverwenden.
