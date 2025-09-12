    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Luftwaffe in Bereitschaft für verstärkten Einsatz

    Für Sie zusammengefasst
    • Luftwaffe schützt polnische Nato-Außengrenze aktiv.
    • Zwei Alarmrotten in Rostock-Laage einsatzbereit.
    • Einsatz von Eurofighter bis Ende Dezember verlängert.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Luftwaffe hat ihre Beteiligung an dem wegen Luftraumverletzungen verstärkten Schutz der polnischen Nato-Außengrenze begonnen. Die Einsatzbereitschaft sei am Vorabend hergestellt worden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin.

    Auf dem Fliegerhorst in Rostock-Laage seien nun zwei Alarmrotten bereit, um sich an bewaffneten Schutzflügen über Polen zu beteiligen. Deutschland und andere Nato-Partner verstärken ihre Beteiligung, nachdem russische Drohnen den Luftraum verletzt hatten und erstmals auch abgeschossen wurden.

    Das Verteidigungsministerium erklärte dazu, die Eurofighter der Alarmrotten würden in der Nato-Kommandostruktur geführt. Es gebe ein gemeinsames Lagebild der Verbündeten. Über den Kommandostrang werde dann bei der Nato mit deutscher Beteiligung der Einsatzbefehl ausgelöst.

    Er sagte zu den Piloten der Alarmrotten: "Die sind rund die Uhr in ihren Fliegerkombis vor Ort und sind innerhalb von wenigen Minuten in der Luft, wenn auf den Knopf gedrückt wird." Der Sprecher kündigte auch an, noch in diesem Jahr werde erneut ein mobiles Radarsystem in den Einsatz verlegt.

    Die Bundeswehr ist bereits jetzt mit zwei in Rostock-Laage stationierten Eurofighter-Kampfjets über Polen im Einsatz. Die Anzahl der Flieger werde nun auf vier verdoppelt, hatte das Verteidigungsministerium am Vortag mitgeteilt. Außerdem werde der bisher nur bis zum 30. September geplante Einsatz zunächst bis zum 31. Dezember verlängert./cn/DP/men






