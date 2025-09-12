Russlands Pazifikflotte startet Manöver in der Arktis
- Russland startet Marineübung der Pazifikflotte.
- Über 10 Schiffe, U-Boote und Raketenbatterien beteiligt.
- Fokus auf Schutz der Seewege und Abwehr von Drohnen.
PETROPAWLOWSK-KAMTSCHATSKI (dpa-AFX) - Parallel zum Großmanöver Sapad 2025 im Westen des Landes hat Russland offiziellen Angaben nach in seinen fernöstlichen Gewässern eine Marineübung der Pazifikflotte gestartet. "An dem Manöver sind mehr als zehn Schiffe und Boote, Flugzeuge und Hubschrauber der Marineflieger in der Pazifikflotte sowie Atom-U-Boote und Küstenraketenbatterien vom Typ "Bastion" beteiligt", teilte der Pressedienst der Flotte auf Telegram mit.
Bei der Kommandeurs- und Stabsübung gehe es um den Schutz der Seewege im Nordosten des Landes sowie der Küsten der Halbinseln Kamtschatka und Tschukotka in dieser Region, hieß es weiter. Die Einheiten sollen versteckte U-Boote aufspüren, Angriffe aus der Luft abwehren und mit Raketen auf Seeziele schießen. Besonderes Augenmerk gilt demnach der Abwehr von Luft- und Seedrohnen.
Die russischen Militärübungen fallen in eine Periode verschärfter Spannungen zwischen Ost und West. Polen hat nach dem Abschuss russischer Drohnen über seinem Hoheitsgebiet die Grenze nach Belarus geschlossen und auch den grenznahen Luftraum gesperrt./bal/DP/mis
