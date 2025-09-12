Optionen für Klimaschutz erweitern - alternative Kraftstoffe anerkennen / EU-Flottenregulierung für Pkw

Berlin (ots) - Der Einsatz CO2-neutraler Kraftstoffe muss in der

EU-Flottenregulierung als Klimaschutzoption für Pkw anerkannt werden -

gleichgestellt mit Strom für batteriebetriebene Fahrzeuge. Das fordert der en2x

- Wirtschaftsverband Fuels und Energie anlässlich der IAA Mobility in München.

"Dem schnellen Hochlauf der E-Mobilität kommt eine enorm wichtige Rolle zu, um

die Klimaziele im Verkehr zu erreichen. Das wird aber keineswegs ausreichen", so

en2x-Hauptgeschäftsführer Prof. Christian Küchen. "Darum ist jetzt bei der

Revision der Flottenregulierung die Einführung einer Kategorie für Fahrzeuge

notwendig, die ausschließlich CO2-neutrale Kraftstoffe (Carbon Neutral Fuels,

CNF) tanken und die vergleichbar zu E-Fahrzeugen als Null-Emissionsfahrzeuge in

dieser Regulierung bewertet werden."



Bislang lässt die EU-Flottenregulierung für Pkw den Einsatz solcher

klimaschonenden Fuels außen vor. "Das ist kontraproduktiv", kritisiert Küchen.

Die Basis für Klimaschutzoptionen müsse erweitert werden. "Wichtig ist dabei,

dass die Kraftstoffe für diese neue Fahrzeugkategorie in der Flottenregulierung

zusätzlich zu den bestehenden Treibhausgasminderungsvorgaben der

Kraftstofflieferanten in Verkehr gebracht werden. Denn beim Vorschlag geht es

nicht darum, eine Langfristperspektive für fossile Kraftstoffe zu schaffen,

sondern darum, eine zusätzliche echte Klimaschutzoption zu ermöglichen. Die

Option dieser Fahrzeugkategorie könnte insbesondere auch für neue

Plug-in-Hybrid- oder Range-Extender-Fahrzeuge langfristig attraktiv sein, die

verhältnismäßig selten Kraftstoffe benötigen, da sie meist im Elektrobetrieb

gefahren werden können."





Darüber hinaus gibt es ein weiteres wichtiges Argument, diese Öffnung zu

ermöglichen: Im heutigen Pkw-Bestand Deutschlands haben 96 Prozent der Fahrzeuge

einen Verbrennungsmotor und es werden voraussichtlich noch viele Millionen in

den nächsten Jahren dazukommen. Auch wenn der Bestand dieser Fahrzeuge langsam

zurückgehen wird, werden hier große Mengen erneuerbarer Kraftstoffe benötigt.

Die Investitionen in den Hochlauf fortschrittlicher Kraftstoffe wird es jedoch

kaum im notwendigen Umfang geben, wenn keine Langfristperspektive in diesem

Markt gegeben ist. Diese Perspektive könnte durch eine entsprechende Anpassung

der Flottenregulierung geschaffen werden.



"Um die Betankung solcher CNF-Fahrzeuge einfach und flächendeckend zu

ermöglichen, ist keine getrennte Kraftstofflogistik erforderlich. Diese würde

nur unnötig den logistischen Aufwand und damit die Emissionen und Kosten für

diese Lösung steigen lassen", so Küchen. Es müsse nur sichergestellt werden,

dass die in diese Fahrzeuge getankten Kraftstoffmengen erfasst werden -

unabhängig davon, welcher Kraftstoff genau in den Tank fließt - und dass diese

Mengen auch zusätzlich zu bestehenden Quotenverpflichtungen in den Markt kommen.

Selbstverständlich hätten für die klimaschonenden Kraftstoffe die

Nachhaltigkeitskriterien der europäischen Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED zu

gelten. "Kraftstoffe, die die Vorgaben der RED erfüllen, müssen auch für diese

Fahrzeugkategorie nutzbar sein."



Pressekontakt:



Rainer Diederichs, Alexander von Gersdorff



en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.

Georgenstraße 24

10117 Berlin



mailto:presse@en2x.de; http://www.en2x.de/presse



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159634/6116367

OTS: en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie e.V.







