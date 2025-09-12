EU hat zu Teams-Bündelung entschieden - alfaview begrüßt EU-Verpflichtungen für Microsoft / Entscheidung der EU-Kommission bringt fairere Marktbedingungen für alle Anbieter (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Die Europäische Kommission hat heute die von Microsoft

vorgeschlagenen Verpflichtungszusagen in den Verfahren Teams I (AT.40721) und

Teams II (AT.40873) verbindlich gemacht. Die alfaview gmbh, Beschwerdeführer in

den Verfahren, begrüßt dieses Ergebnis als bedeutenden Schritt hin zu mehr

Wahlfreiheit und Innovationskraft im Markt für Kollaborations- und

Videokonferenzlösungen.



Ausgangspunkt des Verfahrens war die Integration von Microsoft Teams in die

Office-Suite. Als einziger europäischer Beschwerdeführer - mit einer eigenen

Videokonferenzlösung im direkten Wettbewerb zu Teams - brachte alfaview seine

technische Expertise und Markterfahrung in den Austausch mit der Kommission und

Microsoft ein. Damit leistete alfaview einen entscheidenden Beitrag zu einer

Lösung, die für alle Marktteilnehmer in Europa mehr Wahlfreiheit, Innovation und

faire Bedingungen schafft. Um den Weg für diese verbindliche Vereinbarung frei

zu machen, hat alfaview seine Beschwerde bei der EU-Kommission vor wenigen

Wochen zurückgezogen.







Durchsetzung des Wettbewerbsrechts in der Europäischen Union. Wir begrüßen, dass

Microsoft zur Beilegung des Konflikts mit konstruktiven Vorschlägen auf die

Kommission zugegangen ist und freuen uns, dass alfaview im engen Dialog mit der

EU-Kommission sowie durch zahlreiche, intensive Gespräche mit Microsoft zu einer

Lösung beitragen konnte. Mit dieser Entscheidung wird die digitale

Wettbewerbsfähigkeit Europas gestärkt. Gleichzeitig ist dies ein wichtiges

Signal für die digitale Souveränität Europas: Faire Marktbedingungen fördern

nicht nur technologische Vielfalt, sondern sichern auch langfristig die

Innovationskraft des europäischen Marktes."



- Niko Fostiropoulos, Gründer und CEO von alfaview.



Die wichtigsten Verpflichtungen im Überblick:



Office ohne Teams: Microsoft bietet im Europäischen Wirtschaftsraum Versionen

von Office 365 und Microsoft 365 auch ohne Teams an - mit Preisunterschieden je

nach Paket. Rabatte gelten künftig gleichermaßen für beide Versionen.



Wechselmöglichkeit : Kunden können leicht von einer Office-Version mit Teams auf

eine Version ohne Teams wechseln und diese auch weltweit einsetzen.



Interoperabilität und Integration : Wettbewerber erhalten Zugang zu

Microsoft-Diensten und -APIs, um ihre Lösungen in zentrale Anwendungen wie

Outlook, Kalender oder OneDrive zu integrieren. Zudem wird ein SDK

bereitgestellt, das es ermöglicht, Office-Webanwendungen in eigene Produkte

einzubetten.



Datenportabilität : EWR-Kunden können ihre Teams-Messaging-Daten vollständig

exportieren und in konkurrierenden Lösungen weiterverwenden. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





