    Optionen für Klimaschutz erweitern - alternative Kraftstoffe anerkennen / EU-Flottenregulierung für Pkw

    Berlin (ots) - Der Einsatz CO2-neutraler Kraftstoffe muss in der
    EU-Flottenregulierung als Klimaschutzoption für Pkw anerkannt werden -
    gleichgestellt mit Strom für batteriebetriebene Fahrzeuge. Das fordert der en2x
    - Wirtschaftsverband Fuels und Energie anlässlich der IAA Mobility in München.
    "Dem schnellen Hochlauf der E-Mobilität kommt eine enorm wichtige Rolle zu, um
    die Klimaziele im Verkehr zu erreichen. Das wird aber keineswegs ausreichen", so
    en2x-Hauptgeschäftsführer Prof. Christian Küchen. "Darum ist jetzt bei der
    Revision der Flottenregulierung die Einführung einer Kategorie für Fahrzeuge
    notwendig, die ausschließlich CO2-neutrale Kraftstoffe (Carbon Neutral Fuels,
    CNF) tanken und die vergleichbar zu E-Fahrzeugen als Null-Emissionsfahrzeuge in
    dieser Regulierung bewertet werden."

    Bislang lässt die EU-Flottenregulierung für Pkw den Einsatz solcher
    klimaschonenden Fuels außen vor. "Das ist kontraproduktiv", kritisiert Küchen.
    Die Basis für Klimaschutzoptionen müsse erweitert werden. "Wichtig ist dabei,
    dass die Kraftstoffe für diese neue Fahrzeugkategorie in der Flottenregulierung
    zusätzlich zu den bestehenden Treibhausgasminderungsvorgaben der
    Kraftstofflieferanten in Verkehr gebracht werden. Denn beim Vorschlag geht es
    nicht darum, eine Langfristperspektive für fossile Kraftstoffe zu schaffen,
    sondern darum, eine zusätzliche echte Klimaschutzoption zu ermöglichen. Die
    Option dieser Fahrzeugkategorie könnte insbesondere auch für neue
    Plug-in-Hybrid- oder Range-Extender-Fahrzeuge langfristig attraktiv sein, die
    verhältnismäßig selten Kraftstoffe benötigen, da sie meist im Elektrobetrieb
    gefahren werden können."

    Darüber hinaus gibt es ein weiteres wichtiges Argument, diese Öffnung zu
    ermöglichen: Im heutigen Pkw-Bestand Deutschlands haben 96 Prozent der Fahrzeuge
    einen Verbrennungsmotor und es werden voraussichtlich noch viele Millionen in
    den nächsten Jahren dazukommen. Auch wenn der Bestand dieser Fahrzeuge langsam
    zurückgehen wird, werden hier große Mengen erneuerbarer Kraftstoffe benötigt.
    Die Investitionen in den Hochlauf fortschrittlicher Kraftstoffe wird es jedoch
    kaum im notwendigen Umfang geben, wenn keine Langfristperspektive in diesem
    Markt gegeben ist. Diese Perspektive könnte durch eine entsprechende Anpassung
    der Flottenregulierung geschaffen werden.

    "Um die Betankung solcher CNF-Fahrzeuge einfach und flächendeckend zu
    ermöglichen, ist keine getrennte Kraftstofflogistik erforderlich. Diese würde
    nur unnötig den logistischen Aufwand und damit die Emissionen und Kosten für
    diese Lösung steigen lassen", so Küchen. Es müsse nur sichergestellt werden,
    dass die in diese Fahrzeuge getankten Kraftstoffmengen erfasst werden -
    unabhängig davon, welcher Kraftstoff genau in den Tank fließt - und dass diese
    Mengen auch zusätzlich zu bestehenden Quotenverpflichtungen in den Markt kommen.
    Selbstverständlich hätten für die klimaschonenden Kraftstoffe die
    Nachhaltigkeitskriterien der europäischen Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED zu
    gelten. "Kraftstoffe, die die Vorgaben der RED erfüllen, müssen auch für diese
    Fahrzeugkategorie nutzbar sein."

    Pressekontakt:

    Rainer Diederichs, Alexander von Gersdorff

    en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.
    Georgenstraße 24
    10117 Berlin

    mailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/6116367
    OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.




