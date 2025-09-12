Giorgio Armani’s letzter Wille: Teilverkauf oder Börsengang!

Der verstorbene Modedesigner Giorgio Armani hat in seinem Testament überraschende Vorgaben für die Zukunft seines gleichnamigen Modehauses hinterlassen. Laut einer von Reuters eingesehenen Kopie seines Testaments sollen die Erben innerhalb von 18 Monaten einen Anteil von 15 Prozent am Unternehmen verkaufen. Zwischen drei und fünf Jahren nach Armanis Tod soll ein weiterer Anteil von 30 bis 54,9 Prozent an denselben Käufer übertragen werden. Alternativ könne ein Börsengang geprüft werden.

Das Testament nennt ausdrücklich Luxusriesen wie LVMH, Beauty-Schwergewicht L’Oreal oder Brillenmarktführer EssilorLuxottica als bevorzugte Käufer. Auch andere Unternehmen, mit denen Armani Geschäftsbeziehungen pflegt, könnten in Betracht gezogen werden. "Die Erben sollen die Interessen der Armani-Stiftung wahren und Käufer von gleichem Rang berücksichtigen", heißt es in dem Dokument.

Ein Bruch mit bisherigen Prinzipien

Bemerkenswert ist, dass das Testament ausdrücklich Anteilsverkäufe und französische börsennotierte Unternehmen als potenzielle Käufer nennt. Und das obwohl Armani sein Modehaus zeitlebens eng kontrollierte und einen Börsengang strikt ablehnte. Über die Jahrzehnte gab es wiederholt Anfragen, darunter 2021 von John Elkann, dem Erben der italienischen Agnelli-Familie, sowie von Gucci in der Zeit unter Maurizio Gucci. Armani selbst war alleiniger Großaktionär des Unternehmens, das er in den siebziger Jahren zusammen mit seinem verstorbenen Partner Sergio Galeotti gründete.

Erbe ohne Nachkommen

Armani starb am vierten September im Alter von 91 Jahren und hinterlässt keine Kinder. Das Unternehmen erwirtschaftete 2024 stabile Umsätze von 2,3 Milliarden Euro, litt jedoch unter sinkenden Gewinnen in einer schwächelnden Luxusbranche. Das Testament gibt der Stiftung Giorgio Armani und Armanis Lebenspartner Pantaleo Dell’Orco insgesamt 70 Prozent der Stimmrechte. Im Falle eines Börsengangs behält die Stiftung einen Anteil von 30,1 Prozent.

Die Zukunft bleibt offen

Die Erben sollen neben den bevorzugten Luxuskonzernen auch andere Mode- und Luxusfirmen prüfen, mit denen das Haus Armani geschäftlich verbunden ist. Die Anweisungen markieren einen strategischen Richtungswechsel für eine Marke, die über 50 Jahre für italienische Eigenständigkeit und exklusive Kontrolle stand.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion